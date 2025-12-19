Предлагаем вам немного отвлечься от суеты курортной жизни и провести день в море.
Мы составили программу, которая понравится и любителям адреналина, и тем, кто предпочитает спокойный отдых.
Ласковый пляж на Оранжевом острове и снорклинг на коралловом рифе, катание на таблетке и на банане — выбирайте то, что вам по вкусу.
Описание водной прогулки
- Мы с вами отправимся в круиз по Красному морю, а если точнее, в путешествие к Оранжевому острову. Это место стало известным благодаря мелкому белому песку, и у вас будет время, чтобы отдохнуть на райском пляже и сделать незабываемые фотографии. На борту каждый найдёт себе занятие по душе. Тем, кто любит активный отдых, предложат прокатиться по волнам на банане или таблетке. А если вы хотите познакомиться поближе с подводным миром кораллового рифа Эль-Фанус, на двух остановках вам выдадут маски и ласты. Помимо сопровождения гида на протяжении всего пути, на борту вам приготовят вкусный обед. Организационные детали • Пожалуйста, возьмите с собой полотенце..
- Снаряжение для снорклинга, трансфер от вашего отеля и обратно, а также обед и напитки входят в стоимость. Важная информация: Берите с собой — Паспорт (можно фото в телефоне) — Купальные принадлежности — Полотенце — Солнцезащитные очки — Крем от солнца — Головной убор.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коралловые рифы
- Разные виды рыб
- Оранж остров
Что включено
- Трансфер из Хургады
- Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты)
- Гид по снорклингу (подводному плаванию)
- Остановки для плавания с масками и ластями
- Обед и безалкогольные напитки на яхте
Что не входит в цену
- Съёмка фото и видео
- Отдельно оплачивается за трансфер из загородных районов эль гуна, Сахл хашиш, Макади бай, Сома бай и сафага
- Напитки и питание на острове
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Берите с собой
- Паспорт (можно фото в телефоне)
- Купальные принадлежности
- Полотенце
- Солнцезащитные очки
- Крем от солнца
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
