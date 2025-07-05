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Из Хургады - на волшебный Оранжевый остров (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу тропического рая на Оранж Бей. Вас ждут коралловые рифы, песчаные пляжи и захватывающие водные развлечения
Путешествие на Оранж Бей из Хургады - это возможность провести день в окружении тропической природы. Вас ждёт плавание с маской у коралловых рифов, отдых на белоснежных пляжах и катание на
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банане. Программа включает обед и напитки, а также трансфер из отеля. Это идеальный выбор для семей и тех, кто ищет расслабление и приключения в одном месте. Безопасность обеспечивается опытным экипажем и инструктажем перед началом

5 причин купить эту прогулку

  • 🌴 Тропический рай на Оранж Бей
  • 🐠 Снорклинг у коралловых рифов
  • 🍽️ Обед и напитки включены
  • 🚤 Катание на банане и таблетке
  • 🏖️ Отдых на белоснежных пляжах
Из Хургады - на волшебный Оранжевый остров (всё включено)
Из Хургады - на волшебный Оранжевый остров (всё включено)
Из Хургады - на волшебный Оранжевый остров (всё включено)
Ближайшие даты:
5
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июл
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Оранж Бей
  • Коралловые рифы

Описание водной прогулки

Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где нас будет ждать роскошная яхта. По пути к острову сделаем остановку в открытом море возле коралловых рифов: вы поплаваете с маской и ластами и полюбуетесь красотой подводного мира. Также у вас будет время на обед, который мы организуем прямо на борту.

Оранж Бей — один из райских островов Красного моря с белым мягким песком и удобным заходом в воду. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. Вы отдохнёте, искупаетесь, пофотографируетесь, покатаетесь на банане и надувной таблетке. А в пляжном баре, если захотите, сможете купить напитки.

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям с 3 лет
  • Мы заботимся о вашей безопасности: у капитана есть лицензия на перевозку пассажиров, на борту — спасательные жилеты. Также перед началом прогулки мы проведём инструктаж
  • Свободное время на острове — 2 часа, остановка для снорклинга — 1 час
  • В стоимость включено: трансфер из отелей Хургады на минивэне Toyota Hiace, аренда снаряжения для снорклинга, сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды, катание на банане и таблетке (если не будет шторма), обед и безалкогольные напитки (рис, макароны, рыба или курица, кунжутный соус, салат, хлеб, жареный картофель из печи, чай и кофе)
  • Отдельно по желанию оплачивается дайвинг с инструктором + аренда снаряжения — $10 с человека, трансфер из отелей в отдалённых районах Макади и Сахль-Хашиш — $3 c человека, фото с поездки — от $5 за 1 шт и напитки в баре на острове — по меню

ежедневно в 09:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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