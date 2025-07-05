Путешествие на Оранж Бей из Хургады - это возможность провести день в окружении тропической природы. Вас ждёт плавание с маской у коралловых рифов, отдых на белоснежных пляжах и катание на

банане. Программа включает обед и напитки, а также трансфер из отеля. Это идеальный выбор для семей и тех, кто ищет расслабление и приключения в одном месте. Безопасность обеспечивается опытным экипажем и инструктажем перед началом

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где нас будет ждать роскошная яхта. По пути к острову сделаем остановку в открытом море возле коралловых рифов: вы поплаваете с маской и ластами и полюбуетесь красотой подводного мира. Также у вас будет время на обед, который мы организуем прямо на борту.

Оранж Бей — один из райских островов Красного моря с белым мягким песком и удобным заходом в воду. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. Вы отдохнёте, искупаетесь, пофотографируетесь, покатаетесь на банане и надувной таблетке. А в пляжном баре, если захотите, сможете купить напитки.

Организационные детали