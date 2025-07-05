Путешествие на Оранж Бей из Хургады - это возможность провести день в окружении тропической природы. Вас ждёт плавание с маской у коралловых рифов, отдых на белоснежных пляжах и катание на
5 причин купить эту прогулку
- 🌴 Тропический рай на Оранж Бей
- 🐠 Снорклинг у коралловых рифов
- 🍽️ Обед и напитки включены
- 🚤 Катание на банане и таблетке
- 🏖️ Отдых на белоснежных пляжах
Что можно увидеть
- Оранж Бей
- Коралловые рифы
Описание водной прогулки
Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где нас будет ждать роскошная яхта. По пути к острову сделаем остановку в открытом море возле коралловых рифов: вы поплаваете с маской и ластами и полюбуетесь красотой подводного мира. Также у вас будет время на обед, который мы организуем прямо на борту.
Оранж Бей — один из райских островов Красного моря с белым мягким песком и удобным заходом в воду. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. Вы отдохнёте, искупаетесь, пофотографируетесь, покатаетесь на банане и надувной таблетке. А в пляжном баре, если захотите, сможете купить напитки.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет
- Мы заботимся о вашей безопасности: у капитана есть лицензия на перевозку пассажиров, на борту — спасательные жилеты. Также перед началом прогулки мы проведём инструктаж
- Свободное время на острове — 2 часа, остановка для снорклинга — 1 час
- В стоимость включено: трансфер из отелей Хургады на минивэне Toyota Hiace, аренда снаряжения для снорклинга, сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды, катание на банане и таблетке (если не будет шторма), обед и безалкогольные напитки (рис, макароны, рыба или курица, кунжутный соус, салат, хлеб, жареный картофель из печи, чай и кофе)
- Отдельно по желанию оплачивается дайвинг с инструктором + аренда снаряжения — $10 с человека, трансфер из отелей в отдалённых районах Макади и Сахль-Хашиш — $3 c человека, фото с поездки — от $5 за 1 шт и напитки в баре на острове — по меню
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 107 туристов
Здравствуйте! Я Махмуд — русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Мне нравятся пешеходные турыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
-
30%
Водная прогулка
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
$238
$340 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 13:30
6 июл в 13:30
$43 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Проведите день на острове Парадайз, наслаждаясь коралловыми рифами и пляжем Хула-Хула. Снорклинг, обед на корабле и море впечатлений ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
$26 за человека