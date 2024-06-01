1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
«Прогулка на лодочке по каналам Эль-Гуны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Это морская прогулка, рассказы гида не предусмотрены»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Выходим в море на кораблике в мини-группе до 5 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Там нас будет ждать красавица-яхта»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«Во время морской прогулки вы сможете насладиться водным вояжем и отдохнуть на яхте, поплавать в Красном море»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
3 часа
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Морская прогулка на комфортабельной двухпалубной яхте в группе до 25 человек»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€33 за человека
Групповая
8 часов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
«Морская прогулка становится интереснее, если наблюдать не только за водной гладью, но и за подводным миром»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
«Морская прогулка и остановки для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Мини-группа
8 часов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по каналам Эль-Гуны (около полутора часов)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€13 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«Утром гид заедет за вами в отель с 8:00 до 8:45 (в зависимости от местоположения) и отвезёт на причал к большой трехпалубной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Групповая
8 часов
Экскурсия на Остров Немо: круиз, снорклинг и пляж в Хургаде
Проведите незабываемый день на Острове Немо, где вас ждут кристально чистая вода, белоснежный песок и яркие впечатления
Начало: Отель туриста
«Вы совершите круиз на яхте в совершенно новую зону отдыха на острове Немо»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$24 за человека
Мини-группа
7 часов
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $75 за человека
Групповая
6 часов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Наше морское приключение начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком к трапу яхты»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Начало: Место проживания клиента в Хургаде
Расписание: Каждый день в 10:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $12 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в увлекательную морскую прогулку из Хургады на Райский остров»
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Групповая
8 часов
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«На нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$23 за человека
Круиз
8 часов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Групповая
3 часа
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
Индивидуальная
7 часов
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
Начало: Ваш отель
«Подводный мир Красного моря С пристани отеля Sindbad Beach отправляется катер на котором находится музей морских обитателей»
Расписание: Ежедневно с 09:00 или по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
Групповая
8 часов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
«Мы доставим вас на причал прямо из отеля и отправимся исследовать коралловые рифы и их обитателей на яхте»
Расписание: ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$23 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Хургаде - уникальное погружение на яхте в мир Красного моря
Погрузитесь в волшебный мир под водой в Хургаде. Два погружения, обед и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«2 погружения на глубину до 10 метров, обед и безалкогольные напитки, плавание с маской и ластами на коралловом рифе, отдых на яхте»
Расписание: Ежедневно 08:30 до 16:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
2 часа
Батискаф Sea Lion
Начало: Ваши отели в Хургаде
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$11 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
«Помимо этого в рамках нашей морской прогулки вы сможете покататься на надувном банане и таблетке и отведать вкуснейшие морепродукты на обед»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Подводная лодка Sea Scope
Начало: Забираем из отелей
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$13 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка на Оранжевый остров
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Что вас ожидает• Мы с вами отправимся в круиз по Красному морю, а если точнее, в путешествие к Оранжевому острову»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Начало: Заберем из отеля
«Что вас ждет • Восьмичасовая прогулка на яхте по Красному морю • Два погружения с аквалангом в коралловых рифах • Вкусный обед на яхте • Напитки в течение дня • Русскоговорящий опытный инструктор по дайвингу Важно знать:»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 8:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Групповая
8 часов
Остров Махмия - один день в раю
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Добро пожаловать в Махмию на острове Гифтун Утром мы заберем вас из вашего отеля и отвезем на корабль, где в течение всего дня наслаждаться снорклинг с маской, ластами и трубкой»
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$90 за человека
Групповая
9 часов
Райский остров Paradise
«Обед на яхте и безалкогольные напитки - включены в стоимость экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Мы заберем вас из вашего отеля и отвезем в пристань для яхт, где вы будете кататься на собственном скоростном катере»
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€85 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
«Время пролетит незаметно, однако, можно успеть пофотографироваться на судне, позагорать и просто насладиться морской прогулкой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- RRoman29 мая 2024Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
- ММария28 мая 2024Это лучшее, что случалось в моей жизни! Я меня была мечта поплавать вместе с рыбками, вот она и исполнилась! Спасибо огромное Вадиму,
- NNa.tu.si23 мая 2024Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
- ММария22 мая 2024Все очень понравилось Рыбки классные Поставлю один минус, в лодке душно очень
- ААнатолий18 мая 2024Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
- ВВера16 мая 2024Были с мужем вдвоем, погружались с Вадимом, несмотря на большой вес у мужа сумели подобрали снаряжение, выходили в море при
- AAnastasia16 мая 2024Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
- ТТатьяна16 мая 2024Всё отлично, Это очень приятно. Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Хургаде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 53 экскурсии от 11 до 600. Туристы уже оставили гидам 507 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Водные экскурсии в Хургаде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024