Экскурсии по воде в Хургаде

Найдено 53 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Хургаде, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
«Прогулка на лодочке по каналам Эль-Гуны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Это морская прогулка, рассказы гида не предусмотрены»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Выходим в море на кораблике в мини-группе до 5 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Там нас будет ждать красавица-яхта»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«Во время морской прогулки вы сможете насладиться водным вояжем и отдохнуть на яхте, поплавать в Красном море»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Морская прогулка на комфортабельной двухпалубной яхте в группе до 25 человек»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
«Морская прогулка становится интереснее, если наблюдать не только за водной гладью, но и за подводным миром»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
«Морская прогулка и остановки для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по каналам Эль-Гуны (около полутора часов)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«Утром гид заедет за вами в отель с 8:00 до 8:45 (в зависимости от местоположения) и отвезёт на причал к большой трехпалубной яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Остров Немо
Групповая
8 часов
12 отзывов
Экскурсия на Остров Немо: круиз, снорклинг и пляж в Хургаде
Проведите незабываемый день на Острове Немо, где вас ждут кристально чистая вода, белоснежный песок и яркие впечатления
Начало: Отель туриста
«Вы совершите круиз на яхте в совершенно новую зону отдыха на острове Немо»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$24 за человека
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Мини-группа
7 часов
25 отзывов
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $75 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Наше морское приключение начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком к трапу яхты»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Групповая
2 часа
61 отзыв
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Начало: Место проживания клиента в Хургаде
Расписание: Каждый день в 10:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $12 за человека
Морская прогулка на Райский остров Paradise
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
37 отзывов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в увлекательную морскую прогулку из Хургады на Райский остров»
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Групповая
8 часов
2 отзыва
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«На нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$23 за человека
Морской круиз на Оранжевый остров
Круиз
8 часов
57 отзывов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
Групповая
3 часа
41 отзыв
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
VIP прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
Групповая
3 часа
31 отзыв
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
Начало: Ваш отель
«Подводный мир Красного моря С пристани отеля Sindbad Beach отправляется катер на котором находится музей морских обитателей»
Расписание: Ежедневно с 09:00 или по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
Красота Красного моря: дайвинг и снорклинг
Групповая
8 часов
35 отзывов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
«Мы доставим вас на причал прямо из отеля и отправимся исследовать коралловые рифы и их обитателей на яхте»
Расписание: ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$23 за человека
Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Хургаде - уникальное погружение на яхте в мир Красного моря
Погрузитесь в волшебный мир под водой в Хургаде. Два погружения, обед и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«2 погружения на глубину до 10 метров, обед и безалкогольные напитки, плавание с маской и ластами на коралловом рифе, отдых на яхте»
Расписание: Ежедневно 08:30 до 16:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Батискаф Sea Lion
Групповая
2 часа
3 отзыва
Батискаф Sea Lion
Начало: Ваши отели в Хургаде
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$11 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
«Помимо этого в рамках нашей морской прогулки вы сможете покататься на надувном банане и таблетке и отведать вкуснейшие морепродукты на обед»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Подводная лодка Sea Scope
Групповая
2 часа
12 отзывов
Подводная лодка Sea Scope
Начало: Забираем из отелей
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$13 за человека
Морская прогулка на Оранжевый остров
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Морская прогулка на Оранжевый остров
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Что вас ожидает• Мы с вами отправимся в круиз по Красному морю, а если точнее, в путешествие к Оранжевому острову»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Групповая
8 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Начало: Заберем из отеля
«Что вас ждет • Восьмичасовая прогулка на яхте по Красному морю • Два погружения с аквалангом в коралловых рифах • Вкусный обед на яхте • Напитки в течение дня • Русскоговорящий опытный инструктор по дайвингу Важно знать:»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 8:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Остров Махмия - один день в раю
Групповая
8 часов
Остров Махмия - один день в раю
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Добро пожаловать в Махмию на острове Гифтун Утром мы заберем вас из вашего отеля и отвезем на корабль, где в течение всего дня наслаждаться снорклинг с маской, ластами и трубкой»
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$90 за человека
Райский остров Paradise
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Райский остров Paradise
«Обед на яхте и безалкогольные напитки - включены в стоимость экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Мы заберем вас из вашего отеля и отвезем в пристань для яхт, где вы будете кататься на собственном скоростном катере»
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
«Время пролетит незаметно, однако, можно успеть пофотографироваться на судне, позагорать и просто насладиться морской прогулкой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
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    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
    Это лучшее, что случалось в моей жизни! Я меня была мечта поплавать вместе с рыбками, вот она и исполнилась! Спасибо огромное Вадиму,
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    за подробный инструктаж! Если вы боитесь нырять, или если вы боитесь утонуть, то я вам гарантирую, что вам просто не дадут это сделать) я когда первый раз прыгнула в воду с аквалангом, у меня охватила паника, но инструктор меня поддержал и дал отдышаться на поверхности, я в итоге успокоилась и мы спокойно поплыли! Все очень грамотно и безопасно! Будьте уверены, что вы в хороших руках! Все плавание под водой, меня держали и показывали, где какие рыбки (заранее жесты проговаривались) я ни о чем не думала и не паниковала! Мне очень сильно понравилось, съездила бы еще! Рекомендую 1000/10 баллов!!!!!!

  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
    Все очень понравилось Рыбки классные Поставлю один минус, в лодке душно очень
  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
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    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • В
    Вера
    16 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
    Были с мужем вдвоем, погружались с Вадимом, несмотря на большой вес у мужа сумели подобрали снаряжение, выходили в море при
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    сильном ветре, но это только добавило драйва, команда отличная, остались памятные видео с нашего погружения и приятные впечатления, спасибо Вадиму за терпение и грамотный инструктаж

  • A
    Anastasia
    16 мая 2024
    Морская прогулка на Оранжевый остров
    Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Морская прогулка на Оранжевый остров
    Всё отлично, Это очень приятно. Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 53 экскурсии от 11 до 600. Туристы уже оставили гидам 507 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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