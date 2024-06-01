Погрузитесь в волшебный мир под водой в Хургаде. Два погружения, обед и незабываемые впечатления ждут вас

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«2 погружения на глубину до 10 метров, обед и безалкогольные напитки, плавание с маской и ластами на коралловом рифе, отдых на яхте»