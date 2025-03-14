Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады

Поплавать с маской на коралловых рифах и отдохнуть на белоснежном пляже
Оранж Бей — один из райских островов Красного моря.

Здесь вас ждёт белый мягкий песок и неглубокий удобный заход в море, что особенно безопасно для детей. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. В пляжном баре вы сможете купить напитки. А во время морской прогулки будет обед на корабле и две остановки для снорклинга.
Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады
Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады
Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

План программы

  • Выезд из отеля около 8:00 в зависимости от его расположения.
  • Отправление на корабле с пристани примерно в 9:00.
  • 30-40 минут до первой остановки в море на снорклинг.
  • Далее высадка на пляж острова.
  • 1–1,5 часа на острове.
  • Возвращение на корабль.
  • Обед.
  • Вторая остановка на снорклинг.
  • Возвращение на пристань примерно к 16:00.
  • Обратный трансфер в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер из отелей Хургады на минивэне Toyota Hiace (кроме отдалённых районов)
    — аренда снаряжения для снорклинга
    — сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды
    — обед и безалкогольные напитки.
  • Дополнительные расходы:
    — трансфер из отелей в районах Макади, Сахль-Хашиш — $3 c человека
    — дайвинг с инструктором + аренда снаряжения — $10 с человека
    — напитки в баре на острове.

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$25
Дети до 12 лет$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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