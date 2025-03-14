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Оранж Бей — один из райских островов Красного моря.



Здесь вас ждёт белый мягкий песок и неглубокий удобный заход в море, что особенно безопасно для детей. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. В пляжном баре вы сможете купить напитки. А во время морской прогулки будет обед на корабле и две остановки для снорклинга.