Оранж Бей — один из райских островов Красного моря.
Здесь вас ждёт белый мягкий песок и неглубокий удобный заход в море, что особенно безопасно для детей. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. В пляжном баре вы сможете купить напитки. А во время морской прогулки будет обед на корабле и две остановки для снорклинга.
Здесь вас ждёт белый мягкий песок и неглубокий удобный заход в море, что особенно безопасно для детей. В вашем распоряжении будут шезлонги и кресла-мешки под зонтиками из пальмовых листьев. В пляжном баре вы сможете купить напитки. А во время морской прогулки будет обед на корабле и две остановки для снорклинга.
Описание водной прогулки
План программы
- Выезд из отеля около 8:00 в зависимости от его расположения.
- Отправление на корабле с пристани примерно в 9:00.
- 30-40 минут до первой остановки в море на снорклинг.
- Далее высадка на пляж острова.
- 1–1,5 часа на острове.
- Возвращение на корабль.
- Обед.
- Вторая остановка на снорклинг.
- Возвращение на пристань примерно к 16:00.
- Обратный трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из отелей Хургады на минивэне Toyota Hiace (кроме отдалённых районов)
— аренда снаряжения для снорклинга
— сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды
— обед и безалкогольные напитки.
- Дополнительные расходы:
— трансфер из отелей в районах Макади, Сахль-Хашиш — $3 c человека
— дайвинг с инструктором + аренда снаряжения — $10 с человека
— напитки в баре на острове.
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$25
|Дети до 12 лет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 221 туриста
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!Задать вопрос
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