Отправиться в супер-экстрим на скоростном четырехколесном мотоцикле по просторам Сахары и попить чай в деревне бедуинов
Описание экскурсииВсего 20 минут от Хургады — и мы в сказочно красивой Аравийской пустыне. На базе наш квалифицированный инструктор покажет, как управлять квадроциклом. Это совсем не сложно и не требует навыков вождения. И вот 45 минут едете по пустыне, наслаждаясь окружающими фантастическими пейзажами. Около половины остановимся в деревне бедуинов, где вы сможете отдохнуть, прокатиться на верблюде, сделать красивые фото, попробовать бедуинский чай и местный хлеб, который здесь же и изготавливается. Организационные моменты:• Нужно взять с собой: солнцезащитные очки; фотоаппарат; закрытая обувь; необходимая одежда — брюки и верх с длинным рукавом.
- Мы не занимаемся видео- и фотосъемкой экскурсий, поэтому не отвечаем за качество и доставку материалов в ваш отель.
- Дополнительная плата за трансфер до удаленных районов (Сахл-Хашиш, Макади-Бей, Эль-Гуна) — 8$, Сума-Бей, Сафага — 15$ за автомобиль.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и оратно
- Тест-драйв перед началом тура/nКатание на квадроциклах 1, 5 часа в две стороны
- Посещение деревни бедуинов
- Катание на верблюдах
- Дегустация бедуинского чая
- Услуги профессионального русскоговорящего гидa.
Что не входит в цену
- Арафатка / «платок на лицо и голову/». можете купить на станции мотоциклов ($2-3)
- Анти-пылвые очки. Есть возможность аренды или купить на станции ($3-5)
- Фото и видео материалы, сделанные фотографом (по желанию)
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
