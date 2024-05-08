1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
5 часов
Знакомство с Хургадой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$12 за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
Начало: Гостевой отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 мая 2024Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
- VValeria3 марта 2024Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфиныЗа 60$ и 8 часов времени Вы получаете: ✓ трансфер от отеля до Эль-Гуны, от Эль-Гуны до катера, от катера до
- ллилия24 декабря 2023Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
- ААлександр23 декабря 2023Ездили с женой 22 декабря. Поездка получилась индивидуальной. Махмуд провез аккуратно по всем местам на маршруте, подробно рассказал про объекты,
- ППолина7 декабря 2023Замечательный мужик Махмуд провез нас по основным местам хургады. Много смеялись, узнали подробности жизни Египтян. В машине помимо нас, двух
- ЮЮлия1 декабря 2023Замечательна экскурсия, отличная организация и сервис! Сразу после бронирования Анастасия связалась со мной для подтверждения времени выезда, написала информацию по экскурсии,
- ААртём21 сентября 2023Все прошло хорошо! Посмотрели старую/новую мечеть, обзорная площадка, православную церковь, рыбный рынок - где купили осьминога/кальмара и лобстеров (там же
- ААнна22 июля 2023Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфиныЭкскурсия очень понравилась! Мы жили в отдаленном районе Сома бей, забрали на комфортабельном транспорте, главное с кондиционером) далее нас встретил
- ООлеся29 мая 2023Райский остров где сбываются мечтыСам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и
- OOleg25 апреля 2023Райский остров где сбываются мечтыРайский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Эль-Гуна»
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