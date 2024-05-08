Экскурсии в Эль-Гуну из Хургады

Найдено 6 экскурсий в категории «Эль-Гуна» в Хургаде, цены от €12. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Знакомство с Хургадой
Групповая
5 часов
31 отзыв
Знакомство с Хургадой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$12 за человека
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Групповая
2 часа
9 отзывов
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$70 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
Начало: Гостевой отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Морская прогулка на индивидуальной яхте
    Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
    читать дальше

    была в нашем распоряжение, с огромным кол-вом персонала, мы плавали в открытом море в ластах с трубками, не было особо никакого тайминга, те кто плохо плавал сопровождал инструктор, нас кормили вкусным обедом, а еще мы отмечали ДР одной участницы, много танцевали, и заранее заказали торт, он был огромный, на яхте нас сопровождал фотограф и сделал классные фото и видео, в том числе с подводной съемкой, отдельно мы запланировали поездку на остров, нас привезли на Orange и так как это был фитнес тур, организовали место где мы смогли записать танцевальную связку совершенно в нелюдимой локации, единственное о чем я не позаботилась и хорошо бы прописать это в описании, чаевые команде, мы оставили 20$, так как просто не взяли участники деньги с собой, но команда большая как и яхта и надо бы конечно, было прихватить с собой деньги или заранее заложить это в стоимость, благодарим вас от всей души и желаем много позитивных отзывов

  • V
    Valeria
    3 марта 2024
    Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфины
    За 60$ и 8 часов времени Вы получаете: ✓ трансфер от отеля до Эль-Гуны, от Эль-Гуны до катера, от катера до
    читать дальше

    отеля ✓ прогулку по каналам Эль-Гуны 30 минут ✓ прогулку на катере ~5 часов в открытом море ✓ обед на катере ✓ погружение на батискафе 30 минут ✓ плавание в открытом море с предоставлением маски и ласт ✓"рыбалку" ✓ безалкогольные напитки ✓ вкусные фрукты Если у Вас есть выбор: день в отеле или данная экскурсия, выбирайте экскурсию! Очень красиво, спокойно, настоящий relax 💫

  • л
    лилия
    24 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
    читать дальше

    поплыли на корабле к рифу с возможностью поплавать, так же из батискафа посмотреть на подводный мир. Это очень впечатляет. далее отплыли подальше, порыбачили. И вернулись обратно, там на банане прокатились. Из минусов: нас не проинформировали о том, что на корабле нужно ходить босиком всем. Т к это декабрь, в открытом море, не смотря на солнечный день, ветер пронизывал. Без обуви ноги совсем промерзли, и не только ноги. Учитывая, что еще были водные мероприятия, совсем некомфортно было и не удалось получить максимум удовольствия

  • А
    Александр
    23 декабря 2023
    Знакомство с Хургадой
    Ездили с женой 22 декабря. Поездка получилась индивидуальной. Махмуд провез аккуратно по всем местам на маршруте, подробно рассказал про объекты,
    читать дальше

    ответил на вопросы. Помог обменять деньги по выгодному курсу. Завёз на шоппинг в ТЦ. В целом Хургада оставила неоднозначное впечатление. Храмы небольшие, скромные. Дома все однотипные. Есть бедные попрошайки.

  • П
    Полина
    7 декабря 2023
    Знакомство с Хургадой
    Замечательный мужик Махмуд провез нас по основным местам хургады. Много смеялись, узнали подробности жизни Египтян. В машине помимо нас, двух
    читать дальше

    дам, было ещё 2 русскоговорящих туриста. Программа экскурсии корректировалась в соответствии с нашими пожеланиями. Посетили смотровую площадку, 2 мечети, прогулялись по Марине, сходили на фабрику масел. К 6 часам где-то нас уже вернули в отель.

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Замечательна экскурсия, отличная организация и сервис! Сразу после бронирования Анастасия связалась со мной для подтверждения времени выезда, написала информацию по экскурсии,
    читать дальше

    ответила на все мои вопросы. Трансфер на экскурсию вовремя, чистый, комфортный автобус. По приезду на причал, группу встретил гид, проводил на яхту. Яхта белоснежная, чистая, комфортная. Вышли в море и первая остановка на рифе "дом дельфинов", я давно мечтала увидеть дельфинов в их естественной среде обитания, и наконец моя мечта осуществилась. Это было невероятно красива. Далее экскурсия на батискафе, полу-подводной лодке, на красивом, ярком рифе, с большим количеством рыбок. После возвращения на яхту нас ждал обед с морепродуктами, очень вкусно. И далее мы отправились в Эль Гуну, кататься на катере по каналам города. Эль Гуна прекрасна, совсем не типичный город для Египта, кусочек Венеции в пустыне. По окончании экскурсии обратный трансфер в отель. День пролетел незаметно, оставив много эмоций, приятных воспоминаний, множество красивых фото. Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! От души рекомендую!

  • А
    Артём
    21 сентября 2023
    Знакомство с Хургадой
    Все прошло хорошо! Посмотрели старую/новую мечеть, обзорная площадка, православную церковь, рыбный рынок - где купили осьминога/кальмара и лобстеров (там же
    читать дальше

    приготовили их за 30 минут, пока смотрели мечеть)… заехали в сувенирный магазин - цены в нем ни сколько не дешевле… гид все рассказал и на все вопросы отвечал 👍

  • А
    Анна
    22 июля 2023
    Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфины
    Экскурсия очень понравилась! Мы жили в отдаленном районе Сома бей, забрали на комфортабельном транспорте, главное с кондиционером) далее нас встретил
    читать дальше

    русский гид и проводил на яхту. Прокатили на банане, таблетке, накормили вкусным обедом с креветками. Рассказ и прогулка по Эль-Гуне была очень интересной. Так же прокатились на батискафе, очень много рыбок увидели, сняли классное видео. В общем, нам очень понравилось! У этого организатора так же брали экскурсию на Утопию. Было круто 👍🏽

  • О
    Олеся
    29 мая 2023
    Райский остров где сбываются мечты
    Сам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и
    читать дальше

    месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)

  • O
    Oleg
    25 апреля 2023
    Райский остров где сбываются мечты
    Райский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и
    читать дальше

    трубки выдают ОЧЕНЬ уставшие и старые. Лучше купите себе заранее новые. На корабле снимает camera-man, который потом за 20$ тебе продаёт то, что наснимал. Самые бесполезно потраченные деньги. Шляпу полную прислал.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Эль-Гуна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
  2. Эль-Гуна - египетская Венеция
  3. Знакомство с Хургадой
  4. Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
  5. Морская прогулка на индивидуальной яхте
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Эль-Гуна" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 до 600. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «Эль-Гуна», 44 ⭐ отзыва, цены от €12. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам