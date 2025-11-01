Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для астрономического сафари в пустыне из Хургады - с октября по февраль. В эти месяцы температура более комфортная, а ночи ясные, что идеально для наблюдения за звёздами. Весной и в ноябре погода также благоприятна, но может быть немного жарче днём. Летом же жара может быть слишком интенсивной, что делает пребывание в пустыне менее комфортным.

Путешествие в Звёздную долину подарит незабываемые впечатления. Групповая экскурсия начинается с поездки на квадроциклах по дюнам, после чего вас ждёт джип-тур в деревню бедуинов. Там, под звёздным небом, вас ждёт ужин с барбекю и напитками. Кульминацией вечера станет наблюдение за звёздами через телескопы, где гиды расскажут о созвездиях. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться уникальным сочетанием приключений и астрономии

Описание экскурсии

Выезжаем из отеля в 15:00 и едем на базу квадроциклов в пустыне — вы погоняете по золотистым дюнам на квадроциклах или багги (30 минут). Гид, сопровождающий колонну квадроциклов, проведёт инструктаж и будет следить за вашей безопасностью.

Перед заходом солнца отправляемся на джипах в деревню бедуинов и там под восточный чай или кофе полюбуемся закатом.

Также вы увидите уникальную акацию, которая считалась священным деревом в Древнем Египте.

Под звёздным небом устроим ужин при свечах. В меню: барбекю, гарниры, салаты.

Понаблюдаем за звёздным небом в большие телескопы и расскажем вам много интересного о созвездиях.

В 22:00 отправимся в отель.

Организационные детали