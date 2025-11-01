Мои заказы

Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады

Уникальная возможность провести вечер в пустыне, катаясь на квадроциклах и наблюдая за звёздами. Вкусный ужин и атмосферный закат сделают вечер незабываемым
Путешествие в Звёздную долину подарит незабываемые впечатления.

Групповая экскурсия начинается с поездки на квадроциклах по дюнам, после чего вас ждёт джип-тур в деревню бедуинов. Там, под звёздным небом, вас ждёт ужин с барбекю и напитками. Кульминацией вечера станет наблюдение за звёздами через телескопы, где гиды расскажут о созвездиях.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться уникальным сочетанием приключений и астрономии
4.8
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Наблюдение за звёздами в телескопы
  • 🏜️ Катание на квадроциклах по дюнам
  • 🍽️ Ужин в деревне бедуинов
  • 🚙 Поездка на джипах
  • ☕ Восточный чай и кофе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для астрономического сафари в пустыне из Хургады - с октября по февраль. В эти месяцы температура более комфортная, а ночи ясные, что идеально для наблюдения за звёздами. Весной и в ноябре погода также благоприятна, но может быть немного жарче днём. Летом же жара может быть слишком интенсивной, что делает пребывание в пустыне менее комфортным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя17
ноя19
ноя21
ноя24
ноя
Время начала: 14:30

Что можно увидеть

  • Деревня бедуинов
  • Акация

Описание экскурсии

Выезжаем из отеля в 15:00 и едем на базу квадроциклов в пустыне — вы погоняете по золотистым дюнам на квадроциклах или багги (30 минут). Гид, сопровождающий колонну квадроциклов, проведёт инструктаж и будет следить за вашей безопасностью.

Перед заходом солнца отправляемся на джипах в деревню бедуинов и там под восточный чай или кофе полюбуемся закатом.
Также вы увидите уникальную акацию, которая считалась священным деревом в Древнем Египте.

Под звёздным небом устроим ужин при свечах. В меню: барбекю, гарниры, салаты.

Понаблюдаем за звёздным небом в большие телескопы и расскажем вам много интересного о созвездиях.

В 22:00 отправимся в отель.

Организационные детали

  • При бронировании укажите название вашего отеля и номер комнаты — эта информация нужна для трансфера
  • В стоимость включено: трансфер из Хургады на минивэне или микроавтобусе Hyundai/Ford/Toyota, катание на квадроциклах Honda, ужин и приветственные напитки в деревне (чай, кофе, вода)
  • Для катания на квадроциклах нужны защитные очки и арафатка (платок) — их можно взять в аренду на базе
  • За дополнительную плату возможен трансфер туда-обратно из отдалённых районов: Макади Бей, Сахл-Хашиш, Сафага, Сома Бей и Эль-Гуна
  • Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды. На разных активностях будут задействованы другие гиды
  • Рассказ про звёзды будет на английском, при необходимости наш сопровождающий переведёт на русский
  • Дети не допускаются к управлению квадроциклами. Допуск подростков от 12 лет обсуждается индивидуально на месте
  • Аренда арафаток и защитных очков возможна на месте за дополнительную плату
    ($2–$5). Также вы можете купить арафатки самостоятельно накануне

в понедельник, среду и пятницу в 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$58
Дети до 11 лет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 516 туристов
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
1
2
1
Вероника
Вероника
1 ноя 2025
Отличное динамичное путешествие) и возможность поездить на квадриках, сесть на верблюда (ну и слезть без последствий тоже 😂), прокатиться по пустыне (восхищаюсь как ориентируются водители в направлениях, а пассажирам надо
ловить баланс), взобраться на гору чтобы полюбоваться закатом, послушать про звезды (причем показывают все не на картинках, а на «живом» небе) и посмотреть на Луну и Сатурн в телескоп)) (да, мы все знаем как выглядит Луна, и как Сатурн - тоже, но, поверьте - своими глазами это совсем другое ощущение))
Отдельное спасибо Роману и его команде за организацию) сопровождение и классные фото (Хусейн и Али) - все было супер)

M
Marina
30 окт 2025
Очень интересная экскурсия, нестандартная, но очень атмосферная. Отдельное спасибо организаторам за заботливое отношение и искреннее желание сделать все на высшем уровне. Организатор просто супер, брали несколько экскурсий у них, все прошло превосходно
И
Игорь
30 окт 2025
Спасибо Роме за отличную экскурсию! Отдельно хочу отметить, что когда мы покатались на багги и нас привезли обратно, Рома поговорил с инструктором и мы поехали ещё кататься, т к вначале
явно нас мало покатали. Кстати, от багги не стоит ожидать длинных маршрутов по пустыне, в данном туре мы просто весело покатались недалеко от базы.
И ещё, самый клёвый момент тура был, когда на обратном пути мы остановились в пустыне и просто повалились на песке и смотрели на звёзды и слушали тишину

Наталья
Наталья
29 окт 2025
Оригинальный формат комплексного путешествия! Из плюсов - ощутить на себе атмосферу пустыни, покататься на квадроциклах колонной, на дромадерах, даже на настоящей песчаной дюне по маршруту! Живописная дорога, дружелюбная обстановка, колоритный
лагерь бедуинов с вкусным ужином, музыкой при свечах, показом мастер-класса по выпечке национальных лепёшек, необычная аптека на местных ингредиентах - большой плюс поездки! Интересный и достаточно содержательный рассказ об особенностях жизни бедуинов в пустыне, истории Египта в целом от гида! Любопытно было понаблюдать закат солнца, и, как финальный аккорд - отличное чёрное звёздное небо, Млечный Путь. Что касается непосредственно наблюдений в телескопы - они профессионального уровня - в нашей группе сложилось понаблюдать немного по времени, и хотелось бы на будущее пожелать к показу объекты дальнего космоса - туманности, звёздные скопления и пр., благо условия наблюдений, инструмент позволяют! Появилась идея на будущее отправится в подобный тур с ночлегом в пустыне, чтобы было больше возможностей понаблюдать за звёздными объектами. Команде благодарность и пожелание дальнейшего развития научно-познавательной составляющей тура!

А
Анастасия
27 окт 2025
Выбрали сафари исключительно из-за телескопов. Все остальное проще и быстрее взять в отеле.
1) забрали из отеля в 1.45. Около 17.00 были на месте. Вот теперь НО! Телескопы дали только в
20.00. То есть 2 часа делайте, что хотите. Гуляйте по барханам, читайте. Вообщем, на что хватит Вашей личной фантазии. К слову, собрали много народу, телескопов всего ТРИ и смотришь на звезды в порядке живой очереди. И да, настроены они только на луну и Сатурн.
2) джипы. Сидишь в кузове, на скамейках лицом друг к другу.
3) квадроциклы в меру ушатанные.
4) ужин нормальный. Во время ужина небольшой музыкальный номер.
5) арафатки купили на месте. 5$ за штуку. На мой взгляд, можно и без них

Был один англоговорящий гид, рассказывающий про звезды. Но он один, а всех много и слышно плохо.
Что понравилось - дополнительно на деньги не разводят.

Рома
Рома
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв. Жаль, что экскурсия показалась вам не совсем удачной, хотя приятно, что вы отметили и положительные стороны.
Наблюдение
в телескоп начинается после заката, поэтому астрономическая часть проходит ближе к 20:00. До этого гости отдыхают, наслаждаются закатом, прогулкой по барханам и ужином — это часть программы, а не пауза. Это единственное место в Хургаде с телескопами, и, конечно, экскурсия не индивидуальная, поэтому очередь возможна. Надеемся, что в следующий раз впечатления будут только приятными!

К
Кантемир
2 окт 2025
Поездка очень понравилась, но вроде было написано поездка ещё на баггах,его не было. Катание на квадриках очень понравилось, гид очень хорошо рассказал, после поездки раздаои холодную воду, в деревне бедуинов
тоже очень понравилось, но там было написано выступление типа шоу будет по факту местные одну песню специально, но очень красиво, вкусно покушали там и посмотрели на звезды, через телескоп увидели Сатурн, второе созвездие которое показали никто не понял. В целом я осталась очень довольной

А
Александр
23 авг 2025
Все хорошо. Все без проволочек. Накормили. Короче, все норм
О
Ольга
10 авг 2025
Всё прошло хорошо👍
Д
Денис
27 июл 2025
Прекрасная экскурсия, я в восторге! Получил много впечатлений: катание на квадроциклах по пустыне, встреча с бедуинами, чай на закате, звёздное небо… Важно понимать зачем брать эту экскурсию, не смотря на
прекрасную (подчеркиваю) организацию, экскурсия всё таки не про лакшери комфорт, а про эмоции, самобытность, аутентичность. Если не строить ожиданий и довериться гидам и атмосфере, можно получить больше чем заложено в саму программу: почувствовать зной пустыни, подняться на гору, сбежать по её песчаному склону, поездить по неровному ландшафту, увидеть природу, пить чай и смотреть на заходящее за гору солнце, поговорить с местными и узнать немного о культуре и истории, увидеть ночное небо, усыпанное яркими мерцающими звездами, увидеть как живет пустыня днем и ночью.
Организовано всё отлично, внимательные и интересные гиды (у меня был гид Рамон, очень хороший человек), полный трансфер, вода регулярно, есть возможность самому что-то купить попить или перекусить. Немного большего ожидал от телескопов, картинка местами не в фокусе, но увидеть чуть ближе Марс, Антарес - было интересно.
Рекомендую экскурсию, довериться путешествию и гидам и тогда вы получите большое количество впечатлений, которые еще долго можно вспоминать и рассказывать друзьям.

Мария
Мария
22 июн 2025
Отличная экскурсия, сначала мы покатались на квадроциклах. Был ребенок 5,5 лет и две бабушки, ехали очень спокойно и безопасно. Но если бы мы были без ребенка, ехали бы быстро. То
есть все заточено под ваши потребности и возможности. При желании, можно выбрать другой транспорт на двоих. Потом у бедуинов пили чай, ужинали, катались на верблюдах. Еще был мини зоопарк, давали пофоткаться и подержать животных (черепаху, обезьянку, хамелеона, змею). Потом смотрели в телескоп на две звезды. И в конце немного о звездах. Рома очень трепетно относился, не оставлял нас ни на минуту, постоянно спрашивал все ли в порядке, все ли довольны. Очень энергичный и заботился о нашей безопасности. Спасибо ему большое! Мы очень довольны. Все очень понравилось.

А
Алексей
10 июн 2025
Это было великолепно. Начну с самого начала и расскажу подробнее, но перед этим главный совет: берите больше воды, за всю экскурсию дают только две бутылки, а в пустыне под солнцем
воду хочется пить постоянно. Ну и гид нам попался такой, что не очень говорит и на русском, и на английском, но при постоянной смене языков все становилось понятно)
1. Поездка на квадроциклах длилась около 40 минут, квадрики хорошие, но погонять и дрифтить не дают. Вначале шли организованной колонной, потом гид отобрал тех, кто хорошо ездит, и мы отдельно прокатились с ним побыстрее.
2. Поездка на крузаках от базы квадриков до бедуинов и обратно была очень веселой, но неудобной, держаться было не за что, но мы держались как могли)
3. В деревне бедуинов была прогулка на верблюдах (включена в стоимость), немного посмотрели на жилище бедуинов, была прогулка пешком, хороший ужин, просмотр звезд и луны, и небольшое музыкальное выступление. Все было хорошо.
Очень рекомендую эту программу к посещению, красоты пустыни просто неописуемы.

Дмитрий
Дмитрий
20 мая 2025
Сама экскурсия интересная, сразу подарили 2 арафатки. Очень колоритная деревня бедуинов. Из минусов - джип на котором ехать в пустыню полный туристами из других групп, поэтому держаться в салоне сложновато
- ручек не хватает. А водитель любит лихо погонять по барханам. В деревне вкусно покормили, вечером, в заходом солнца рассказали про звезды, к сожалению, полностью на английском, поэтому понятно только местами. Сопровождающий гид на русском говорит, но достаточно плоховато. В остальном отлично - 5 звезд.

Никита
Никита
15 мая 2025
Всё, кроме квадроциклов, было классно. На квадроциклах на троечку, но не хочу занижать оценку гиду, с которым были всю остальную часть экскурсии - он был позитивный и крутой.
Анна
Анна
11 мая 2025
Я даже не рассчитывала на ТАКУЮ программу: квадрациклы, верблюды, терариум, джип-сафари, бедуинский чай и хлеб, ужин с музыкальным шоу, а ещё просмотр за звёздами с 2-х телескопов…

Входит в следующие категории Хургады

