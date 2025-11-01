Путешествие в Звёздную долину подарит незабываемые впечатления.
Групповая экскурсия начинается с поездки на квадроциклах по дюнам, после чего вас ждёт джип-тур в деревню бедуинов. Там, под звёздным небом, вас ждёт ужин с барбекю и напитками. Кульминацией вечера станет наблюдение за звёздами через телескопы, где гиды расскажут о созвездиях.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться уникальным сочетанием приключений и астрономии
Групповая экскурсия начинается с поездки на квадроциклах по дюнам, после чего вас ждёт джип-тур в деревню бедуинов. Там, под звёздным небом, вас ждёт ужин с барбекю и напитками. Кульминацией вечера станет наблюдение за звёздами через телескопы, где гиды расскажут о созвездиях.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться уникальным сочетанием приключений и астрономии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Наблюдение за звёздами в телескопы
- 🏜️ Катание на квадроциклах по дюнам
- 🍽️ Ужин в деревне бедуинов
- 🚙 Поездка на джипах
- ☕ Восточный чай и кофе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для астрономического сафари в пустыне из Хургады - с октября по февраль. В эти месяцы температура более комфортная, а ночи ясные, что идеально для наблюдения за звёздами. Весной и в ноябре погода также благоприятна, но может быть немного жарче днём. Летом же жара может быть слишком интенсивной, что делает пребывание в пустыне менее комфортным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревня бедуинов
- Акация
Описание экскурсии
Выезжаем из отеля в 15:00 и едем на базу квадроциклов в пустыне — вы погоняете по золотистым дюнам на квадроциклах или багги (30 минут). Гид, сопровождающий колонну квадроциклов, проведёт инструктаж и будет следить за вашей безопасностью.
Перед заходом солнца отправляемся на джипах в деревню бедуинов и там под восточный чай или кофе полюбуемся закатом.
Также вы увидите уникальную акацию, которая считалась священным деревом в Древнем Египте.
Под звёздным небом устроим ужин при свечах. В меню: барбекю, гарниры, салаты.
Понаблюдаем за звёздным небом в большие телескопы и расскажем вам много интересного о созвездиях.
В 22:00 отправимся в отель.
Организационные детали
- При бронировании укажите название вашего отеля и номер комнаты — эта информация нужна для трансфера
- В стоимость включено: трансфер из Хургады на минивэне или микроавтобусе Hyundai/Ford/Toyota, катание на квадроциклах Honda, ужин и приветственные напитки в деревне (чай, кофе, вода)
- Для катания на квадроциклах нужны защитные очки и арафатка (платок) — их можно взять в аренду на базе
- За дополнительную плату возможен трансфер туда-обратно из отдалённых районов: Макади Бей, Сахл-Хашиш, Сафага, Сома Бей и Эль-Гуна
- Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды. На разных активностях будут задействованы другие гиды
- Рассказ про звёзды будет на английском, при необходимости наш сопровождающий переведёт на русский
- Дети не допускаются к управлению квадроциклами. Допуск подростков от 12 лет обсуждается индивидуально на месте
- Аренда арафаток и защитных очков возможна на месте за дополнительную плату
($2–$5). Также вы можете купить арафатки самостоятельно накануне
в понедельник, среду и пятницу в 14:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$58
|Дети до 11 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 516 туристов
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вероника
1 ноя 2025
Отличное динамичное путешествие) и возможность поездить на квадриках, сесть на верблюда (ну и слезть без последствий тоже 😂), прокатиться по пустыне (восхищаюсь как ориентируются водители в направлениях, а пассажирам надо
M
Marina
30 окт 2025
Очень интересная экскурсия, нестандартная, но очень атмосферная. Отдельное спасибо организаторам за заботливое отношение и искреннее желание сделать все на высшем уровне. Организатор просто супер, брали несколько экскурсий у них, все прошло превосходно
И
Игорь
30 окт 2025
Спасибо Роме за отличную экскурсию! Отдельно хочу отметить, что когда мы покатались на багги и нас привезли обратно, Рома поговорил с инструктором и мы поехали ещё кататься, т к вначале
Наталья
29 окт 2025
Оригинальный формат комплексного путешествия! Из плюсов - ощутить на себе атмосферу пустыни, покататься на квадроциклах колонной, на дромадерах, даже на настоящей песчаной дюне по маршруту! Живописная дорога, дружелюбная обстановка, колоритный
А
Анастасия
27 окт 2025
Выбрали сафари исключительно из-за телескопов. Все остальное проще и быстрее взять в отеле.
1) забрали из отеля в 1.45. Около 17.00 были на месте. Вот теперь НО! Телескопы дали только в
1) забрали из отеля в 1.45. Около 17.00 были на месте. Вот теперь НО! Телескопы дали только в
Рома
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв. Жаль, что экскурсия показалась вам не совсем удачной, хотя приятно, что вы отметили и положительные стороны.
Наблюдение
Наблюдение
К
Кантемир
2 окт 2025
Поездка очень понравилась, но вроде было написано поездка ещё на баггах,его не было. Катание на квадриках очень понравилось, гид очень хорошо рассказал, после поездки раздаои холодную воду, в деревне бедуинов
А
Александр
23 авг 2025
Все хорошо. Все без проволочек. Накормили. Короче, все норм
О
Ольга
10 авг 2025
Всё прошло хорошо👍
Д
Денис
27 июл 2025
Прекрасная экскурсия, я в восторге! Получил много впечатлений: катание на квадроциклах по пустыне, встреча с бедуинами, чай на закате, звёздное небо… Важно понимать зачем брать эту экскурсию, не смотря на
Мария
22 июн 2025
Отличная экскурсия, сначала мы покатались на квадроциклах. Был ребенок 5,5 лет и две бабушки, ехали очень спокойно и безопасно. Но если бы мы были без ребенка, ехали бы быстро. То
А
Алексей
10 июн 2025
Это было великолепно. Начну с самого начала и расскажу подробнее, но перед этим главный совет: берите больше воды, за всю экскурсию дают только две бутылки, а в пустыне под солнцем
Дмитрий
20 мая 2025
Сама экскурсия интересная, сразу подарили 2 арафатки. Очень колоритная деревня бедуинов. Из минусов - джип на котором ехать в пустыню полный туристами из других групп, поэтому держаться в салоне сложновато
Никита
15 мая 2025
Всё, кроме квадроциклов, было классно. На квадроциклах на троечку, но не хочу занижать оценку гиду, с которым были всю остальную часть экскурсии - он был позитивный и крутой.
Анна
11 мая 2025
Я даже не рассчитывала на ТАКУЮ программу: квадрациклы, верблюды, терариум, джип-сафари, бедуинский чай и хлеб, ужин с музыкальным шоу, а ещё просмотр за звёздами с 2-х телескопов…
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Мини-группа
до 10 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$25 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
$30 за человека
Групповая
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
$70 за человека