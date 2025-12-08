Описание экскурсииДрузья, если вы впервые приезжаете в Хургаду, лучшего способа познакомиться с городом, чем обзорная экскурсия, просто не найти! Это путешествие подарит вам первые впечатления, поможет почувствовать атмосферу курорта и узнать интересные факты о жизни в Хургаде. Что Вас ждет? Великолепная мечеть Эль Мина, роскошная Марина и смотровая площадка на Старом Шератоне. Экскурсия проводится индивидуально, в любое удобное для вас время и день недели. Вы сможете спокойно гулять, наслаждаться красотой города
В удобное для Вас время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное для Вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
