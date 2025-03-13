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хватало в других, а именно самого важного -"информации","Интересных рассказов".

Организация на высшем уровне! Отдельная благодарность Сабине! (Супер водитель в этом хаотичном, местном движении)

Оля показала много местных достопримечательностей, жизнь и быт местных жителей.

Отдельное спасибо за внимание и вовлечение ребенка в экскурсию. Как правило моему ребенку не интересен формат всех экскурсий, но с Олей мой сын в игровой форме был погружен в экскурсию, потому как материал был подобран, доступным для его понимания.

Девочки очень приветливы, доброжелательны, с детьми и взрослыми! После экскурсии мы оставались на связи, и всегда получали помощь с возникающими текущими вопросами.

По рекомендации Ольги отведали местную рыбную кухню. Приготовленные блюда оказались вкусными, объёмными)) и по цене непривычно дёшево.

Всем очень советую эту экскурсию, причём желательно, сразу после приезда. Таким образом Вы будете понимать где гулять и побывать в течении отдыха.

Была очень рада знакомству!

Спасибо, еще раз Оле и Сабине!