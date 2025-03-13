Многие путешественники мечтают узнать страну пребывания как можно лучше, так сказать — изнутри.
Я стану вашим проводником в этом деле! Как опытная зимовщица проведу по самым интересным уголкам и расскажу то, о чём молчат многие гиды. Мы прогуляемся по набережной Хургады и Старому городу, зайдём на Рыбный рынок. Я поделюсь лайфхаками и неразрекламированными местечками.
Я стану вашим проводником в этом деле! Как опытная зимовщица проведу по самым интересным уголкам и расскажу то, о чём молчат многие гиды. Мы прогуляемся по набережной Хургады и Старому городу, зайдём на Рыбный рынок. Я поделюсь лайфхаками и неразрекламированными местечками.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏝️ Посещение уникальных мест
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
- 🕌 Узнать историю города
- 🛍️ Лайфхаки по выгодным покупкам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Современная набережная Marina
- Рыбный рынок
- Мечеть Эль-Мина
- Старый город Хургады
Описание экскурсии
- Первый отель Хургады
- Обзорная площадка, с которой вы увидите большую часть города
- Христианская коптская церковь Святого Шенуды
- Современная набережная Marina с шикарными яхтами, туристическим батискафами и уютными кафе
- Знаменитый Рыбный рынок, где можно купить любые морепродукты и сразу же их съесть
- Грандиозная мечеть Эль-Мина — главное религиозное сооружение города, богато украшенное красивой резьбой
- Старый город Хургады, где можно понаблюдать за жизнью и бытом местных жителей
- Аутентичные рестораны, в одном из которых вы сможете познакомиться с местной кухней (по желанию)
Вы узнаете:
- Как рыбацкая деревушка превратилась в известный на весь мир город-курорт
- Какие достопримечательности, в том числе христианские, сохранились в современной Хургаде
- Какие пляжи, острова и города-спутники стоит посетить
- Что привезти домой и где купить подарки по выгодным ценам
- Как живут россияне вдали от родных мест
Дополнительно расскажу о лайфхаках зимовщицы (транспорте, русских сообществах, детских развлечениях).
Организационные детали
- Программа подходит и путешественникам, и местным, говорящим на русском языке
- Отдельно по желанию оплачивается обед в ресторане
- Экскурсию для вас проведу я или Сабина
- Если вы проживаете в отдалённых районах, то трансфер возможен только с доплатой:
— Hurgada Museum (в сторону Sahl Hasheesh) доплата за дальность поездки (от 5 до 35 35 км от центра города в 1 сторону)
— после Museum Hurgada — $10
— Sahl Hasheesh — $15
— Makady Bay — $25
— Soma Bay, Safaga, El-Guna — $40
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 73 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
13 мар 2025
Хорошая экскурсия для знакомства с городом. Информативно, динамично и комфортно. Позитивный экскурсовод, который с радостью и весьма ёмко отвечал на наши вопросы.
Юлия
7 мар 2025
Супер-экскурсовод! Интересная девушка, содержательная экскурсия, я бы сказала, необычная. Все прошло легко и весело, к тому же, Оля скинула целый список локаций, который стоит посетить в Хуогаде. Спасибо Оле и Сабине за доставленное удовольствие!
Юлия
2 мар 2025
Большое спасибо Ольге!
Организовала отличную и легкую экскурсию по Хургаде.
Моя мама после всех экскурсий других гидов (Каир, Луксор), сказала, что самая лучшая экскурсия была с Олей.
С Олей было то чего не
Организовала отличную и легкую экскурсию по Хургаде.
Моя мама после всех экскурсий других гидов (Каир, Луксор), сказала, что самая лучшая экскурсия была с Олей.
С Олей было то чего не
Н
Наталия
20 фев 2025
Благодарю девочек, Олю и Сабину, за отличную экскурсию по Хургаде! Я очень хотела узнать, как здесь живет русскоговорящее население вне отелей! И Оля удовлетворила мое любопытство: поведала о жизни наших
Е
Евгения
19 фев 2025
Оля и Сабина открыли для нас Египет с новой стороны. Если вы хотели: безопасно и с комфортом доехать до города и по городу, гулять по колоритным узким улочкам Хургады, увидеть
Д
Дмитрий
22 янв 2025
Рекомендуем данную экскурсию всем кто хочет спокойно прогуляться по городу, осмотреть главные достопримечательности, но обойтись без назойливых попыток продать все на свете. Ольга дает ключевую информацию о городе + рассказывает
Е
Евгений
21 янв 2025
Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Интересный маршрут, посмотрели все важные места, набережную, мечеть и копскую церковь. Отдельно удивил рыбный рынок и жизнь местных жителей 🙂 увидели не туристические места и это самое ценное узнать как живут местные. Большое спасибо!
И
Иван
20 янв 2025
Замечательная экскурсия. Увидели всё, на что был запрос и даже больше. Ольга рассказала много фактов о местах из программы и о жизни русской диаспоры в стране. Ответила на все вопросы. Очень удобный трансфер по всему пути. Очень рекомендую
С
Сергей
20 янв 2025
Отлично провели время, контрастная экскурсия в хорошем смысле, приятный гид Ольга и её коллега Сабина что была за рулем заслуживают только положительных отзывов, экскурсия понравилась, рекомендую.
И
Илья
30 дек 2024
Отличная экскурсия чтобы сориентироваться в городе и после начать самостоятельные прогулки. Именно эту мысль держал в голове, когда договаривался с Олей, и абсолютно не прогадал. Узнали миллион интересных мест, где можно что-то посмотреть, где-то перекусить, магазинчики, лавки и проч. Все места с личным опытом, рекомендациями и предпочтениями Оли, что даёт какую-то искренность. В общем, экскурсию рекомендую, Олю тоже))
М
Мария
27 дек 2024
Всё было отлично! Спасибо Ольге и Сабине!
Наталья
23 дек 2024
Очень интересно провели время за пределами отеля с очаровательными девушками Олей и Сабиной. Действительно увидели город со всех сторон, было интересно и безопасно, чувствовали себя как в гостях у друзей.
М
Марица
1 дек 2024
Спасибо Ольге за проведенную экскурсию, посмотрели много интересных мест: прогулялись по набережной, посетили мечеть и церковь, затарились рыбкой на рынке. Узнали подробности жизни русских релокантов, миграционные потоки, обычаи и нравы. Покормили попугаев, проверили радужку на предмет муковисцидоза и боррелиоза с ветерком доехали до отеля по пустынном местности, с Божьей помощью всё хорошо и все здоровы!!!
Сергей
1 дек 2024
30 ноября 2024 года были на экскурсии "Хургада глазами зимовщицы." Экскурсию проводила русская девушка Ольга. Экскурсия очень понравилась. Первым положительным моментом явилось то, что Ольга предварительно согласовала с нами наш
Похожие экскурсии из Хургады
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$229
$381 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 04:00
Завтра в 01:30
$22 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:30
$33 за всё до 3 чел.