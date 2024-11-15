Подводная лодка «Синдбад»

Синдбад — единственная туристическая подводная лодка на Ближнем Востоке и в Африке.

На ней вы можете совершить погружение на глубину до 25 метров примерно на 45 минут, где вас ждут чарующие подводные виды Красного моря.
Подводная лодка «Синдбад»
Подводная лодка «Синдбад»
Подводная лодка «Синдбад»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00

Описание водной прогулки

Погружение в подводный мир

Погружение на подводной лодке «Синдбад» в Хургаде — это удивительное и безопасное приключение для всей семьи. Вы можете взять с собой маленьких детей и показать им волшебный подводный мир, который станет для них настоящим открытием.

Удобства на борту

На борту подводной лодки «Синдбад» созданы все условия для вашего комфорта:

  • Удобные сиденья
  • Кондиционер
  • Большие окна для лучшего обзора

Что вас ждет под водой

Во время погружения вы опуститесь на глубину 25 метров, где сможете увидеть настоящие чудеса природы. Подводная лодка предоставляет уникальную возможность наблюдать за экзотическими обитателями Красного моря, которые кажутся так близко, что можно просто протянуть руку, чтобы прикоснуться к ним.

Незабываемые впечатления

Это приключение запомнится вам и вашим детям на долгие годы. Не упустите шанс подарить своей семье уникальный опыт и незабываемые эмоции, исследуя красоту подводного мира вместе!

Ежедневно,предполагаемое время отправления: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый$70
Детский$40
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Погружение на глубину до 25 метров примерно на 45 минут.
  • Трансфер из Хургады
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается трансфер из районов:
  • Макади +4 евро с человека (+2 евро с ребенка)
  • Эль-Гуна +10 евро туда и обратно за автомобиль вместимостью до 6 человек
  • Сома-Бей и Сафага +20 евро в обе стороны за автомобиль вместимостью до 6 человек.
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно,предполагаемое время отправления: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Предполагаемое время отправления: 09:00 11:00 13:00 15:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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