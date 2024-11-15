Синдбад — единственная туристическая подводная лодка на Ближнем Востоке и в Африке. На ней вы можете совершить погружение на глубину до 25 метров примерно на 45 минут, где вас ждут чарующие подводные виды Красного моря.

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Описание водной прогулки

Погружение в подводный мир

Погружение на подводной лодке «Синдбад» в Хургаде — это удивительное и безопасное приключение для всей семьи. Вы можете взять с собой маленьких детей и показать им волшебный подводный мир, который станет для них настоящим открытием.

Удобства на борту

На борту подводной лодки «Синдбад» созданы все условия для вашего комфорта:

Удобные сиденья

Кондиционер

Большие окна для лучшего обзора

Что вас ждет под водой

Во время погружения вы опуститесь на глубину 25 метров, где сможете увидеть настоящие чудеса природы. Подводная лодка предоставляет уникальную возможность наблюдать за экзотическими обитателями Красного моря, которые кажутся так близко, что можно просто протянуть руку, чтобы прикоснуться к ним.

Незабываемые впечатления

Это приключение запомнится вам и вашим детям на долгие годы. Не упустите шанс подарить своей семье уникальный опыт и незабываемые эмоции, исследуя красоту подводного мира вместе!