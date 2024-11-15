На ней вы можете совершить погружение на глубину до 25 метров примерно на 45 минут, где вас ждут чарующие подводные виды Красного моря.
Описание водной прогулки
Погружение в подводный мир
Погружение на подводной лодке «Синдбад» в Хургаде — это удивительное и безопасное приключение для всей семьи. Вы можете взять с собой маленьких детей и показать им волшебный подводный мир, который станет для них настоящим открытием.
Удобства на борту
На борту подводной лодки «Синдбад» созданы все условия для вашего комфорта:
- Удобные сиденья
- Кондиционер
- Большие окна для лучшего обзора
Что вас ждет под водой
Во время погружения вы опуститесь на глубину 25 метров, где сможете увидеть настоящие чудеса природы. Подводная лодка предоставляет уникальную возможность наблюдать за экзотическими обитателями Красного моря, которые кажутся так близко, что можно просто протянуть руку, чтобы прикоснуться к ним.
Незабываемые впечатления
Это приключение запомнится вам и вашим детям на долгие годы. Не упустите шанс подарить своей семье уникальный опыт и незабываемые эмоции, исследуя красоту подводного мира вместе!
Ежедневно,предполагаемое время отправления: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$70
|Детский
|$40
Ответы на вопросы
Что включено
- Погружение на глубину до 25 метров примерно на 45 минут.
- Трансфер из Хургады
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается трансфер из районов:
- Макади +4 евро с человека (+2 евро с ребенка)
- Эль-Гуна +10 евро туда и обратно за автомобиль вместимостью до 6 человек
- Сома-Бей и Сафага +20 евро в обе стороны за автомобиль вместимостью до 6 человек.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Предполагаемое время отправления: 09:00 11:00 13:00 15:00