Описание экскурсииОтъезд 1:00 ночи выезд из отеля. Дорога в одну сторону займет около 7 часов. По дороге вы увидите побережье красного моря. остановками для завтрака/отдыха, туалета. Приезд в Каир примерно в 09:00-9:30 утра По приезду в Каир Посещение Каирского национального музея, зал с сокровищами из гробницы Тутанхамона Далее Прогулка по Нилу 45 минут. Обед — шведский стол (без напитков). Пирамиды в Гизе Далее Посещение комплекса пирамид в Гизе – Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, и легендарного Сфинкса Далее отправляемся в старинную часть. Старый Каир (Христианская и Исламская часть) Обратно Выезд из Каира 16:00-16:30 Обратная дорога и возвращение в отель около 21:30
Время выезда и возвращения указаны приблизительно и зависят от конкретного местонахождения вашего отеля, а также от ситуаций на дорогах. Точно время выезда сообщаем после бронирования
Что включено
- Транспортное обслуживание из Хургады
- Входные билеты на территорию Сфинкса и Пирамид
- Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог
- Входной билет в музей
- Прогулка в старинной исламской и христианской части Каира («Подвешенная церковь», церковь Абу Серга, Мечеть Амра)
- Прогулка на лодке по реке Нил
- Обед в ресторане в Каире
Что не входит в цену
- Трансфер из загородных отелей: Эль-Гуна и Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Сафага и Макади
- Напитки во время обеда
- Осмотр
- Катание на верблюдах и лошадях
- Осмотр внутренних помещений пирамид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда и возвращения указаны приблизительно и зависят от конкретного местонахождения вашего отеля, а также от ситуаций на дорогах. Точно время выезда сообщаем после бронирования
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
