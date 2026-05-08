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по русски, провел по всем пирамидам и сфинкса, рассказал много интересного. Потом поехали на обед и в музей. Мы не захотели ни прогулки по Нилу, ни магазинчиков, мы были с детьми и нам нужны были пирамиды. В часа 2 мы уехали в отель. Дорога до Каира и обратно около 5 часов, конечно сложная, но мы были одни в трансфере, поэтому мы расположились как хотели и отдыхали всю дорогу. И было намного легче не подстраиваться ни под кого. Мы сами попросили сначало пирамиды, пока не жарко и поменьше народу. В целом экскурсия очень понравилась 👍