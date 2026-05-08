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Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир

Посетить египетскую столицу и раскрыть историю ее знаковых мест с профессиональным гидом
Каир — город, знакомый всем по учебникам истории.

Приглашаю вас увидеть Нил, пирамиды Гизы и Большого Сфинкса своими глазами! Кроме того, вы оцените храмы трех религий, покатаетесь на лодке и осмотрите экспонаты Египетского национального музея. А я расскажу о прошлом и настоящем любимой страны.
4.9
121 отзыв
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир

Описание экскурсии

Самое-самое в Каире

Вы увидите главные достопримечательности города и знаменитые пирамиды. В программе экскурсии:

  • Большой Египетский музей — мы посетим один из крупнейших музеев мира с богатейшей коллекцией древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения и предметы быта.
  • Прогулка по Нилу — вы прокатитесь на катере по Нилу и полюбуетесь видами Каира с воды. Продолжительность прогулки составит 30-45 минут.
  • Пирамиды и Сфинкс — визитные карточки Египта. Вы осмотрите древние усыпальницы фараонов и Большого Сфинкса, самую большую в мире монолитную скульптуру. Я расскажу, как они создавались и как им удалось дойти до наших дней.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед, Большой Египетский музей — $32, единый билет пирамиды + сфинкс — $20, прогулка на лодке — $12-15, обед — $15, трансфер (если вы живёте в Сафаге/Макади/Сахль-Хашише)
  • Выезд на экскурсию в 2-3 часа ночи в зависимости от расположения отеля

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
2
3
3
2
1
1
Ольга
Путешествие в Каир из Хургады заняло у нас 6 часов, микроавтобус был комфортабельным, водители вежливые и заботливые. В Каире нас встретил замечательный гид Ахмед - очень приятный человек и профессионал
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своего дела. В музее он поведал нам много интересного из истории Египта и подача информации была легкой, и ответы на все наши вопросы незамедлительными. Обед включенный в экскурсию был вкусным, в ресторанчике было много посетителей из местного населения. Потом мы отправились к пирамидам - впечатлений море! Всем советую данную экскурсию и организатора, мы нисколько не пожалели, что выбрали этот формат: нас было пятеро (трое взрослых, ребенок 9 лет и пожилая мама 65 лет). Ахмеду огромный привет и еще раз спасибо за незабываемое путешествие, в котором он был нашим проводником. 🙏

Путешествие в Каир из Хургады заняло у нас 6 часов, микроавтобус был комфортабельным, водители вежливые и
Путешествие в Каир из Хургады заняло у нас 6 часов, микроавтобус был комфортабельным, водители вежливые и
Путешествие в Каир из Хургады заняло у нас 6 часов, микроавтобус был комфортабельным, водители вежливые и
Путешествие в Каир из Хургады заняло у нас 6 часов, микроавтобус был комфортабельным, водители вежливые и
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Tatiana
Экскурсия шикарная, даже не смотря на долгую дорогу! Водитель ИДЕАЛЬНЫЙ, низкий ему поклон(к сожалению не знаю его имени) Водитель авто очень профессионально и аккуратно!!! Гид Шаркави, очень умный и отличный
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гид, много чего рассказывал, а самое главное для меня, могла получить ответ не обязательно касательно экскурсии, а просто на любой вопрос, ОЧЕНЬ ЗА ЭТО БЛАГОДАРЮ!
Не смотря ни на что, и водитель и гид вели себя профессионально!
Автомобиль Чери, чистый, аккуратный.
Очень всё понравилось!!!

Экскурсия шикарная, даже не смотря на долгую дорогу! Водитель ИДЕАЛЬНЫЙ, низкий ему поклон(к сожалению не знаю
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Сардана
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Экрами за этот потрясающий день в Каире. Мы выбрали индивидуальную программу и не пожалели. Экрамиоказался не просто знатоком истории, а очень интеллигентным и приятным в общении человеком. После экскурсии осталось столько теплых воспоминаний и красивых фотографий. Обязательно буду советовать эту поездку всем друзьям!
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что индивидуальная программа в Каир оправдала ваши ожидания. Экрами действительно профессионал своего дела, и мы обязательно передадим ему ваши теплые слова. Будем рады видеть вас и ваших друзей снова!
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Ю
Ездили из Хургады на пирамиды и Национальный музей. Забрали вовремя из отеля 2 водителя. Затем колонной со всеми автобусами поехали в Каир. Около пирамид к нам присоединился гид. Хорошо разговаривает
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по русски, провел по всем пирамидам и сфинкса, рассказал много интересного. Потом поехали на обед и в музей. Мы не захотели ни прогулки по Нилу, ни магазинчиков, мы были с детьми и нам нужны были пирамиды. В часа 2 мы уехали в отель. Дорога до Каира и обратно около 5 часов, конечно сложная, но мы были одни в трансфере, поэтому мы расположились как хотели и отдыхали всю дорогу. И было намного легче не подстраиваться ни под кого. Мы сами попросили сначало пирамиды, пока не жарко и поменьше народу. В целом экскурсия очень понравилась 👍

Ездили из Хургады на пирамиды и Национальный музей. Забрали вовремя из отеля 2 водителя. Затем колонной
Ездили из Хургады на пирамиды и Национальный музей. Забрали вовремя из отеля 2 водителя. Затем колонной
Ездили из Хургады на пирамиды и Национальный музей. Забрали вовремя из отеля 2 водителя. Затем колонной
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Юлия
спасибо за поездку! все было отлично! два водителя, хорошая машина, холодная вода и кола, гид Экрами! очень приличный обед! времени на все хватило, круто прокатились на верблюдах, правда погонщик слишком много хочет за фоточки, а фоткает так себе, проверяйте на месте что он там наснимал🫣, пирамиды шикарны, можно залезть на них, в них)) Музей тоже крутой!
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Д
Были на индивидуальной экскурсии в Каир и пирамиды Гиза. Русскоговорящий гид Экрами, понятно и очень интересно рассказал про историю Древнего Египта. Прокатились на лодке по р. Нил. Большое спасибо Экрами за запоминающийся день и незабываемые эмоции!
Были на индивидуальной экскурсии в Каир и пирамиды Гиза. Русскоговорящий гид Экрами, понятно и очень интересно
Были на индивидуальной экскурсии в Каир и пирамиды Гиза. Русскоговорящий гид Экрами, понятно и очень интересно
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