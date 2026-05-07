Многие приезжают в столицу ради шедевров Гизы, и мы обязательно познакомим вас с главными легендами Древнего мира. Но также покажем, что культурное наследие Египта намного богаче. Вы исследуете памятники греко-римской, еврейской, христианской и исламской эпох.
Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.
Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.
Описание экскурсии
- Пирамиды в Гизе. Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа.
- Новый Большой музей. Далее вы отправитесь в крупнейший в мире археологический музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Здесь перед вами откроется величие Древнего Египта: уникальные артефакты и бесценные сокровища, многие из которых ранее никогда не выставлялись, оживят историю тысячелетий. Вас впечатлят грандиозные статуи фараонов, а также предметы их земной и загробной жизни, позволяющие глубже понять мир древних правителей Нила. Особое удовольствие — вид на пирамиды прямо с территории музея: они находятся всего в двух километрах, создавая эффект полного погружения в эпоху фараонов.
- Традиции и обычаи современного Египта. В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.
Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них) по договорённости с гидом:
- Египетский национальный музей. Здесь представлено более 1700 экспонатов: от миниатюрных гранитных скарабеев до десятиметровых статуй, отражающих богатую историю Древнего Египта.
- Крепость Саладина. Знаковый памятник исламского Каира и средневековой военной архитектуры. Сооружение было основано для защиты от крестоносцев и до 1874 года служило резиденцией правителей Египта.
- Восточная сказка Хан Эль Халили. В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.
- Религиозный комплекс в Старом Каире. В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.
- Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.
- Мемфис. Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.
- Фараонская деревня. Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.
- Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.
- Дворец Абдин. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.
- Коптский музей. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.
- Музей исламского искусства. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.
- Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.
- Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.
Организационные детали
- Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит: трансфер для 1–3 человек — на современном комфортабельном кроссовере Mitsubishi Xpander или Chery Tiggo 8 с кондиционером 2025 года.
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
Дополнительно оплачиваются:
— пирамиды Гизы и Сфинкса — $16
— вход внутрь пирамиды Хеопса — $31 (по вашему решению на месте)
— Новый Большой музей — $32 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6–12 лет 50% скидка)
— (по желанию) прогулка по Нилу — цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке
— обед — $8-10
Как проводится экскурсия
- Гид заберёт вас из отеля или встретит в Каире
- Планируется ранний выезд, в 03:00, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой и также поздний ужин.
- Дорога до Каира занимает 6 часов, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Каире закончится примерно в 16:00, к 22:00 вы будете в отеле.
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- По желанию группы возможна замена одной достопримечательности с учетом маршрута и длительности поездки
Время работы объектов
- Пирамиды, Египетский национальный музей и крепость Саладина — 08:00-16:00, во время Рамадана до 13:30
- Религиозный комплекс в Старом Каире и восточный базар Хан Эль Халили — до 21:00
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3596 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 181 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сомневалась и волновалась🤗. Очень хотелось увидеть Каир и пирамиды, но одной с сыном 11 лет из Хургады в Каир, было боязно. На сайте смотрела разные программы, выбор выпал на эту
+1
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Замечательный сервис, с отличным организатором и командой сопровождения. Все заботы (трансфер, безопасность, питание, экскурсии) о нашем путешествии из Хургады к Пирамидам в Каир и обратно легли на плечи организатора Мухамеда
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были на двух экскурсиях. 1)Луксор с Романи и 2) Каир с Саша, понравилось все, от организации трансфера до окончания экскурсии. очень увлекательно рассказывают гиды историю Египта, отвечают на все вопросы, прекрасное владение русским языком, учтены все пожелания, хотения, показывают точки где получаются сногсшибательные кадры. Я рекомендую всем всем всем. Следующий приезд и только с ними)
+4
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В
Благодарим Мухамеда и его команду за организацию экскурсии. Водитель был вежлив и всю дорогу интересовался, всё ли у нас хорошо. Отдельно хочется отметить новый комфортабельный автомобиль. Гид Ашраф встретил нас
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Экскурсия в Каир получилась насыщенной, комфортной и действительно интересной и это во многом благодаря нашему гиду Саше.
Он провёл нас по пирамидам Гизы и новому Большому египетскому музею так, что история
Он провёл нас по пирамидам Гизы и новому Большому египетскому музею так, что история
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В
Хочется поблагодарить всю команду.
В вотзап отвечали оперативно и понятно, на все вопросы касаемо организации.
Автомобиль комфортный, водитель отличный.
Гид Саша максимально эрудированный, профессиональный и приятный человек, египтолог.
Отвечал на любые вопросы и запросы. Учитывал пожелания по экскурсии. Оперативно проводил везде без задержек и очередей. Ограждал от излишних контактов и вел переговоры с верблюдерами.
В вотзап отвечали оперативно и понятно, на все вопросы касаемо организации.
Автомобиль комфортный, водитель отличный.
Гид Саша максимально эрудированный, профессиональный и приятный человек, египтолог.
Отвечал на любые вопросы и запросы. Учитывал пожелания по экскурсии. Оперативно проводил везде без задержек и очередей. Ограждал от излишних контактов и вел переговоры с верблюдерами.
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