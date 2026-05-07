Многие приезжают в столицу ради шедевров Гизы, и мы обязательно познакомим вас с главными легендами Древнего мира. Но также покажем, что культурное наследие Египта намного богаче. Вы исследуете памятники греко-римской, еврейской, христианской и исламской эпох. Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды в Гизе . Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа.

. Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Новый Большой музей. Далее вы отправитесь в крупнейший в мире археологический музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Здесь перед вами откроется величие Древнего Египта: уникальные артефакты и бесценные сокровища, многие из которых ранее никогда не выставлялись, оживят историю тысячелетий. Вас впечатлят грандиозные статуи фараонов, а также предметы их земной и загробной жизни, позволяющие глубже понять мир древних правителей Нила. Особое удовольствие — вид на пирамиды прямо с территории музея: они находятся всего в двух километрах, создавая эффект полного погружения в эпоху фараонов.

Традиции и обычаи современного Египта. В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них) по договорённости с гидом:

Египетский национальный музей . Здесь представлено более 1700 экспонатов: от миниатюрных гранитных скарабеев до десятиметровых статуй, отражающих богатую историю Древнего Египта.

. Здесь представлено более 1700 экспонатов: от миниатюрных гранитных скарабеев до десятиметровых статуй, отражающих богатую историю Древнего Египта. Крепость Саладина . Знаковый памятник исламского Каира и средневековой военной архитектуры. Сооружение было основано для защиты от крестоносцев и до 1874 года служило резиденцией правителей Египта.

. Знаковый памятник исламского Каира и средневековой военной архитектуры. Сооружение было основано для защиты от крестоносцев и до 1874 года служило резиденцией правителей Египта. Восточная сказка Хан Эль Халили . В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.

. В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире. Религиозный комплекс в Старом Каире . В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.

. В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира. Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.

с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе. Мемфис . Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.

. Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию. Фараонская деревня . Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.

. Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус. Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.

— символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой. Дворец Абдин . Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.

. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года. Коптский музей . Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.

. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле. Музей исламского искусства . Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.

. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов. Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.

(заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире. Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.

Организационные детали

Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит: трансфер для 1–3 человек — на современном комфортабельном кроссовере Mitsubishi Xpander или Chery Tiggo 8 с кондиционером 2025 года.

Услуги русскоговорящего гида-египтолога

Дополнительно оплачиваются:

— пирамиды Гизы и Сфинкса — $16

— вход внутрь пирамиды Хеопса — $31 (по вашему решению на месте)

— Новый Большой музей — $32 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6–12 лет 50% скидка)

— (по желанию) прогулка по Нилу — цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке

— обед — $8-10

Как проводится экскурсия

Гид заберёт вас из отеля или встретит в Каире

Планируется ранний выезд, в 03:00, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой и также поздний ужин.

Дорога до Каира занимает 6 часов, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Каире закончится примерно в 16:00, к 22:00 вы будете в отеле.

В программе не предусмотрены заезды в магазины

По желанию группы возможна замена одной достопримечательности с учетом маршрута и длительности поездки

Время работы объектов

Пирамиды, Египетский национальный музей и крепость Саладина — 08:00-16:00, во время Рамадана до 13:30

Религиозный комплекс в Старом Каире и восточный базар Хан Эль Халили — до 21:00

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.