Из Хургады - в древний и многоликий Каир

Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней

Индивидуальная
Многие приезжают в столицу ради шедевров Гизы, и мы обязательно познакомим вас с главными легендами Древнего мира.

Но также покажем, что культурное наследие Египта намного богаче.

Вы исследуете памятники греко-римской, еврейской, христианской и исламской эпох.

Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
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Что вас ожидает

Пирамиды в Гизе

Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа.

Египетский национальный музей

Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.

Крепость Саладина

Далее в программе знаковый памятник исламского Каира и военной архитектуры Средневековья. Вы узнаете историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. И побываете в самой красивой из трех местных мечетей — Мухаммеда Али, построенной в стиле мечети Султана Ахмеда в Стамбуле.

Религиозный комплекс в Старом Каире

В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.

Восточная сказка Хан Эль Халили

В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них)

  • Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.
  • Мемфис. Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.
  • Фараонская деревня. Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.
  • Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.
  • Дворец Абдин. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.
  • Коптский музей. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.
  • Музей исламского искусства. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.
  • Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.
  • Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на современном микроавтобусе Тойота 2022 года с кондиционером
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию пирамид Гизы и Сфинкса — 13 $, посещение пирамиды Хеопса — 26 $, Египетского национального музея — 13 $, цитадели Саладина — 12 $, по желанию путешественников прогулка по Нилу — 10 $, обед — 5-7 $.

Как проводится экскурсия

  • Мы встретим вас в любом месте в Хургаде и привезём обратно
  • Планируется ранний выезд, в 03:00, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой и также поздний ужин.
  • Дорога до Каира занимает 6-7 часов, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Каире закончится примерно в 18:00, к 24:00 вы будете в отеле.
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По желанию группы возможна замена одной достопримечательности

Время работы объектов

  • Пирамиды, Египетский национальный музей и крепость Саладина — 08:00-16:00, во время Рамадана до 13:30
  • Религиозный комплекс в Старом Каире и восточный базар Хан Эль Халили — до 21:00

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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