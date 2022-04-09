Что вас ожидает

Пирамиды в Гизе

Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа.

Египетский национальный музей

Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.

Крепость Саладина

Далее в программе знаковый памятник исламского Каира и военной архитектуры Средневековья. Вы узнаете историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. И побываете в самой красивой из трех местных мечетей — Мухаммеда Али, построенной в стиле мечети Султана Ахмеда в Стамбуле.

Религиозный комплекс в Старом Каире

В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.

Восточная сказка Хан Эль Халили

В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них)

Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.

с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе. Мемфис . Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.

. Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию. Фараонская деревня . Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.

. Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус. Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.

— символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой. Дворец Абдин . Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.

. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года. Коптский музей . Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.

. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле. Музей исламского искусства . Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.

. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов. Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.

(заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире. Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер на современном микроавтобусе Тойота 2022 года с кондиционером

Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию пирамид Гизы и Сфинкса — 13 $, посещение пирамиды Хеопса — 26 $, Египетского национального музея — 13 $, цитадели Саладина — 12 $, по желанию путешественников прогулка по Нилу — 10 $, обед — 5-7 $.

Как проводится экскурсия

Мы встретим вас в любом месте в Хургаде и привезём обратно

Планируется ранний выезд, в 03:00, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой и также поздний ужин.

Дорога до Каира занимает 6-7 часов, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Каире закончится примерно в 18:00, к 24:00 вы будете в отеле.

В программе не предусмотрены заезды в магазины

По желанию группы возможна замена одной достопримечательности

Время работы объектов

Пирамиды, Египетский национальный музей и крепость Саладина — 08:00-16:00, во время Рамадана до 13:30

Религиозный комплекс в Старом Каире и восточный базар Хан Эль Халили — до 21:00

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.