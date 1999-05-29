Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих

Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе

Каир пленит путешественников своей самобытностью, многовековой историей и, конечно, загадочными пирамидами.

На один день мы отправимся в столицу контрастов, где небоскрёбы соседствуют с лачугами, исследуем в музее древнеегипетские драгоценности и ощутим дух тысячелетий у гигантских усыпальниц
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих

Что вас ожидает< / h3>

Ранний выезд< / strong> Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) - и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира. < / p>

Портал в прошлое< / strong> Национальный музей - наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам. < / p>

Некрополь в Эль-Гизе< / strong> Во второй половине дня отправляемся в Гизу лицезреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпательниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату) . После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель - 23 часа. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>

Что входит в стоимость экскурсии, а что - нет< / strong>< / p>

  • Автомобиль с водителем, русскоговорящий гид в Каире, обед, входные билеты в Национальный музей, страхование жизни включены в стоимость тура< / li> < / ul>
    • Дополнительные расходы: вход в пирамиду Хеопса - 400 фунтов; вход в пирамиду Хефрена - 120 фунтов; вход в пирамиду Микерина - 120 фунтов; фотосъёмка в Национальном музее - 50 фунтов; напитки во время обеда< / li> < / ul>< / div>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Саид
Саид
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные#Каир#Домбай🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Индивидуальная экскурсия
5
2
20ч
$150
за 1 чел.
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Приглашаем вас отправиться к истокам древней цивилизации
пон-к, среда, субб-а 1:30 утра (в зависимости от местоположения отеля)
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
4.6
16
19ч
$65
за 1 чел.
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых Пирамид
Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Знакомство с Хургадой
4.9
10
$10
за 1 чел.
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
$145
за 1 чел.
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
С нами вы покинете берег Красного моря на два дня и отправитесь в путешествие по Каиру и Александрии
Каждый день кроме ПТ в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
5
3
$27.5
за 1 чел.
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Музею египетских древностей
Ежедневно с 09:00 или с 16:30
В Луксор на 2 дня из Хургады
2
2
$160
за 1 чел.
В Луксор на 2 дня из Хургады
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта
По договоренности
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады
Индивидуальный трансфер
$250
за 1-8 чел.
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады
Встречаем в любой точке Хургады и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх
По договоренности
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
4.8
23
$32
за 1 чел.
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
Гранд-Аквариум в Хургаде - не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на...
В подходящее вам время с 09:30 до 15:00.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальный тур
13ч
500
за 1-3 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Дайвинг в Хургаде
Индивидуальная экскурсия
$50
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Отправляемся на экскурсию, где я научу вас дышать под водой, влюблю в подводный мир, и вполне...
Ежедневно с 08:00 до 16:00
Экскурсия в Дендеру и Луксор
18ч
$75
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Предлагаю вам присоединиться к нашему однодневному путешествия из Хургады в Луксор
Среда с 04:30 до 22:00
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)

Саид проводит ещё 11 экскурсий

Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
ежедневно в 12:00
Парасейлинг в Хургаде
5
1
25
за 1 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
ежедневно в 10:00
Дайвинг в Хургаде
30
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
ежедневно в 08:00
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
ежедневно в 08:00
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
4.5
2
13ч
55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
5
1
30
за 1 чел.
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
ежедневно в 08:00
Из Хургады в древний Луксор
4
5
13ч
50
за 1 чел.
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
во вторник, четверг и воскресенье в 04:30
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер
30
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Гранд Аквариум в Хургаде
40
за 1 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде
Познакомиться с обитателями Красного моря и впечатлиться их разнообразием
ежедневно в 11:00
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
30
за 1 чел.
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
Посетить уютный спа-комплекс с пенным массажем, сауной и парной
ежедневно в 10:00
Морская прогулка на батискафе
20
за 1 чел.
Морская прогулка на батискафе
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
ежедневно в 11:00 и 15:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬