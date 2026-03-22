Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль-Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) — и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира.
Портал в прошлое
Национальный музей — наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам.
Некрополь в Эль-Гизе
Во второй половине дня отправляемся в Гизу лицезреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпальниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату). После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель — 23 часа.
Организационные детали
При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
В стоимость включено: автомобиль с водителем, услуги русскоговорящего гида в Каире, обед, входные билеты в Национальный музей и страхование жизни
Дополнительные расходы: вход в пирамиду Хеопса — 400 фунтов; вход в пирамиду Хефрена — 120 фунтов; вход в пирамиду Микерина — 120 фунтов; фотосъёмка в Национальном музее — 50 фунтов; напитки во время обеда
Оплата на месте возможна переводом на карту Сбербанка России
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ресепшн вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Нам понравилось путешествие Забронировали и списались с гидом за пару дней до поездки. Нужно было внести аванс (можно рублями по карте), остальное уже на месте. Также перед поездкой гид попросит паспортные читать дальшеуменьшить
данные и номер комнаты для оформления поездки. Наше путешествие началось в 01:00 ночи за нами подъехала машина в Макадибей. Водитель говорит по английски. Очень милый, доброжелательный. Ехали вместе с кортежем из нескольких машин и автобусов в сопровождении полиции (как позже сказали для безопасности), в пути делается несколько технических остановок. Ехали, дремали, машина чистая и комфортная. Около 9 утра были в Каире. Там нас встретил русскоговорящий гид Ясир, который и сопровождал в течение поездки. Вначале были завораживающие пирамиды - около двух часов. За небольшую доплату в 15 долларов прокатились на верблюдах (рекомендую!!!) - открываются потрясающие виды на пирамиды. После был обед по принципу шведского стола (всё довольно вкусно). Гид предложил посетить фабрики масел, папирусов и чего-то ещё, но мы отказались. И далее был старый музей на площади Тахрир. Заранее нас предупреждали, что сейчас открыт для посещения Большой Каирский музей, в который перенесли большинство артефактов, но за его посещение необходимо доплатить 50 долларов. Мы решили не менять программу. Около 14:30 экскурсия закончилась и мы вернулись в отель около 19:30. Все входные билеты на пирамиды и музей, а также обед включены в стоимость поездки. Ооочень милые и доброжелательные водитель и гид. Смело рекомендуем!
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Алексей
Это не экскурсия, это приключение, причем крайне познавательное и красивое. Каир поражает контрастами, древние крепости, мечети с колоннами из древних Греции и Рима, а музей-это, в принципе, археологическая сокровищница и читать дальшеуменьшить
возможность прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Прокатиться на лодке по великому Нилу, да может недолго, но сам факт! Пирамиды…. ну тут сказать нечего, это надо видеть! Саид организовал все на высшем уровне! Четко, в срок, без проволочек! А какой обед Саид организовал, в месте, в котором едят местные, а сам обед-это отдельная песня, баранина таяла во рту. Если вы хотите ощутить колорит, то согласитесь на такой обед. Саид и твоя команда-еще раз огромное спасибо. Рекомендую вас ребята!
+2
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Ivan
Нисколько не пожалели. Была комфортная поездка в обе стороны на машине. Водитель вел аккуратно. В Каире встретила экскурсовод Фатима, которая прекрасно говорит на русском языке. Она смогла своим энтузиазмом погрузить нас в историю Египта и созданию пирамид. Она помогала во всех мелочах и деталях. Отвечала на все вопросы. Поездкой очень довольны! Никаких очередей, ожиданий других людей и прочее. Всем советую.
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Г
Гудкова
Прекрасное маленькое приключение. Спасибо организаторам, удобный автомобиль, в дороге могли спать. Отдельное спасибо Фатиме за интересный рассказ о прошлом и настоящем Египта. Обед был вкусный. Было включено обязательное посещение "фабрики масел" читать дальшеуменьшить
абсолютно рекламная вещь, где вас будут пытаться убедить купить натуральные масла, видимо, без этого не обойтись. Однако, это длилось всего 15 минут. В течение всего остального времени мы послушали прекрасный рассказ в музее и у пирамид. Спасибо огромное организаторам, водителю Ахмаду и экскурсоводу Фатиме, ее русский великолепен. Спасибо, это была лучшая экскурсия! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет посетить Каир и пирамиды с комфортом. Больше никаких неудобных автобусов и толп!
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А
Александр
Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
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ignat
Брали экскурсию «Из Хургады в Каир: Индивидуальный тур на двоих». Все отлично! Понравилось!
Из отеля ночью нас забрал джип (доплатили 10 долларов за двоих). Ехали часов 6-7. По дороге удивлялись необычным читать дальшеуменьшить
видам и местной жизни. Оказывается Египет не только пустыни и равнины, но и горы. Водитель хороший и приветливый! Хоть и не понимает по русски, но нашего английского хватило (Google переводчик в помощь). Когда мы просили, останавливался в местных закусочных, чтобы мы сходили в туалет. Даже дал нам 10 египетских фунтов, когда в туалете потребовали оплату.
В Каире нас встретила русскоязычный гид Фатима. Что было по программе, все посетили: пирамиды, музей. Рассказывает интересно! По нашей просьбе, помогла поменять деньги в банке и купить вкусное манго на местном рынке. Обед бесплатный. Дополнительно предложит посетить другие места. Что-то бесплатно, что-то за деньги. Просто договоритесь с ней.
В общем все понравилось! Все были милы и приветливы! Большое спасибо руководителю Саиду, водителю Ахмету, гиду Фатиме!
Пару советов, кто поедет на экскурсию: - Обязательно перед поездкой обговорите полную стоимость вашей экскурсии. Вместе с заездом в ваш отель. - Одевайте одежду закрывающую руки и ноги (штаны, рубашку с длинными рукавами, длинное платье). Иначе быстро обгорите. - Обязательно солнечные очки. У пирамид солнце жутко слепит глаза. - Закажите в вашем отеле перед ужином на рецепшн сухой завтрак (breakfast pack). Там будут бутылочки с водой, не будете тратить лишние деньги по дороге. - Несмотря на то, что повезут на комфортабельной машине, все равно 6-7 часов в дороге в одну сторону — это долго! Придётся потерпеть:) - Если есть возможность берите (поменяйте) мелкие деньги. Цены в дороге: напитки на заправках — 1 доллар, туалет — 5 египетских фунтов. Обед входит в стоимость экскурсии и бесплатен, но напитки 1 доллар. - Бесплатные туалеты попадаются редко, попросите водителя, чтобы остановился там, где бесплатно. - Вход внутрь пирамиды оплачивается отдельно.
Пирамиды — это грандиозно и здорово! Приятного путешествия!
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