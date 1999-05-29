Что вас ожидает< / h3>

Ранний выезд< / strong> Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) - и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира. < / p>

Портал в прошлое< / strong> Национальный музей - наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам. < / p>

Некрополь в Эль-Гизе< / strong> Во второй половине дня отправляемся в Гизу лицезреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпательниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату) . После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель - 23 часа. < / p>< / div>