Каир пленит путешественников своей самобытностью, многовековой историей и, конечно, загадочными пирамидами. На один день мы отправимся в столицу контрастов, где небоскрёбы соседствуют с лачугами, исследуем в музее древнеегипетские драгоценности и ощутим дух тысячелетий у гигантских усыпальниц.

Описание экскурсии

Ранний выезд

Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль-Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) — и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира.

Портал в прошлое

Национальный музей — наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам.

Некрополь в Эль-Гизе

Во второй половине дня отправляемся в Гизу лицезреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпальниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату). После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель — 23 часа.

Организационные детали