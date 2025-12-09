Экскурсия Супер Луксор и Дендера из Хургады предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Древнего Египта без отвлечения на магазины и по супер-цене! Вы посетите два известных археологических места в Египте Луксор и Дендера.
Эта программа проводится на новом комфортабельном автобусе из Хургады и включает в себя многочисленные достопримечательности и увлекательную программу от профессионального гида-египтолога.
Описание экскурсииПоездка начинается с посещения Дендеры, что рядом с городом Кена. Место известно своим храмом Богини любви и красоты Хатхор. Этот храм является одним из самых впечатляющих и хорошо сохранных в Египте. Здесь вы сможете увидеть уникальную «родильную комнату», а также изящные стены с изображениями иероглифов и богов, на которых ещё сохранились уникальные краски с древних времён. После Дендеры вы отправитесь в город Луксор, который считается самым большим музеем в мире под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть знаменитый Храм Карнака. Он является великолепным архитектурным сооружением, построенным фараонами во время правления Древнего Египта. Вам предложат захватывающий рассказ о его истории и значении. Он имеет величественные колонны и скульптуры, которые вызывают восхищение всех посетителей. Далее вы отправитесь в долину Мертвых, где посетите Храм царицы Хатшепсут и увидите колоссы Мемнона. Данная поездка включает в себя также обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать традиционные египетские блюда. В конце дня вы вернетесь на автобусе в Хургаду с насыщенными впечатлениями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дендера храм любви
- Луксор
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Нила
Что включено
- Входные билеты по программе
- Пересечение Нила на лодке
- Обед (шведский стол)
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер из Хургады
Что не входит в цену
- Трансфер из загородных районов, Сома Бей, Сафага 7$ и Макади, Сахл Хашиш - 5$
- Трансфер из отелей нага Бей и в эль гуне 10$/ чел
- Посещение Бананового острова
- Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Долина царицей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
