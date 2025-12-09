Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия Супер Луксор и Дендера из Хургады предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Древнего Египта без отвлечения на магазины и по супер-цене! Вы посетите два известных археологических места в Египте Луксор и Дендера.



Эта программа проводится на новом комфортабельном автобусе из Хургады и включает в себя многочисленные достопримечательности и увлекательную программу от профессионального гида-египтолога.

Описание экскурсии Поездка начинается с посещения Дендеры, что рядом с городом Кена. Место известно своим храмом Богини любви и красоты Хатхор. Этот храм является одним из самых впечатляющих и хорошо сохранных в Египте. Здесь вы сможете увидеть уникальную «родильную комнату», а также изящные стены с изображениями иероглифов и богов, на которых ещё сохранились уникальные краски с древних времён. После Дендеры вы отправитесь в город Луксор, который считается самым большим музеем в мире под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть знаменитый Храм Карнака. Он является великолепным архитектурным сооружением, построенным фараонами во время правления Древнего Египта. Вам предложат захватывающий рассказ о его истории и значении. Он имеет величественные колонны и скульптуры, которые вызывают восхищение всех посетителей. Далее вы отправитесь в долину Мертвых, где посетите Храм царицы Хатшепсут и увидите колоссы Мемнона. Данная поездка включает в себя также обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать традиционные египетские блюда. В конце дня вы вернетесь на автобусе в Хургаду с насыщенными впечатлениями.

