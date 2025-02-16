Готовы отправиться к древним памятникам египетской цивилизации? На автобусе из Хургады вы посетите древнейшие города Египта. Увидите мистических Колоссов Мемнона, узнаете о правлении единственной женщины-фараона Хатшепсут и послушаете о тысячелетнем соревновании фараонов в Карнаке.

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Описание экскурсии

Выезд из Хургады в 4:30–5:30 утра (зависит от вашего отеля), дорога в Дендеру займёт около четырёх часов.

Храм богини любви Хатхор (1 час)

Один из центров поклонения богине любви и неба, покровительнице женщин и детей. В прошлом к Хатхор обращались за помощью, когда возникали проблемы с зачатием, вынашиванием и деторождением.

Переезд в Луксор — около часа

Карнакский храм (1,5 часа)

Величественное наследие Древнего Египта. Вы окажетесь в одном из самых популярных мест страны, не менее важном, чем Великие пирамиды в Гизе. А ещё вы увидите аллею сфинксов, растянувшуюся почти на три километра, и статую жука-скарабея.

Переправа по Нилу на обед — полчаса на лодке, час за шведским столом

Храм царицы Хатшепсут (1 час)

Строительство храма под руководством архитектора Сенмута велось девять лет. Он органично вписался в скальный ландшафт, а ширина его фасада составила почти 40 метров.

Колоссы Мемнона (остановка на 10–15 минут)

Они олицетворяют фараона Аменхотепа III и раньше стояли перед входом в ныне разрушенный погребальный храм.

Выезд в Хургаду около 17:00, завершение поездки примерно в 21:00

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено

транспортное обслуживание

обед

билеты на указанные достопримечательности

сопровождение русскоговорящего гида

Расходы по желанию