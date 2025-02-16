Увидите мистических Колоссов Мемнона, узнаете о правлении единственной женщины-фараона Хатшепсут и послушаете о тысячелетнем соревновании фараонов в Карнаке.
Описание экскурсии
Выезд из Хургады в 4:30–5:30 утра (зависит от вашего отеля), дорога в Дендеру займёт около четырёх часов.
Храм богини любви Хатхор (1 час)
Один из центров поклонения богине любви и неба, покровительнице женщин и детей. В прошлом к Хатхор обращались за помощью, когда возникали проблемы с зачатием, вынашиванием и деторождением.
Переезд в Луксор — около часа
Карнакский храм (1,5 часа)
Величественное наследие Древнего Египта. Вы окажетесь в одном из самых популярных мест страны, не менее важном, чем Великие пирамиды в Гизе. А ещё вы увидите аллею сфинксов, растянувшуюся почти на три километра, и статую жука-скарабея.
Переправа по Нилу на обед — полчаса на лодке, час за шведским столом
Храм царицы Хатшепсут (1 час)
Строительство храма под руководством архитектора Сенмута велось девять лет. Он органично вписался в скальный ландшафт, а ширина его фасада составила почти 40 метров.
Колоссы Мемнона (остановка на 10–15 минут)
Они олицетворяют фараона Аменхотепа III и раньше стояли перед входом в ныне разрушенный погребальный храм.
Выезд в Хургаду около 17:00, завершение поездки примерно в 21:00
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено
- транспортное обслуживание
- обед
- билеты на указанные достопримечательности
- сопровождение русскоговорящего гида
Расходы по желанию
- посещение Бананового острова (30–40 минут)
- личные расходы
- напитки
- доплата за трансфер из отелей Эль-Гуны и Сахл-Хашиша
в среду и воскресенье в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$71
|Дети до 11 лет
|$44