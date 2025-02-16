Тайны Луксора и Дендеры - из Хургады

Увидеть древности из учебника истории и переплыть Нил
Готовы отправиться к древним памятникам египетской цивилизации? На автобусе из Хургады вы посетите древнейшие города Египта.

Увидите мистических Колоссов Мемнона, узнаете о правлении единственной женщины-фараона Хатшепсут и послушаете о тысячелетнем соревновании фараонов в Карнаке.
Тайны Луксора и Дендеры - из Хургады
Тайны Луксора и Дендеры - из Хургады
Тайны Луксора и Дендеры - из Хургады
Ближайшие даты:
16
фев19
фев23
фев26
фев2
мар5
мар9
мар
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Выезд из Хургады в 4:30–5:30 утра (зависит от вашего отеля), дорога в Дендеру займёт около четырёх часов.

Храм богини любви Хатхор (1 час)

Один из центров поклонения богине любви и неба, покровительнице женщин и детей. В прошлом к Хатхор обращались за помощью, когда возникали проблемы с зачатием, вынашиванием и деторождением.

Переезд в Луксор — около часа

Карнакский храм (1,5 часа)

Величественное наследие Древнего Египта. Вы окажетесь в одном из самых популярных мест страны, не менее важном, чем Великие пирамиды в Гизе. А ещё вы увидите аллею сфинксов, растянувшуюся почти на три километра, и статую жука-скарабея.

Переправа по Нилу на обед — полчаса на лодке, час за шведским столом

Храм царицы Хатшепсут (1 час)

Строительство храма под руководством архитектора Сенмута велось девять лет. Он органично вписался в скальный ландшафт, а ширина его фасада составила почти 40 метров.

Колоссы Мемнона (остановка на 10–15 минут)

Они олицетворяют фараона Аменхотепа III и раньше стояли перед входом в ныне разрушенный погребальный храм.

Выезд в Хургаду около 17:00, завершение поездки примерно в 21:00

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено

  • транспортное обслуживание
  • обед
  • билеты на указанные достопримечательности
  • сопровождение русскоговорящего гида

Расходы по желанию

  • посещение Бананового острова (30–40 минут)
  • личные расходы
  • напитки
  • доплата за трансфер из отелей Эль-Гуны и Сахл-Хашиша

в среду и воскресенье в 05:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$71
Дети до 11 лет$44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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