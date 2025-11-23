читать дальше

Всё спланировано идеально по времени, и получили информацию, и было время для самостоятельного осмотра и фото. Выбрали эту программу, т. к. очень хотели посетить храм в Дендере, который редко входит в программы. Были в полном восторге! Ни одна фотография не передаст истинного величия этого места! Карнакский храм великолепен, особенно гипостильный зал. Обязательно покатайтесь на лодке по Нилу, проплывали мимо Луксорского храма, который не входит в программу. Долина цариц менее информативна, но для общего ознакомления можно посетить, тем более это менее утомительно, чем посещение храма Хатшепсут в других программах. Отдельное спасибо водителю за вежливость и профессионализм. В общем, очень понравилась и поездка, и организация, и замечательные люди, которые всё организовали и сопровождали нас. Очень рекомендую программу и организатора. Спасибо большое!