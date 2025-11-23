Мы отправимся в загадочный мир одной из величайших цивилизаций древности. Вас ждут тайны храмов и ритуалов, которые веками будоражат воображение.
Вы прикоснётесь к величию культуры, узнаете о жизни фараонов и рассмотрите усыпальницы древнеегипетских цариц. Это не просто экскурсия, это ваше путешествие к истокам цивилизации!
Описание экскурсии
Храм Дендера
- 4:30 — выезд из отеля. По пути мы расскажем о храме Дендера, его связи с богиней Хатхор и роли в древнеегипетской культуре.
- 8:00 — прибытие в храм. Вы посетите святилище Хатхор, увидите знаменитые звёздные карты на потолке и древние барельефы. Будет свободное время для прогулки и фотографий.
- 9:00 — отправление в Луксор.
Карнакский храм
- 10:30 — посещение Карнакского храма, одного из крупнейших комплексов Древнего Египта. Вы увидите гипостильный зал с величественными колоннами и услышите рассказ о ритуалах эпохи фараонов.
- 12:15 — обед в ресторане с блюдами восточной кухни.
Колоссы Мемнона и Долина Цариц
- 13:30 — остановка у Колоссов Мемнона — гигантских статуй, некогда охранявших храм Аменхотепа III.
- 14:00 — экскурсия в Долину Цариц. Вы осмотрите усыпальницы, украшенные росписями и иероглифами. Услышите о жизни и верованиях древних египтян.
Возвращение
- 6:00 — выезд из Луксора. По желанию возможна остановка для покупки сувениров.
- 0:00 — прибытие в отель.
Организационные детали
- Путешествовать будем на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, минивэне Mitsubishi Xpander или аналогичных.
- Экскурсию для вас проведу я лично или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы на человека:
- Входные билеты в храм Дендера — $10.
- Карнакский храм — $15.
- Долина Цариц — $10.
- Колоссы Мемнона — $2.
- Прогулка на лодке по Нилу (по желанию): $10-15.
- Обед — около $10.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Путешествуйте с профессионалами! Наша команда работает с 2012 года. Для нас история и культура Египта — это страсть, а наша цель — показать вам всю красоту Египта, создать комфортную атмосферу и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Елена
23 ноя 2025
Замечательная поездка. Организована идеально, организатор Ахмед заранее информировал о всех деталях, вплоть до фото авто. Гид Мухамед очень хорошо владеет языком, рассказал очень много интересных фактов по ходу всей поездки.
Олеся
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Проводил гид Мухамед. Отвечал на все вопросы, рассказывал интересные факты. Поездка прошла с комфортом, забрали прям из отеля. Советую всем данную экскурсию.
Е
Евгения
3 ноя 2025
Вчера съездили на экскурсию в Дендеру и Луксор с гидом Махмудом и водителем Ахмедом. Всё очень понравилось:)
Выехали из отеля в 4:30, в дороге проспали, поэтому время в пути прошло незаметно:)
Входит в следующие категории Хургады
