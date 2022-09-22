Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Приглашаем Вас посетить классическую турецкую баню в Хургаде.

В парной Ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. В сауне можно подышать теплым воздухом и хорошо пропотеть. После сауны Вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар.

После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай и отдохнуть.

После процедур трансфер доставит Вас в отель отдохнувшими и обновленными.