Если у вас накопилась усталость и вы полностью погрязли в стрессе — приходите в хамам. Хамам — это целый комплекс процедур, который позволит вам расслабиться и забыть о всех проблемах. За 2 часа в хамаме вы попробуете массаж, полежите в джакузи и попробуете различные процедуры. Это вернет тонус вашему телу и улучшит настроение. В стоимость уже включен трансфер — вам не придется беспокоится ни о чем.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Хамам без массажа
|$20
|Хаммам + массаж
|$30
|Хамам + массаж
|$15
Описание
Секреты красоты царицы Клеопатры Вы попадёте в абсолютно новый и единственный в Хургаде SPA комплекс, соответствующий всем мировым стандартам. Вас ждёт сауна, парная, пенно-мыльный массаж, пилинг кокосовой стружки, маска «Клеопатра» и массаж всего тела (расслабляющий), длящийся около 45 минут. Этот вид отдыха, при котором происходит оздоровление всего организма, известен с древних времен. Целебное воздействие турецкой бани таково, что посредством горячего пара и специальных термонагрузок из организма человека выводятся шлаки, токсины и другие вредные вещества, кожа тела и лица очищается, тонизируется, регенерируется. Улучшается кровоток, происходит очищение организма на тканевом, а также клеточном уровнях, происходит нормализация обменных процессов — всё это, несомненно, способствует не только оздоровлению, но и омоложению организма, повышению иммунитета. Здесь каждый человек забывает об усталости и стрессе.
Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в/из отеля
- Сауна и парная
- Другие процедуры
- Время для отдыха, горячие напитки (чай)
- Свободное время — сауна/парная/джакузи (по желанию)
- Массаж всего тела (расслабляющий)
- Что не входит
- Чаевые
- Личные расходы.
- Доплата за трансфер в обе стороны из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна и Сафаги
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах
- Евро
- Египетских фунтах по курсу
- А также переводом на российскую карту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
4 авг 2023
Из хорошего только массаж и то сильно много масла льют,в остальном как-то не очень гегиенично,в джакузи сажают после кого-то,кто там уже хлюпался. Скраб пилинг никакой,Египет не про хаммамы к сожалению.
Т
Татьяна
17 июня 2023
Скомканная организация программы, засовывают в одно помещение, забрать забирают не всегда, приходится как-то обращать на себя внимание. С группами вроде дело обстоит лучше. Приходилось много сидеть ждать, при этом воспользоваться в паузе джакузи, например, не предложили, посадили вас у комнаты на массаж и сидите, ждите. Сеанс был под конец дня, было ощущение, что сотрудников умоляли остаться на доделать процедуры оставшимся людям, параллельно уже велась уборка и все расходились. Массаж супер.
А
Ангелина
12 мая 2023
Спа находится в заброшенном торговом центре. Это общественная баня; «кокосовый пилинг и обертывание» - Вас осыпят кокосовой стружкой и завернут в ткань, похожую на штору, будете так лежать и думать, она точно чистая. Массаж, вообще отдельная история. Мне изначально попался ленивый мастер. Массаж спины она сделала, а когда я перевернулась, мастер решила заплести мне косички, все время смеялась, бегала смотрела, чтобы никто не зашел, а потом попросила, чтобы я никому не говорила.
Г
Гальфия
28 апр 2023
Нам очень хотелось прям по прилёту с самолёта посетить хамам и мы заранее забронировали эту программу с массажем. Отвезли в банный комплекс SONDOS, который занимает приличную площадь на 2 этаже ТЦ. Имеет много помещений для разных процедур отдельно для мужчин и женщин. Нам очень всё понравилось: обстановка, забота персонала, разнообразие и, конечно, результат. Расстроило только то, что как выяснилось в последствии на месте, все наши процедуры стоят в 2 раза дешевле… 😅 Возвращались ещё 3 раза!
М
Марина
18 апр 2023
Ездила моя мама, поэтому отзыв с её слов. Забрали вовремя от отеля,привезлм к спа центре, на вид как и большинство построек - невзрачное. Сначала парная, хамам, потом пилинг и обёртывания (не очень впечатлили, но кожа была шелковистой потом). А потом был массаж с головы до ног, просто супер, восторг, класс. Полное расслабление. 10 из 10. Потом так же отвезли до отеля. Лучше брать на вечер, потому что после такого релакса клонит в сон. Рекомендую
О
Ольга
17 апр 2023
Заказали экскурсию, на следующее утро, после длительного перелёта. Восстановились, расслабились. В спа центре Клеопатра, много других интересных программ. Цена-качество отличные. На рецепшн, русскоговорящий администратор.
Н
Наталья
7 апр 2023
По поводу санитарных условий трудно сказать однозначно - яркого света нет нигде) в целом, если расслабиться и не думать ни о чем, то хорошее времяпрепровождение. Мне понравилось. Девушка Надья очень милая… запомнилась.
А
Александра
13 мар 2023
Я
Яна
12 мар 2023
Подтверждают бронь очень быстро, почти сразу отправляют инфо по поводу того, что нужно с собой. Забрали из отеля вовремя, комфортно довезли, персонал в хамаме есть русскоговорящий, очень хорошо и с душой всё делают, напоили чаем и отвезли обратно до отеля. Всё отлично
G
Gregorio
12 фев 2023
Всё отлично! Todo excelente!
Recomendado 100%
Рекомендую 100%!
Recomendado 100%
Рекомендую 100%!
Е
Ельцов
12 фев 2023
Все хорошо, массаж замечательный!
O
Olga
19 янв 2023
Удивлена такому большому количеству позитивных отзывов.
Плюсы: нас забрали из отеля точно в обозначенное время и массаж.
Минусы: грязно, поэтому темно, холодный хаммам, очень много гостей, мужчины и женщины вместе, фотограф, который предлагает купить ваши фотографии из СПА (идеальное место для фотосессии), скраб делали минуты 3, из-за потока теряется качество, вместо обертывания вас обсыпают кокосовой стружкой, словно вы торт и вы просто лежите в тряпке.
Сомнительное удовольствие.
Плюсы: нас забрали из отеля точно в обозначенное время и массаж.
Минусы: грязно, поэтому темно, холодный хаммам, очень много гостей, мужчины и женщины вместе, фотограф, который предлагает купить ваши фотографии из СПА (идеальное место для фотосессии), скраб делали минуты 3, из-за потока теряется качество, вместо обертывания вас обсыпают кокосовой стружкой, словно вы торт и вы просто лежите в тряпке.
Сомнительное удовольствие.
А
Алена
19 янв 2023
Хорошее место, сервис отличный. Девушками занимаются девушки, мужчинами - мужчины
D
Dina
1 янв 2023
А
Анна
1 янв 2023
Нам очень понравилось,получили полное расслабление,думаем,что в следующий раз Еше закажем эту Spa программу,советую брать комплекс с массажем
Ещё 27 отзывов
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