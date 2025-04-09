Хаммам — восточная баня, полюбившаяся путешественникам со всего мира.
Вы отправитесь в лучший спа Хургады, сочетающий древние традиции и современные мировые стандарты комфортного отдыха. Сделаете пилинг и пенный массаж, расслабитесь в сауне, парной и джакузи. А также раскроете, в чем секрет знаменитой маски «Клеопатра».
Вы отправитесь в лучший спа Хургады, сочетающий древние традиции и современные мировые стандарты комфортного отдыха. Сделаете пилинг и пенный массаж, расслабитесь в сауне, парной и джакузи. А также раскроете, в чем секрет знаменитой маски «Клеопатра».
Описание экскурсии
Волшебный мир восточного хаммама. Опытные мастера сделают вам расслабляющий массаж всего тела, включающий пенные и мыльные процедуры, пилинг кокосовой стружкой и маску «Клеопатра» на лицо. Кроме того, вас угостят ароматным чаем и дадут свободное время, чтобы вы могли отдохнуть в сауне, парной и джакузи.
Организационные детали
- При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
- Продолжительность массажа — 45 минут
- Все процедуры включены в стоимость
- Если вы живете в удаленных районах Сахл Хашиш или Макади, доплата за трансфер составит 5$ (должно быть не менее двух человек)
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Если вы хотите в РАЙ, то вам сюда! Несколько часов релакса. Красивое место,Радушный прием, очень приятные милые девушки. Расслабляющий массаж,бани, сауны, парилки. В общем все что нужно в первый день отдыха. И потом красивый загар обеспечен! Очень рекомендую!
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Очень приятная спа-программа. Забрали на минивэне с кондиционером, несмотря на то, что поездка групповая, собирали участников из других отелей не слишком долго. Привезли куда-то на окраину, но само здание, особенно
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Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и мыльный массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. Выбирала средний уровень жесткости, побоявшись, что "хард" будет слишком жестко, в целом было очень даже достойно. Хорошо отдохнули. В кулере есть вода, угощают холодным каркаде, который хорошо освежает.
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Ездила в хамам с друзьями и семьей!!! Все очень оперативно забрали с отеля привезли в хамам!!! Все процедуры шикарные для души и тела, нигде не надо ждать, у каждого свой массажист!!! все супер!! Вернусь в Хургаду, без сомнения поеду именно в этот хамам!!!
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Спа не рекомендую. Народу много. И мужчин и женщин моют в одном помещении. Все быстро быстро, скраб нанесли не на все тело. Маску нанесли только на нос и подбородок😡. О
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Да, все что описано в программе действительно включено. но качество сервиса в самом спа оставляет желать лучшего. сначала нашу группу посадили в соляную пещеру, потом сауна и джакузи. Кому то
Саид
Ответ организатора:
Здравствуйте
Спасибо вам за подробный отзыв — нам очень важно ваше мнение.
Нам искренне жаль, что организация и тайминг в спа не
Спасибо вам за подробный отзыв — нам очень важно ваше мнение.
Нам искренне жаль, что организация и тайминг в спа не
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