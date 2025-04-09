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оправдали ваших ожиданий. К сожалению, в этот день была повышенная загрузка центра, из-за чего возникли задержки и неудобства с распределением времени между гостями.



Мы уже передали ваш отзыв администрации спа, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем и сервис был на должном уровне.



Спасибо, что отметили массаж — нам приятно, что этот момент оказался лучше 👍



В качестве извинения мы хотели бы предложить вам небольшой бонус/скидку на следующую экскурсию с нами 🙏



Надеемся увидеть вас снова и подарить вам только положительные эмоции 🌴