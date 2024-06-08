Оздоровительный отдых – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Оздоровительный отдых» в Хургаде, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкая баня (хамам)
Групповая
2.5 часа
Турецкая баня (хамам)
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00
от $35 за человека
Плавание с дельфинами (5 минут)
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (5 минут)
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $70 за человека
Плавание с дельфинами (10 минут)
Групповая
2 часа
Плавание с дельфинами (10 минут)
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $105 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Оздоровительный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Турецкая баня (хамам)
  2. Плавание с дельфинами (5 минут)
  3. Плавание с дельфинами (10 минут)
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Оздоровительный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 105.
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