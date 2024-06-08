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Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00
от $35 за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $70 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $105 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Оздоровительный отдых»
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