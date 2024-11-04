Турецкая баня и массаж всего тела с транспортом Хургада

Подарите себе расслабляющий отдых в турецком хаммаме Хургады, где вас ждут удивительные массажные процедуры и аромотерапия. Отправляйтесь пермяком из вашего отеля, насладитесь массажем и откройте секреты восточной красоты.
5
1 отзыв
Турецкая баня и массаж всего тела с транспортом Хургада
Турецкая баня и массаж всего тела с транспортом Хургада
Турецкая баня и массаж всего тела с транспортом Хургада
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Турецкий хаммам в Хургаде: Погружение в дзен

Погрузитесь в мир спокойствия и гармонии в самом сердце Хургады. Турецкий хаммам предлагает уникальную возможность насладиться расслабляющими процедурами и зарядиться положительными эмоциями.

Ваше путешествие начинается

Начните своё приключение с комфортного трансфера от места вашего проживания. По прибытии вас встретит дружелюбный персонал спа-центра, который создаст атмосферу уюта и расслабления.

Программы для вашего удовольствия

В хаммаме доступны различные программы, включая:

  • Программа только для женщин
  • Программа «Клеопатра Плюс»
  • Кокосовый пилинг и обертывание
  • Маска для лица

Неповторимый опыт массажа

Как только вы войдете в хаммам, вас охватит чувство расслабления. Ваш массажист начнет творить чудеса, используя техники турецкого массажа, которые пробуждают чувства и наполняют энергией.

Секреты красоты и здоровья

Откройте для себя секреты красоты с помощью ароматерапевтических процедур. Эти процедуры не только дарят удовольствие, но и способствуют укреплению иммунитета, позволяя вам чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально.

Не упустите возможность подарить себе моменты спокойствия и радости в турецком хаммаме Хургады!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Турецкая баня + массаж$13.50
Детский билет (с 6 до 12 лет)$10
Программа «Клеопатра»$16
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посетите турецкую баню
  • Сауну
  • Паровую баню и джакузи
Что включено
  • Встреча в отеле и высадка
  • Сауна
  • Паровая баня
  • Скраб и пенный массаж
  • Джакузи
  • Бассейн
  • Массаж всего тела с маслом
  • Чай и вода
  • Кокосовая кожура, обертывание и маска для лица
Что не входит в цену
  • Чаевые
  • Трансфер из Сахл Хашиша, Макади Бэй, Сома Бэй, Эль Гуны или Сафаги
Место начала и завершения?
Гостевой отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Пришлите название отеля и номер комнаты для трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
4 ноя 2024
Очень понравился хаммам и массаж. Вас забирают из отеля и привозят в спа-центр. Там сначала вы сидите в солевой комнате, потом сауна, потом джакузи, потом хаммам. Далее - пилинг перчаткой, пенный массаж, скраб, маска для лица и обёртывание. Потом профессиональный качественный массаж. Рекомендую!

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