Подарите себе расслабляющий отдых в турецком хаммаме Хургады, где вас ждут удивительные массажные процедуры и аромотерапия. Отправляйтесь пермяком из вашего отеля, насладитесь массажем и откройте секреты восточной красоты.

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Описание экскурсии

Турецкий хаммам в Хургаде: Погружение в дзен

Погрузитесь в мир спокойствия и гармонии в самом сердце Хургады. Турецкий хаммам предлагает уникальную возможность насладиться расслабляющими процедурами и зарядиться положительными эмоциями.

Ваше путешествие начинается

Начните своё приключение с комфортного трансфера от места вашего проживания. По прибытии вас встретит дружелюбный персонал спа-центра, который создаст атмосферу уюта и расслабления.

Программы для вашего удовольствия

В хаммаме доступны различные программы, включая:

Программа только для женщин

Программа «Клеопатра Плюс»

Кокосовый пилинг и обертывание

Маска для лица

Неповторимый опыт массажа

Как только вы войдете в хаммам, вас охватит чувство расслабления. Ваш массажист начнет творить чудеса, используя техники турецкого массажа, которые пробуждают чувства и наполняют энергией.

Секреты красоты и здоровья

Откройте для себя секреты красоты с помощью ароматерапевтических процедур. Эти процедуры не только дарят удовольствие, но и способствуют укреплению иммунитета, позволяя вам чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально.

Не упустите возможность подарить себе моменты спокойствия и радости в турецком хаммаме Хургады!