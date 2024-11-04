Турецкая баня и массаж всего тела с транспортом Хургада
Подарите себе расслабляющий отдых в турецком хаммаме Хургады, где вас ждут удивительные массажные процедуры и аромотерапия. Отправляйтесь пермяком из вашего отеля, насладитесь массажем и откройте секреты восточной красоты.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Турецкий хаммам в Хургаде: Погружение в дзен
Погрузитесь в мир спокойствия и гармонии в самом сердце Хургады. Турецкий хаммам предлагает уникальную возможность насладиться расслабляющими процедурами и зарядиться положительными эмоциями.
Ваше путешествие начинается
Начните своё приключение с комфортного трансфера от места вашего проживания. По прибытии вас встретит дружелюбный персонал спа-центра, который создаст атмосферу уюта и расслабления.
Программы для вашего удовольствия
В хаммаме доступны различные программы, включая:
Программа только для женщин
Программа «Клеопатра Плюс»
Кокосовый пилинг и обертывание
Маска для лица
Неповторимый опыт массажа
Как только вы войдете в хаммам, вас охватит чувство расслабления. Ваш массажист начнет творить чудеса, используя техники турецкого массажа, которые пробуждают чувства и наполняют энергией.
Секреты красоты и здоровья
Откройте для себя секреты красоты с помощью ароматерапевтических процедур. Эти процедуры не только дарят удовольствие, но и способствуют укреплению иммунитета, позволяя вам чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально.
Не упустите возможность подарить себе моменты спокойствия и радости в турецком хаммаме Хургады!
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Посетите турецкую баню
Сауну
Паровую баню и джакузи
Что включено
Встреча в отеле и высадка
Сауна
Паровая баня
Скраб и пенный массаж
Джакузи
Бассейн
Массаж всего тела с маслом
Чай и вода
Кокосовая кожура, обертывание и маска для лица
Что не входит в цену
Чаевые
Трансфер из Сахл Хашиша, Макади Бэй, Сома Бэй, Эль Гуны или Сафаги
Место начала и завершения?
Гостевой отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Пришлите название отеля и номер комнаты для трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
4 ноя 2024
Очень понравился хаммам и массаж. Вас забирают из отеля и привозят в спа-центр. Там сначала вы сидите в солевой комнате, потом сауна, потом джакузи, потом хаммам. Далее - пилинг перчаткой, пенный массаж, скраб, маска для лица и обёртывание. Потом профессиональный качественный массаж. Рекомендую!