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слишком долго. Привезли куда-то на окраину, но само здание, особенно внутри ок, хотя снаружи обстановка и запах вначале напугали. Пока находились в зоне ожидания (расплачивались, получали браслеты участника программы) - нам предложили холодный освежающий напиток (каркаде). Дальше выдали полотенца, показали, где переодеться. Сама программа состояла из соляной пещеры, джакузи, сауны, мыльного массажа, обертывания и маски для лица и обычного массажа. Из минусов - в джакузи все не поместились (там вполне конкретное количество мест внутри, чтобы сесть) - два человека были вынуждены стоять. Мыльный массаж очень качественный, счистили перчаткой всю грязь))) Девушки-банщицы немного говорят на английском и очень стараются. Обычный массаж очень разный, кто какой девушке попался, можно выбрать степень жесткости. В целом, все понравилось, отличная возможность отдохнуть и перезагрузиться за небольшие деньги.