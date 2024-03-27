Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 6 экскурсий в категории «SPA» в Хургаде, цены от $17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
45 отзывов
Экскурсия в Хургаде: Хамам, Джакузи и Массаж для Непревзойденного Релакса
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в банный комплекс в Хургаде, который полностью соответствует всем мировым стандартам»
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $17 за человека
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Хамам в Хургаде: релаксация и забота о здоровье тела
Погрузитесь в атмосферу настоящего восточного хамама, где каждая процедура наполнена заботой и вниманием
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы отправитесь в лучший спа Хургады, сочетающий древние традиции и современные мировые стандарты комфортного отдыха»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
25 за человека
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«А еще вы прокатитесь на банане или таблетке — яркие впечатления в завершение этого дня»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Турецкая баня (хамам)
Групповая
2.5 часа
Турецкая баня (хамам)
«Приглашаем Вас посетить классическую турецкую баню в Хургаде»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00
от $35 за человека
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
🚗 На машине
Групповая
3 часа
Бьюти-программа в Хургаде: Секреты красоты Клеопатры для вашего омоложения
Позвольте себе роскошь чувствовать себя королевой: трёхчасовой спа-ритуал в Хургаде, вдохновлённый секретами Клеопатры
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и отправимся в спа-комплекс»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 за человека
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
Начало: Гостевой отель
«Что вас ожидает: Начните свой опыт с удобного трансфера от места вашего проживания, а по прибытии получите теплый прием от персонала спа-центра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    27 марта 2024
    Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
    Всё было хорошо, хамам прогретый, массаж очень понравился. За такие деньги, можно ходить каждый день. Рекомендую без сомнения. (но не забывайте это не Турция)
  • Н
    Наталья
    15 декабря 2023
    Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
    Все было просто на высоте!!! 5++++!!!! Забрали с отеля,привезли в данный комплекс, парная, хамам, Клеопатра, массаж 😍😍😍🥰🥰🥰у девочек руки золотые! Все на высшем уровне, цена и качество!!!
  • И
    Илона
    26 ноября 2023
    Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
    Ездила в хамам с друзьями и семьей!!! Все очень оперативно забрали с отеля привезли в хамам!!! Все процедуры шикарные для
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    души и тела, нигде не надо ждать, у каждого свой массажист!!! все супер!! Вернусь в Хургаду, без сомнения поеду именно в этот хамам!!!

  • А
    Анна-Мария
    1 ноября 2023
    Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
    Очень приятная спа-программа. Забрали на минивэне с кондиционером, несмотря на то, что поездка групповая, собирали участников из других отелей не
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    слишком долго. Привезли куда-то на окраину, но само здание, особенно внутри ок, хотя снаружи обстановка и запах вначале напугали. Пока находились в зоне ожидания (расплачивались, получали браслеты участника программы) - нам предложили холодный освежающий напиток (каркаде). Дальше выдали полотенца, показали, где переодеться. Сама программа состояла из соляной пещеры, джакузи, сауны, мыльного массажа, обертывания и маски для лица и обычного массажа. Из минусов - в джакузи все не поместились (там вполне конкретное количество мест внутри, чтобы сесть) - два человека были вынуждены стоять. Мыльный массаж очень качественный, счистили перчаткой всю грязь))) Девушки-банщицы немного говорят на английском и очень стараются. Обычный массаж очень разный, кто какой девушке попался, можно выбрать степень жесткости. В целом, все понравилось, отличная возможность отдохнуть и перезагрузиться за небольшие деньги.

  • А
    Анна-Мария
    6 сентября 2023
    Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
    Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и мыльный массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. Выбирала средний уровень жесткости, побоявшись,
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    что "хард" будет слишком жестко, в целом было очень даже достойно. Хорошо отдохнули. В кулере есть вода, угощают холодным каркаде, который хорошо освежает.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «SPA»

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  1. Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
  2. Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
  3. Развлечения на острове Утопия
  4. Турецкая баня (хамам)
  5. Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "SPA" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 17 до 150. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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