1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Экскурсия в Хургаде: Хамам, Джакузи и Массаж для Непревзойденного Релакса
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в банный комплекс в Хургаде, который полностью соответствует всем мировым стандартам»
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $17 за человека
Мини-группа
3 часа
Хамам в Хургаде: релаксация и забота о здоровье тела
Погрузитесь в атмосферу настоящего восточного хамама, где каждая процедура наполнена заботой и вниманием
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы отправитесь в лучший спа Хургады, сочетающий древние традиции и современные мировые стандарты комфортного отдыха»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«А еще вы прокатитесь на банане или таблетке — яркие впечатления в завершение этого дня»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
2.5 часа
Турецкая баня (хамам)
«Приглашаем Вас посетить классическую турецкую баню в Хургаде»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00
от $35 за человека
Групповая
3 часа
Бьюти-программа в Хургаде: Секреты красоты Клеопатры для вашего омоложения
Позвольте себе роскошь чувствовать себя королевой: трёхчасовой спа-ритуал в Хургаде, вдохновлённый секретами Клеопатры
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и отправимся в спа-комплекс»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
Начало: Гостевой отель
«Что вас ожидает: Начните свой опыт с удобного трансфера от места вашего проживания, а по прибытии получите теплый прием от персонала спа-центра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий27 марта 2024Всё было хорошо, хамам прогретый, массаж очень понравился. За такие деньги, можно ходить каждый день. Рекомендую без сомнения. (но не забывайте это не Турция)
- ННаталья15 декабря 2023Все было просто на высоте!!! 5++++!!!! Забрали с отеля,привезли в данный комплекс, парная, хамам, Клеопатра, массаж 😍😍😍🥰🥰🥰у девочек руки золотые! Все на высшем уровне, цена и качество!!!
- ИИлона26 ноября 2023Ездила в хамам с друзьями и семьей!!! Все очень оперативно забрали с отеля привезли в хамам!!! Все процедуры шикарные для
- ААнна-Мария1 ноября 2023Очень приятная спа-программа. Забрали на минивэне с кондиционером, несмотря на то, что поездка групповая, собирали участников из других отелей не
- ААнна-Мария6 сентября 2023Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и мыльный массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. Выбирала средний уровень жесткости, побоявшись,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «SPA»
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