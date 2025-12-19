Экскурсия в Луксор из Хургады — это насыщенная программа и новый формат, в ходе которой участники могут посетить сразу 4 самых популярных места в Луксоре. Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона, храм Хатшепсут, Долину Цариц. Вы насладитесь увлекательными достпримечательностями и красотой исторических памятников.
Описание экскурсииНаше путешествие начнется с приезда в Долину Нила, где вы познакомитесь с настоящим образом жизни египтян. Далее мы отправимся в Луксор для осмотра достопримечательностей города живых. Город живых Мы посетим Карнаксий храм в сопровождинии русскоговорящего гида-египтолога. Карнакский храм представляет собой самый масштабный храмовый комплекс в Древнем Египте, объединяя ряд сооружений, напоминающих не столько обычный храм, сколько целый город в себе. Город мертвых и «поющие колоссы Мемнона» После обеда в ресторане мы отправимся на тот берег Нила в город мёртвых. Среди самых известных достопримечательностей в Городе Мертвых выделяются Долина царей и храм Хатшепсут. Долина царей служит местом захоронения фараонов, включая около 40 гробниц, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Храм Хатшепсут был построен в эпоху правления царицы Хатшепсут, когда Египет процветал. Это монументальное сооружение сильно отличается от других исторических памятников Египта, и многие исследователи считают его вдохновением для многих архитектурных проектов во всем мире. Вы обязательно смоежете посетить храм женщины-фараона Хатшепсут в сопровождении профессионального русскоговорящего гида-египтолога. Вас ждет знакомство с традициями захоронения древнего Египта. Здесь у вас будет возможность за отдельную плату посетить гробницу Тутанхамона. Кроме того, будет возможность своими глазами увидеть величественные поющие колоссы Мемнона. Древнеегипетские посмертные храмы фараонов обычно отличались своими внушительными размерами. Не исключением стал и храм фараона Аменхотепа III. Единственное, что сохранилось от этого строения до наших дней — две огромные 21-метровые статуи, которые получили название «поющие колоссы Мемнона». Важная информация:
- Возьмите с собой головной убор, наличные деньги, воду, легкий перекус.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде • Сообщите гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Храм Царицы Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Река Нила
Что включено
- Трансфер из отеля в Хургаде
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Обед
- Входные билеты
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
- Посещение Бананового острова
- Переправа через Нил и прогулка по нилу
- Трансфер из загородных районов Макади, Сома Бей, Сафага, Сахл Хашиш, нага Бей и в эль гуна
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
