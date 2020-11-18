Золотой Луксор с Долиной царей

Посетите столицу Древнего Египта, городок на правом берегу Нила - Луксор

4.9
27 отзывов
Посетите столицу Древнего Египта, городок на правом берегу Нила — Луксор.

Когда-то здесь находилась древняя столица Древнего Египта.

Вы прогуляетесь по улочкам Города живых и прочувствуете атмосферу современного Египта.

А затем вы переместитесь в Город мертвых и посетите Долину мертвых.

Мы доставим вас до Луксора на удобном автобусе, а наш гид познакомит вас с историей страны.
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей

Что вы увидите 🤩

  • Долина Нила
  • Луксор
  • «Город живых»
  • Карнакский храм
  • Банановый остров
  • «Город мёртвых»
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город живых» который находится на восточном берегу Нила.

«Город живых»

В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории.

«Город мёртвых»

После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке по Нилу на западный берег в «Город мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью.
В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила.
Далее на автобусе мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов.

Дейр-эль-Бахри

После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница! После наша экскурсия заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели.

Важная информация

  • Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь;
  • Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.
  • Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортные услуги
  • Русскоговорящий экскурсовод–египтолог
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Экскурсия по Карнакскому храму
  • Экскурсия у Колоссов Мемнона
  • обед в ресторане Луксора
  • Посещение Долины царей
  • Экскурсия в Храме женщины-фараона Хатшепсут.
Что не входит?
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Билет на фотоаппарат в долины Царей и долины цариц
  • Билет на видеокамеру в долины Царей и долины цариц
  • Из Эль-Гуна и Сахль-Хашиш есть доплата за трансфер.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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