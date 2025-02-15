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Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
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800$720 за всё до 8 чел.
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2700$2430 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Скидки»
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