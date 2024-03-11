Мы будем кататься в
Описание тура
Организационные детали
В тур могут поехать дети старше 5 лет.
Проживание. Проживание в комфортной 2-местной каюте с личной ванной. Возможно повышение класса каюты за доплату.
Питание. Трёхразовое питание от шеф-повара. В меню — морепродукты, стейки, фрукты, напитки, коктейли.
Транспорт. Яхта премиум-класса.
Возраст участников. Старше 5 лет.
Виза. Оформляется по прилёту в аэропорту или заранее онлайн, оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Не требует специальной подготовки. В тур включено несколько мастер-классов, лекций и занятий с инструктором. Дополнительно вы можете оплатить полноценный курс по кайтсёрфингу (€700).
Оборудование. Не входит в стоимость тура. Можно взять своё или арендовать на борту (€500). Если вы дополнительно оплатили курс по кайтсёрфингу, оборудование выдаётся бесплатно.
Программа тура по дням
Встреча
Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.
В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!
Выход в море и спорт
После завтрака покидаем гавань Хургады. До обеда — купаемся, занимаемся кайтсёрфингом или ныряем с масками. Все прелести отдыха на яхте к вашим услугам — тёплое ласковое море круглые сутки, красочный подводный мир и великолепные египетские закаты.
Во второй половине дня вы можете выбрать, как провести время: в вашем распоряжении снаряжение для вейкбординга, сап-борды, джакузи, набор настольных игр и классная компания единомышленников!
После ужина устроим беседу-разбор спортивных моментов с инструктором, поделимся впечатлениями и идеями об отдыхе. После можем посмотреть фильм или сыграть во что-нибудь.
Морские активности и релакс
С этого и по шестой день мы будем находиться в море — наш корабельный маршрут зависит от ветра, необходимого для катания на кайте. Распорядок такой: просыпаемся и прыгаем с палубы в море, пока шеф варит бодрящий кофе.
После завтрака и каждый день выбираем занятие по душе — загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, разбираем доски для вейка, сапа или занимаемся йогой — всё, что душе угодно. Иногда будем выбираться погулять на соседние острова.
После заката — вечеринки с коктейлями и диджеем, кино на палубе или спокойный отдых с видом на закат.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Возвращение в порт
Сегодня днём возвращаемся в порт. До этого — ныряем и оттачиваем своё мастерство на досках. А на закате устраиваем прощальную вечеринку — что за дивная была неделя!
Отъезд
После завтрака собираемся и прощаемся с яхтой — вас ждёт трансфер в аэропорт. Увозим с собой яркие фотографии, загар и крутые воспоминания!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1885
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Питание
- Несколько лекций, мастер-классов и занятий по кайтсёрфингу с профессиональным русскоязычным инструктором
- Фото - и видеоотчёт
- Оборудование для сапа/снорклинга/вейкбординга
- Вечеринки на яхте и необитаемых островах
- Услуги диджея, массажиста, дайв-гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Проживание в улучшенной каюте - €2825, делюкс - €3060, люкс - €4380
- Аренда оборудования для кайтсёрфинга - €500
- Курс по кайтсёрфингу с нуля - €800
- Виза
Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:)
Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!