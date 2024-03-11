В тур могут поехать дети старше 5 лет.

Проживание. Проживание в комфортной 2-местной каюте с личной ванной. Возможно повышение класса каюты за доплату.

Питание. Трёхразовое питание от шеф-повара. В меню — морепродукты, стейки, фрукты, напитки, коктейли.

Транспорт. Яхта премиум-класса.

Возраст участников. Старше 5 лет.

Виза. Оформляется по прилёту в аэропорту или заранее онлайн, оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Не требует специальной подготовки. В тур включено несколько мастер-классов, лекций и занятий с инструктором. Дополнительно вы можете оплатить полноценный курс по кайтсёрфингу (€700).

Оборудование. Не входит в стоимость тура. Можно взять своё или арендовать на борту (€500). Если вы дополнительно оплатили курс по кайтсёрфингу, оборудование выдаётся бесплатно.