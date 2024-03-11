Мои заказы

Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты

Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Приглашаем вас в тур с проживанием на яхте в Красном море — вас ждут головокружительные закаты, трёхразовое питание от шеф-повара, занятия с профессиональными инструкторами, мастер-классы и лекции.

Мы будем кататься в
красивых лагунах, практиковать вейк- и сапбординг, нырять с масками, высаживаться на живописные острова и устраивать вечеринки на борту.

Вас будут сопровождать фотограф, диджей, гид по дайвингу и даже массажист — время пролетит незаметно!

5
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Ближайшие даты:
13
сен20
сен27
сен4
окт11
окт18
окт25
окт
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

В тур могут поехать дети старше 5 лет.

Проживание. Проживание в комфортной 2-местной каюте с личной ванной. Возможно повышение класса каюты за доплату.

Питание. Трёхразовое питание от шеф-повара. В меню — морепродукты, стейки, фрукты, напитки, коктейли.

Транспорт. Яхта премиум-класса.

Возраст участников. Старше 5 лет.

Виза. Оформляется по прилёту в аэропорту или заранее онлайн, оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Не требует специальной подготовки. В тур включено несколько мастер-классов, лекций и занятий с инструктором. Дополнительно вы можете оплатить полноценный курс по кайтсёрфингу (€700).

Оборудование. Не входит в стоимость тура. Можно взять своё или арендовать на борту (€500). Если вы дополнительно оплатили курс по кайтсёрфингу, оборудование выдаётся бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.

В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!


2 день

Выход в море и спорт

После завтрака покидаем гавань Хургады. До обеда — купаемся, занимаемся кайтсёрфингом или ныряем с масками. Все прелести отдыха на яхте к вашим услугам — тёплое ласковое море круглые сутки, красочный подводный мир и великолепные египетские закаты.

Во второй половине дня вы можете выбрать, как провести время: в вашем распоряжении снаряжение для вейкбординга, сап-борды, джакузи, набор настольных игр и классная компания единомышленников!

После ужина устроим беседу-разбор спортивных моментов с инструктором, поделимся впечатлениями и идеями об отдыхе. После можем посмотреть фильм или сыграть во что-нибудь.


3 день

Морские активности и релакс

С этого и по шестой день мы будем находиться в море — наш корабельный маршрут зависит от ветра, необходимого для катания на кайте. Распорядок такой: просыпаемся и прыгаем с палубы в море, пока шеф варит бодрящий кофе.

После завтрака и каждый день выбираем занятие по душе — загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, разбираем доски для вейка, сапа или занимаемся йогой — всё, что душе угодно. Иногда будем выбираться погулять на соседние острова.

После заката — вечеринки с коктейлями и диджеем, кино на палубе или спокойный отдых с видом на закат.


4 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.


5 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.


6 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.


7 день

Возвращение в порт

Сегодня днём возвращаемся в порт. До этого — ныряем и оттачиваем своё мастерство на досках. А на закате устраиваем прощальную вечеринку — что за дивная была неделя!


8 день

Отъезд

После завтрака собираемся и прощаемся с яхтой — вас ждёт трансфер в аэропорт. Увозим с собой яркие фотографии, загар и крутые воспоминания!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1885
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание
  • Несколько лекций, мастер-классов и занятий по кайтсёрфингу с профессиональным русскоязычным инструктором
  • Фото - и видеоотчёт
  • Оборудование для сапа/снорклинга/вейкбординга
  • Вечеринки на яхте и необитаемых островах
  • Услуги диджея, массажиста, дайв-гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Проживание в улучшенной каюте - €2825, делюкс - €3060, люкс - €4380
  • Аренда оборудования для кайтсёрфинга - €500
  • Курс по кайтсёрфингу с нуля - €800
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хургады. Можно прилететь в любое время с 7:00 до 3:00 - вас встретят и отвезут прямо на яхту
Завершение: Аэропорт Хургады. Отвезём вас под любое время вылета с 10:00 до конца дня. Если хотите остаться в Хургаде, можем доставить вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Хургаде
Привет, меня зовут Сергей, и я живу в Хургаде, Египет. Я занимаюсь кайтсерфингом уже более 10 лет и организовываю кайт-кэмпы для новичков и продвинутых. Наш уникальный формат предлагает комбинацию кайтсерфинга с
отдыхом на яхте среди необитаемых островов Красного моря. Мы живем целую неделю на 5* яхте, в комфортных каютах, окруженные кристально чистой водой. Если тебе интересно освоить кайтсерфинг, наше путешествие - лучший выбор!)

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
11 мар 2024
Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
Л
Людмила
22 фев 2024
Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!
В
Виктория
14 фев 2024
Очень понравилось!
Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:)
Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

