Групповые туры Хургады

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Хургаде, цены от €175. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
1 880 за человека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
$175 за человека
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт в 10:00
$2 242 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
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    на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

  • В
    Виктория
    14 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
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    Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

  • Д
    Дарья
    29 сентября 2023
    Каир из Хургады
    Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается
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    и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨

  • Е
    Елена
    2 апреля 2023
    Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
    Прекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне
  • Т
    Татьяна
    19 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
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    Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой

  • O
    Olesya
    10 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
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    гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!

  • L
    Lyudmila
    1 ноября 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Историческая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
  • Е
    Егор
    7 января 2022
    Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
    Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
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    с бестолковым экскурсоводом, чем тратил время на посещение производителя масел (некоторые масла посредственного качества, а цены выше, чем то, где можно купить нормальную продукцию того же рода в России) и хлопка (там вообще продукция в основном неуникальная, неконкурентоспособная).

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
  2. Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
  3. В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Сколько стоит тур в Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 175 до 2 242. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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