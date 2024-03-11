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Авторский тур
8 дней
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€1 880 за человека
Авторский тур
2 дня
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
$175 за человека
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт в 10:00
$2 242 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 марта 2024Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
- ВВиктория14 февраля 2024Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
- ДДарья29 сентября 2023Каир из ХургадыОчень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается
- ЕЕлена2 апреля 2023Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до ЛуксораПрекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне
- ТТатьяна19 декабря 2022В Луксор на 2 дня из ХургадыСпасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
- OOlesya10 декабря 2022В Луксор на 2 дня из ХургадыВеликолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
- LLyudmila1 ноября 2022В Луксор на 2 дня из ХургадыИсторическая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
- ЕЕгор7 января 2022Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Групповые»
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