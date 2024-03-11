Каир из Хургады

читать дальше и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨

Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается