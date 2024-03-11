Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда

на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.

Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

А Алексей

"Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "