Индивидуальные туры в Хургаде с личным гидом

Найдено 5 туров в категории «Индивидуальные» в Хургаде, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
1 880 за человека
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Асуан и к храм Абу-Симбел
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт в 10:00
$2 242 за человека
Двухдневная экскурсия по Луксору
Авторский тур
2 дня
Двухдневная экскурсия по Луксору
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
    читать дальше

    на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

  • В
    Виктория
    14 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
    читать дальше

    Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

  • M
    Moisha
    29 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
  • А
    Алексей
    26 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    "Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
  • В
    Вадим
    18 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самый красивый храм Египта.
  • D
    Den
    6 февраля 2021
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,
    читать дальше

    Амона и Птаху. При этом, у всех богов лицо фараона. Мне так понравился храм Рамсеса, что я приобрел в египетской лавке картину художества неизвестного мастера размером на половину стены. Поместил под стекло и в рамку. Теперь напоминает мне о путешествии.

  • E
    E
    16 октября 2020
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Потресающие захоронения!
  • O
    Olena
    18 сентября 2020
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Очень интересное место!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Индивидуальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
  2. Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
  3. Асуан и к храм Абу-Симбел
  4. В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
  5. Двухдневная экскурсия по Луксору
Сколько стоит тур в Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 авторских туров от 350 до 2 242. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на тур в Хургаде? Предлагаем купить тур с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам