1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€1 880 за человека
Авторский тур
2 дня
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт в 10:00
$2 242 за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневная экскурсия по Луксору
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 марта 2024Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
- ВВиктория14 февраля 2024Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
- MMoisha29 августа 2022Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
- ААлексей26 августа 2022"Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
- ВВадим18 августа 2022Самый красивый храм Египта.
- DDen6 февраля 2021Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,
- EE16 октября 2020Потресающие захоронения!
- OOlena18 сентября 2020Очень интересное место!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Индивидуальные»
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