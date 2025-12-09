Описание экскурсииИсследовать древнейшие пирамиды Египта: от плато Гизы до некрополя Дахшур. Посетите некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера. Увидите Серапеум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. В завершении отправитесь в некрополь Дахшур, посмотрите две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную. Важная информация: Встреча у вашего отеля в Каире. Также мы можем встретить вас в аэропорту за доплату.
Ежедневно, выезд с 7:30 до 8:30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамида Джосера («ступенчатая»)
- Подземный лабиринт Серапеум
- Пирамиды Гизы и сфинкс
- Ломаная и Розовая пирамиды в Дахшуре
Что включено
- Трансфер на авто с кондиционером
- Русскоговорящий гид-египтолог высшей категории
Что не входит в цену
- Входные билеты по программе
- Обед и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Каире. Возможна встреча в аэропорту за доплату
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 7:30 до 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Встреча у вашего отеля в Каире. Также мы можем встретить вас в аэропорту за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
