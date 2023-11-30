Отправляйтесь в увлекательное путешествие на квадроциклах на плато Гиза.
Под руководством опытного инструктора вы сможете исследовать золотистые пески в окружении великих трех пирамид. Вы насладитесь уникальными панорамами на фоне заходящего солнца.
Это безопасное и захватывающее сафари предоставит уникальный опыт, драйв и невероятные пейзажи на фоне пирамид Гизы.
Под руководством опытного инструктора вы сможете исследовать золотистые пески в окружении великих трех пирамид. Вы насладитесь уникальными панорамами на фоне заходящего солнца.
Это безопасное и захватывающее сафари предоставит уникальный опыт, драйв и невероятные пейзажи на фоне пирамид Гизы.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
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4
дек
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Что вас ожидает:
- Плато Гиза
- Пирамиды Гизы
Описание
Приключение начинаетсяНаш путь лежит на плато Гиза. Эта знаковая локация подарит ценителям нетривиальных развлечений порцию адреналина, роскошные ландшафты пустыни и пожалуй, идеальный обзор трех великих пирамид. Опытный инструктор будет сопровождать вас в этом путешествии. Маршрут по золотистым пескам на легкоуправляемых квадроциклах пройдет на закате, это время гарантирует оригинальные ракурсы для фото и изумительной красоты виды одного из Семи чудес Древнего мира, дошедшего до современности. Драйвовое и невероятно живописное сафари охватит территорию по соседству со знаменитыми пирамидами Гизы. На маневренных квадроциклах вы промчитесь по пескам, получите удовольствие от скорости, испытаете свои силы и выносливость. Приключение, ярким фоном которого станут признанные символы Египта в лучах заходящего солнца, оставит неизгладимые впечатления и снимки! Квадротур будет надежным и безопасным в компании инструктора-профи. Прокатитесь на квадроциклах около пирамид и насладитесь магическим закатом! Важная информация:• Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле — рассказов гида не будет.
- Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.
- Автомобиль забирает гостей из любого отеля Каира или Гизы, вас доставят на площадку, где вас уже будет ждать наша команда на квадроциклах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Квадроциклы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропортаЗавершение: В конце экскурсионной программы вас вернут в ваш отель или в аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Важно! Это не экскурсия в классическом понимании
- А поездка на квадроцикле. Сопровождение гида не предусмотрено
- С вами на квадроцикле будет опытный инструктор из нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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