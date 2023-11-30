Экстремальный Каир с магическим закатом

Индивидуальная экскурсия в Каире
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на квадроциклах на плато Гиза.

Под руководством опытного инструктора вы сможете исследовать золотистые пески в окружении великих трех пирамид. Вы насладитесь уникальными панорамами на фоне заходящего солнца.

Это безопасное и захватывающее сафари предоставит уникальный опыт, драйв и невероятные пейзажи на фоне пирамид Гизы.
Экстремальный Каир с магическим закатом
Экстремальный Каир с магическим закатом
Экстремальный Каир с магическим закатом
Экстремальный Каир с магическим закатом
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Плато Гиза
  • Пирамиды Гизы

Описание

Приключение начинается

Наш путь лежит на плато Гиза. Эта знаковая локация подарит ценителям нетривиальных развлечений порцию адреналина, роскошные ландшафты пустыни и пожалуй, идеальный обзор трех великих пирамид. Опытный инструктор будет сопровождать вас в этом путешествии. Маршрут по золотистым пескам на легкоуправляемых квадроциклах пройдет на закате, это время гарантирует оригинальные ракурсы для фото и изумительной красоты виды одного из Семи чудес Древнего мира, дошедшего до современности. Драйвовое и невероятно живописное сафари охватит территорию по соседству со знаменитыми пирамидами Гизы. На маневренных квадроциклах вы промчитесь по пескам, получите удовольствие от скорости, испытаете свои силы и выносливость. Приключение, ярким фоном которого станут признанные символы Египта в лучах заходящего солнца, оставит неизгладимые впечатления и снимки! Квадротур будет надежным и безопасным в компании инструктора-профи. Прокатитесь на квадроциклах около пирамид и насладитесь магическим закатом! Важная информация:• Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле — рассказов гида не будет.
  • Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.
  • Автомобиль забирает гостей из любого отеля Каира или Гизы, вас доставят на площадку, где вас уже будет ждать наша команда на квадроциклах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Квадроциклы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Завершение: В конце экскурсионной программы вас вернут в ваш отель или в аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Важно! Это не экскурсия в классическом понимании
  • А поездка на квадроцикле. Сопровождение гида не предусмотрено
  • С вами на квадроцикле будет опытный инструктор из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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