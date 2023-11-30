Приключение начинается

Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.

Автомобиль забирает гостей из любого отеля Каира или Гизы, вас доставят на площадку, где вас уже будет ждать наша команда на квадроциклах.

Наш путь лежит на плато Гиза. Эта знаковая локация подарит ценителям нетривиальных развлечений порцию адреналина, роскошные ландшафты пустыни и пожалуй, идеальный обзор трех великих пирамид. Опытный инструктор будет сопровождать вас в этом путешествии. Маршрут по золотистым пескам на легкоуправляемых квадроциклах пройдет на закате, это время гарантирует оригинальные ракурсы для фото и изумительной красоты виды одного из Семи чудес Древнего мира, дошедшего до современности. Драйвовое и невероятно живописное сафари охватит территорию по соседству со знаменитыми пирамидами Гизы. На маневренных квадроциклах вы промчитесь по пескам, получите удовольствие от скорости, испытаете свои силы и выносливость. Приключение, ярким фоном которого станут признанные символы Египта в лучах заходящего солнца, оставит неизгладимые впечатления и снимки! Квадротур будет надежным и безопасным в компании инструктора-профи. Прокатитесь на квадроциклах около пирамид и насладитесь магическим закатом! Важная информация:• Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле — рассказов гида не будет.