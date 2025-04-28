Приглашаем провести максимально необычный день-приключение в Каире, который вы точно запомните надолго! Мы посетим тайное кладбище и заглянем в склепы «города мертвых», где живут люди. Прокатимся на жутковатом открытом лифте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город Мусорщиков и «город мертвых»

Каир — большой, разнообразный и очень интересный мегаполис. Мы отправимся исследовать его непарадные, но невероятно колоритные кварталы. В «городе мертвых» вы увидите стихийно заселенные людьми мусульманские гробницы и склепы. Кроме того, мы поднимемся на минарет старинной мечети Ибн Тулуна и осмотрим пещеры древнего монастыря Святого Симеона Сапожника.

Настоящий Каир

Чтобы прочувствовать энергию города, мы ненадолго перевоплотимся в местных жителей. Пересядем из комфортабельного автомобиля на лихую маршрутку и прокатимся на старинном дребезжащем лифте. И попробуем одно из самых острых блюд национальной кухни, которое порой не могут осилить даже египтяне. Не испугались? Тогда ждем вас на экскурсии!

Организационные детали

Экскурсия абсолютно безопасная, но подойдет только подготовленным путешественникам. Мы будем много гулять по бедным районам.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Трансфер

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)

Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/Нового Каира и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40

Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15

: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.