Приглашаем провести максимально необычный день-приключение в Каире, который вы точно запомните надолго! Мы посетим тайное кладбище и заглянем в склепы «города мертвых», где живут люди. Прокатимся на жутковатом открытом лифте.
Описание экскурсии
Город Мусорщиков и «город мертвых»
Каир — большой, разнообразный и очень интересный мегаполис. Мы отправимся исследовать его непарадные, но невероятно колоритные кварталы. В «городе мертвых» вы увидите стихийно заселенные людьми мусульманские гробницы и склепы. Кроме того, мы поднимемся на минарет старинной мечети Ибн Тулуна и осмотрим пещеры древнего монастыря Святого Симеона Сапожника.
Настоящий Каир
Чтобы прочувствовать энергию города, мы ненадолго перевоплотимся в местных жителей. Пересядем из комфортабельного автомобиля на лихую маршрутку и прокатимся на старинном дребезжащем лифте. И попробуем одно из самых острых блюд национальной кухни, которое порой не могут осилить даже египтяне. Не испугались? Тогда ждем вас на экскурсии!
Организационные детали
- Экскурсия абсолютно безопасная, но подойдет только подготовленным путешественникам. Мы будем много гулять по бедным районам.
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Трансфер
- Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/Нового Каира и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40
- Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Каира/Гизы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Нам всё понравилось. Особое впечатление конечно же произвёл город мусорщиков, если вам нравятся нестандартные экскурсии, то конечно же вам сюда, скучно не будет! Наш гид Махир показал и рассказал нам много интересных вещей, напоил нас прекрасным финиковым соком:)
Фото, к сожалению, приложить не могу, они все в камере((
Фото, к сожалению, приложить не могу, они все в камере((
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Классный тур, у нас был гид Мустафа, он подробно рассказал про быт и жизнь местных, город мусорщиков поражает (в том числе и вонью😅), ещё прошлись по цитадели и мечетям (мамлюкские и ибн Тулуна - топчик), коптскому району и прокатились на парусной лодке по Нилу. Для погружения в жизнь Каира этот тур - самое оно
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С
Все супер)
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С
Обещанного экстремального Каира мы не увидели. Замечательный гид Махир провел нас по коптскому кварталу, старинным мечетям, провез на машине через город мусорщиков и показал город мертвых. Всё это было максимально
Надежда
Ответ организатора:
Светлана, спасибо, что отметили справедливое разрешение вопроса по проведённой экскурсии, а именно перерасчёт стоимости - как за классическую.
Со своей стороны
Со своей стороны
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