Что вас ожидает

Квартал мусорщиков и «город мертвых»

Каир — большой, разнообразный и очень интересный мегаполис. Мы отправимся исследовать его непарадные, но невероятно колоритные кварталы. В «городе мертвых» вы увидите стихийно заселенные людьми мусульманские гробницы и склепы. А в «городе мусорщиков» познакомитесь с семьей из общины забаллинов, для которой сортировка мусора стала основным занятием. Кроме того, мы поднимемся на минарет старинной мечети Ибн Тулуна и осмотрим пещеры древнего монастыря Святого Симеона Сапожника.

Настоящий Каир

Чтобы прочувствовать энергию города, мы ненадолго перевоплотимся в местных жителей. Пересядем из комфортабельного автомобиля на лихую маршрутку и прокатимся на старинном дребезжащем лифте. А еще заглянем в госучреждение — полицейский участок или поликлинику — в «час пик». И наконец попробуем одно из самых острых блюд национальной кухни, которое порой не могут осилить даже египтяне. Не испугались? Тогда ждем вас на экскурсии.

Организационные детали