Раскрыть изнаночную сторону египетской столицы в компании надежного проводника

Приглашаем провести максимально необычный день-приключение в Каире, который вы точно запомните надолго! Мы посетим тайное кладбище и заглянем в склепы «города мертвых», где живут люди.

Попробуем поднять и пронести на голове поднос с лепешками, как это делают местные торговцы.

Поможем сортировать мусор семье из общины забаллинов и прокатимся на жутковатом открытом лифте.
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир
Экстремальный Каир

Что вас ожидает

Квартал мусорщиков и «город мертвых»

Каир — большой, разнообразный и очень интересный мегаполис. Мы отправимся исследовать его непарадные, но невероятно колоритные кварталы. В «городе мертвых» вы увидите стихийно заселенные людьми мусульманские гробницы и склепы. А в «городе мусорщиков» познакомитесь с семьей из общины забаллинов, для которой сортировка мусора стала основным занятием. Кроме того, мы поднимемся на минарет старинной мечети Ибн Тулуна и осмотрим пещеры древнего монастыря Святого Симеона Сапожника.

Настоящий Каир

Чтобы прочувствовать энергию города, мы ненадолго перевоплотимся в местных жителей. Пересядем из комфортабельного автомобиля на лихую маршрутку и прокатимся на старинном дребезжащем лифте. А еще заглянем в госучреждение — полицейский участок или поликлинику — в «час пик». И наконец попробуем одно из самых острых блюд национальной кухни, которое порой не могут осилить даже египтяне. Не испугались? Тогда ждем вас на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия абсолютно безопасная, но подойдет только подготовленным путешественникам. Мы будем много гулять по бедным районам.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Комфортабельный транспорт и парковки включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
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