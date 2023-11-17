Море, пляжи, пирамиды, древности - да, это классический Египет. Но он может быть и другим.
Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат - как вам такое сочетание? А всё, что
Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат - как вам такое сочетание? А всё, что
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Захватывающий закат
- 🚵♂️ Уникальный опыт на квадроцикле
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🛡️ Безопасность с опытными инструкторами
- 🏨 Трансфер из отеля и обратно
Что можно увидеть
- Плато Гизы
Описание экскурсии
Наше чуткое сопровождение и опытные инструкторы
Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет. Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.
У вас нет опыта вождения?
Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников.
Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль?
Да, пожалуйста. Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира.
А что насчёт детей?
Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет. Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором.
Организационные детали
- Примерное время в пути от любого отеля в Каире до нашей локации — 45 минут, от отеля в Гизе — около 20 минут.
- По окончании программы мы отвезём вас обратно в отель
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из отеля гид Инна, и мы отправились на точку, где мы пересели на квадроциклы. Мы
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В
Спасибо!
Это было красиво и атмосферно.
Люблю именно индивидуальные экскурсии, когда можно самому все планировать по времени.
Это было красиво и атмосферно.
Люблю именно индивидуальные экскурсии, когда можно самому все планировать по времени.
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Это было потрясающе. Отлично покатались по пескам с видом на пирамиды. Единственное - мне бы не понравилось, если бы на моем квадроцикле сидел бы "гид", но моему компаньону было нормально, так что тоже понравилось.
Вдоволь накатались, всё посмотрели, гид нас пофотографировал отлично!
В общем, рекомендую точно
Вдоволь накатались, всё посмотрели, гид нас пофотографировал отлично!
В общем, рекомендую точно
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Входит в следующие категории Каира
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