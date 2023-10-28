На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира

Покорить песчаные барханы и увидеть магический закат

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О гиде
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Ответы на вопросы
Море, пляжи, пирамиды, древности — да, это классический Египет. Но он может быть и другим.

Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат — как вам такое сочетание? А всё, что надо сделать, — просто сесть на мощный квадроцикл, нажать на педаль и умчаться в пустынную даль навстречу уходящему солнцу, ветру и свободе. Погнали?
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наше чуткое сопровождение и опытные инструкторы

Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет. Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.

У вас нет опыта вождения?

Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников.

Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль?

Да, пожалуйста. Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира.

А что насчёт детей?

Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет. Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором.

Организационные детали

  • Примерное время в пути от любого отеля в Каире до нашей локации — 45 минут, от отеля в Гизе — около 20 минут.
  • По окончании программы мы отвезём вас обратно в отель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Вечерние
Летние
Активный отдых
Выездные

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