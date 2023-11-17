Море, пляжи, пирамиды, древности - да, это классический Египет. Но он может быть и другим.Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат - как вам такое сочетание? А всё, что

надо сделать, - просто сесть на мощный квадроцикл, нажать на педаль и умчаться в пустынную даль навстречу уходящему солнцу, ветру и свободе. Погнали? Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет. Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом. У вас нет опыта вождения? Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников. Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль? Да, пожалуйста. Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира. А что насчёт детей? Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет. Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наше чуткое сопровождение и опытные инструкторы

Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет. Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.

У вас нет опыта вождения?

Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников.

Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль?

Да, пожалуйста. Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира.

А что насчёт детей?

Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет. Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором.

Организационные детали