Покорить песчаные барханы и увидеть магический закат
Море, пляжи, пирамиды, древности — да, это классический Египет. Но он может быть и другим.
Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат — как вам такое сочетание? А всё, что надо сделать, — просто сесть на мощный квадроцикл, нажать на педаль и умчаться в пустынную даль навстречу уходящему солнцу, ветру и свободе. Погнали?
Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат — как вам такое сочетание? А всё, что надо сделать, — просто сесть на мощный квадроцикл, нажать на педаль и умчаться в пустынную даль навстречу уходящему солнцу, ветру и свободе. Погнали?
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наше чуткое сопровождение и опытные инструкторы
Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет. Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.
У вас нет опыта вождения?
Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников.
Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль?
Да, пожалуйста. Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира.
А что насчёт детей?
Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет. Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором.
Организационные детали
- Примерное время в пути от любого отеля в Каире до нашей локации — 45 минут, от отеля в Гизе — около 20 минут.
- По окончании программы мы отвезём вас обратно в отель
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Уже 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые в будущем, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
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