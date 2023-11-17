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На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира

Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
Море, пляжи, пирамиды, древности - да, это классический Египет. Но он может быть и другим.

Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат - как вам такое сочетание? А всё, что
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надо сделать, - просто сесть на мощный квадроцикл, нажать на педаль и умчаться в пустынную даль навстречу уходящему солнцу, ветру и свободе. Погнали? Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет.

Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом. У вас нет опыта вождения? Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников. Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль? Да, пожалуйста.

Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира. А что насчёт детей? Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет.

Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Захватывающий закат
  • 🚵‍♂️ Уникальный опыт на квадроцикле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🛡️ Безопасность с опытными инструкторами
  • 🏨 Трансфер из отеля и обратно
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира

Что можно увидеть

  • Плато Гизы

Описание экскурсии

Наше чуткое сопровождение и опытные инструкторы

Мы заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе и отправимся на плато Гизы. Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле. Рассказов гида не будет. Вас встретит и сопроводит один из членов нашей команды, на месте бережно передаст под опеку инструктору. Перед поездкой тот объяснит, как управлять квадроциклом.

У вас нет опыта вождения?

Это и необязательно. Вы можете быть просто в роли пассажира. Вас повезёт один из сотрудников.

Вы водитель со стажем и хотите сами сесть за руль?

Да, пожалуйста. Но в любом случае в целях безопасности с вами обязательно поедет инструктор, на этот раз сам в качестве пассажира.

А что насчёт детей?

Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 14 лет. Если вам хочется покататься, но с вами маленькие дети, вы можете оставить их с нашим русскоязычным аниматором.

Организационные детали

  • Примерное время в пути от любого отеля в Каире до нашей локации — 45 минут, от отеля в Гизе — около 20 минут.
  • По окончании программы мы отвезём вас обратно в отель

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из отеля гид Инна, и мы отправились на точку, где мы пересели на квадроциклы. Мы
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с сестрой очень довольны, так как кататься возле пирамид это тот еще экстрим, а закат какой, это не передать словами. Нам подарили подарки и угостили манговым фрэшем. Спасибо вам за оперативную организацию, это были чудесные 2 часа благодаря вашей команде, и до новых встреч.

Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из
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В
Спасибо!
Это было красиво и атмосферно.
Люблю именно индивидуальные экскурсии, когда можно самому все планировать по времени.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
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Zhasmin
Это было потрясающе. Отлично покатались по пескам с видом на пирамиды. Единственное - мне бы не понравилось, если бы на моем квадроцикле сидел бы "гид", но моему компаньону было нормально, так что тоже понравилось.

Вдоволь накатались, всё посмотрели, гид нас пофотографировал отлично!

В общем, рекомендую точно
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