Вечерние экскурсии Каира

Найдено 17 экскурсий в категории «Вечерние» в Каире, цены от €45, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас исследовать это место вечером, когда город отдыхает от дневного зноя, а торговые ряды наполняются атмосферой арабской ночи»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Вас ждет, пожалуй, самый экзотичный вечер путешествия в Египет»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
45 за человека
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
«На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила»
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
«В компании надежного инструктора вы разгонитесь по золотому песку на легкоуправляемых квадроциклах, поймаете лучи заката и по пути полюбуетесь одним из Семи чудес Древнего Мира»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем провести вечер на борту роскошного корабля»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Каир в вечерних огнях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
«Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшем на Ближнем Востоке»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
180 за всё до 6 чел.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
«Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
«Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат — как вам такое сочетание»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
55 за человека
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
«Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
«Любование закатом в объятиях старейших пирамид Египта»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«Подарите себе незабываемый вечер вместе с нами»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
3 часа
20 отзывов
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Экстремальный Каир с магическим закатом
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
«Маршрут по золотистым пескам на легкоуправляемых квадроциклах пройдет на закате, это время гарантирует оригинальные ракурсы для фото и изумительной красоты виды одного из Семи чудес Древнего мира, дошедшего до современности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«Вечерняя индивидуальная экскурсия по Каиру с личным гидом подойдёт Вам, если Вы:»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Билеты
1 час
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Световое шоу
«Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями»
Расписание: Ежедневно в 18:00
$84 за экскурсию
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«Кроме того, вы сможете прокатиться по реке на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами на вечерний Каир»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • Ф
    Федор
    26 мая 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
    Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅
  • Х
    Хуршид
    8 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
  • М
    Максим
    7 мая 2024
    К Великим пирамидам - на квадроцикле
    Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло
    читать дальше

    около 40-50 минут, далее гид отвез нас в отель. Все понравилось. Больше часа особо не покатаешься, т. к. устают руки) Инструктор был с нами

  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
  • а
    анна
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Вечерние»

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  3. Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
  4. К Великим пирамидам - на квадроцикле
  5. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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