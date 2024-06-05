1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас исследовать это место вечером, когда город отдыхает от дневного зноя, а торговые ряды наполняются атмосферой арабской ночи»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Вас ждет, пожалуй, самый экзотичный вечер путешествия в Египет»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
«На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила»
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
«В компании надежного инструктора вы разгонитесь по золотому песку на легкоуправляемых квадроциклах, поймаете лучи заката и по пути полюбуетесь одним из Семи чудес Древнего Мира»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
Билет на борт
3 часа
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем провести вечер на борту роскошного корабля»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
«Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшем на Ближнем Востоке»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
«Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60€51 за человека
Индивидуальная
3 часа
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
«Острые ощущения, необычный ландшафт и нереальной красоты закат — как вам такое сочетание»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
«Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
«Любование закатом в объятиях старейших пирамид Египта»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«Подарите себе незабываемый вечер вместе с нами»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 80€68 за всё до 3 чел.
Билет на борт
3 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
«Маршрут по золотистым пескам на легкоуправляемых квадроциклах пройдет на закате, это время гарантирует оригинальные ракурсы для фото и изумительной красоты виды одного из Семи чудес Древнего мира, дошедшего до современности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«Вечерняя индивидуальная экскурсия по Каиру с личным гидом подойдёт Вам, если Вы:»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Билеты
1 час
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Световое шоу
«Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями»
Расписание: Ежедневно в 18:00
$84 за экскурсию
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«Кроме того, вы сможете прокатиться по реке на индивидуальной моторной лодке и полюбоваться видами на вечерний Каир»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ФФедор26 мая 2024Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
- ЛЛилия19 мая 2024Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
- ЕЕлена14 мая 2024Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
- ХХуршид8 мая 2024Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
- ММаксим7 мая 2024Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло
- ИИлья7 мая 2024Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
- аанна29 апреля 2024Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
- ММария29 апреля 2024Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Вечерние»
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