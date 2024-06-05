1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
200€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500€350 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60€51 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150€128 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450€383 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$180 за всё до 11 чел.
Билеты
3 часа
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Мини-группа
2 часа
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
9 часов
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Каире или Гизе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каир для детей
Начало: Отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200€160 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40€34 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пирамиды древнего Египта: от простоты к совершенству
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
€600 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
250€163 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
- ЮЮлия24 мая 2024Все было отлично организовано с учетом наших пожеланий. Экскурсия была для семьи с 6-х летним ребенком. Логистика отличная, встретили в
- ММелек22 мая 2024Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
- ММарина21 мая 2024Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам все, показал разные пустыни,
- ЛЛилия19 мая 2024Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
- ООльга15 мая 2024Все супер! Отличный гид Валид, все понятно изьясняет, много интересного рассказал, показал классные места. Внимательный, все сам оплачива. Хорошая машина
- ЕЕлена14 мая 2024Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Необычные»
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