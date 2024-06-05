Необычные экскурсии по Каиру

Найдено 37 экскурсий в категории «Необычные» в Каире, цены от €34, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
45 за человека
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200100 за всё до 10 чел.
Три дворца Каира, три разные культуры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
200170 за всё до 5 чел.
Долина китов и оазис Фаюм
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за человека
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Экстремальный Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за всё до 3 чел.
Каир в вечерних огнях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
180 за всё до 6 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500350 за всё до 3 чел.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150128 за всё до 5 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450383 за всё до 6 чел.
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Полёт на частном самолёте над Каиром
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
700 за всё до 3 чел.
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
🚶 Пешая
На лимузине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$180 за всё до 11 чел.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Билеты
3 часа
5 отзывов
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Катание на квадрациклах возле пирамид
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$60 за человека
Экстремальный Каир с магическим закатом
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Коптский (Христианский) Каир
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Индивидуальная
8 часов
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Каире или Гизе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$250 за всё до 10 чел.
Каир для детей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Каир для детей
Начало: Отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300 за всё до 4 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Гастрономия в глубине цивилизации
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200160 за всё до 3 чел.
Шопинг в Каире
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4034 за всё до 10 чел.
Едем на шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 8 чел.
Пирамиды древнего Египта: от простоты к совершенству
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пирамиды древнего Египта: от простоты к совершенству
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
600 за человека
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
250163 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Все было отлично организовано с учетом наших пожеланий. Экскурсия была для семьи с 6-х летним ребенком. Логистика отличная, встретили в
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    аэропорту вовремя и все перемещения были с комфортом. Сам день и места так же были продуманы с учетом обхода толп туристов, несколько секретных мест от гида весьма удачно вписаны в маршрут и доступны даже ребенку. Мухаммед моментально перестроил планы, когда в день нашего визита вход на Пирамиды решили закрыть раньше из-за визита высокопоставленных лиц, но мы все равно успели и программа нашего дня не пострадала. Итог: Все четко, комфортно, интересно и логистика на 5+. Рекомендую!

  • М
    Мелек
    22 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
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    доверительные отношения, он легко согласился поменять даты экскурсии местами. Он очень хорошо все рассказывал, старался не упускать важную информацию. Он мастер по фотографиям. Не упускал значимые места где нам стоит фотографироваться и сам предлагал фотографировать нас. Мы его просили не возить нас по разным "сувенирным местам". Защищал нас от назойливых местных, кто предлагал свои товары или услуги по завышенной цене, сэкономил нам деньги и время на разные услуги для туристов. В конце второго дня, я попросила Мухаммеда организовать нам еще один день экскурсии в Каире, экскурсии в Луксоре, Абидосе и Дандаре и трансфер из Луксора в Хургаду. Я ему вперед заплатила все расходы и это было приличная сумма и была уверена, что он не подведет, все на честном слове. Он с его командой организовали нам качественные экскурсии. Третий день в Каире нас сопровождал Ашур, он из команды Мухаммеда. Кстати Ашур преподаватель вуза и очень грамотный специалист, прекрасно говорит по русски и все свои исторические рассказы подкреплял малоизвестными фактами. В Луксоре, Абидосе и в Дандаре нас сопровождал другой Мухаммед из команды Мухаммеда. Он отличный рассказчик и не скупой на слова,знает все легенды связанные с памятниками архитектуры. Мы получила от всех экскурсий массу информации, сделали для себя удивительные открытия. Египет это страна, которую надо обязательно посетить, а Мухаммед человек, который поможет вам не потеряться в незнакомой стране и поможет максимально разумно использовать время и деньги. Прежде чем поехать на экскурсии прочтите из открытых источников информацию об этих местах, это поможет структурировать и подкрепить увиденное и услышанные от экскурсоводов. Мы обязательно вернемся в Египет.

  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
    Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам все, показал разные пустыни,
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    вкусно накормил, сам готовил, устроил бедуинский лагерь прямо пустыне. Мы получили прекраснейшие впечатления, вкусную еду, ещё и музыку. Было потрясающе, огромное вам спасибо!!!!

    Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
    Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
    Все супер! Отличный гид Валид, все понятно изьясняет, много интересного рассказал, показал классные места. Внимательный, все сам оплачива. Хорошая машина
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    с кондиционером и водителем. тут не работают наши кредитные карты, он сам все оплатил и мы отдали наличкой после, очень интересная экскурсия пирамиды Дахшур, Мемфис, Серрапиум, Саккара, Гиза, вообщем все на 5+. Очень рекомендуем. Потом еще и покушать завез в очень калоритное место с хорошей едой. Мы довольны на 100%. И в аэропорту встретил. Спасибо Валид! Если еще приедем то только с тобой везде.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
  2. Вечерняя прогулка в сердце Каира
  3. Прогулка к закату на верблюдах
  4. Нетипичный Каир
  5. Три дворца Каира, три разные культуры
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Необычные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 34 до 700 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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