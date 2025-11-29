Вы посетите новый музей, а также увидите единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней - пирамиды
Описание экскурсииВы увидите единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней — Великие Пирамиды в Гизе, а также самую большую скульптуру Сфинкса. Посетите великолепный новый большой музей, парфюмерную фабрику и фабрику папируса. ВАЖНО: Для поездки в Каир необходима виза (25$) — лучше приобрести её в аэропорту по прилёту. Для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Индии обязательна подача на визу через посольство Египта в вашей стране.
Поездка проводится только три раза в неделю, так как она новая и пока небольшое количество участников. Автобус заберёт вас прямо от входа в отель и привезёт обратно к отелю. Время выезда из отеля мы сообщим вам за день до поездки или раньше, если будет возможно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Египетский Музей
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Мастерская по изготовлению папируса
- Мастерская по производству духов
- Обед
Что включено
- Автобус
- Билеты в Большой Египетский Музей
- Билеты на пирамиды
- Обед
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Виза в Каир - 25$
- Входные билеты внутрь пирамиды - ≈15$
- Прогулка на лодке по Нилу - 10$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Автобус привезёт обратно прямо в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Поездка проводится только три раза в неделю, так как она новая и пока небольшое количество участников. Автобус заберёт вас прямо от входа в отель и привезёт обратно к отелю. Время выезда из отеля мы сообщим вам за день до поездки или раньше, если будет возможно.
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Для поездки в Каир необходима виза (25$) - лучше приобрести её в аэропорту по прилёту
- Для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Индии
- Обязательна подача на визу через посольство Египта в вашей стране
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
