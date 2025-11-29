Когда: Поездка проводится только три раза в неделю, так как она новая и пока небольшое количество участников. Автобус заберёт вас прямо от входа в отель и привезёт обратно к отелю. Время выезда из отеля мы сообщим вам за день до поездки или раньше, если будет возможно.

Экскурсия длится около 20 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала