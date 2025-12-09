Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Наталья Ваш гид в Каире Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-9 человек Когда Ежедневно $220 за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Провести свободное время пересадки с гидом-историком: посетить пирамиды Гизы и открыть для себя новый грандиозный музей "Grand Egyptian museum". Гид встретит вас в аэропорту с табличкой. Оттуда вы отправитесь в удивительное путешествие в мир Древнего Египта. Ваш осмотр начнется с плато Гизы, где расположено 9 пирамид. А в основные пирамиды возможно зайти вовнутрь по дополнительному билету. Не оставим без внимания и статую сфинкса, вы сделаете несколько фото на его фоне. Далее ваша экскурсия продолжится в крупнейшем музее Египта. В пути от пирамид не более 20 минут! Вы пройдете по современным залам, где хранятся порядка 50 000 экспонатов. На входе в музей вас встретит величественная статуя Рамзеса II. По окончании экскурсионной программы гид отвезет вас обратно в аэропорт. Важная информация: До 4 ноября Большой Египетский музей закрыт. Вместо него можно посетить музей египетской цивилизации либо старый национальный музей на площади Тахрир (на выбор)

Ежедневно Выбрать дату