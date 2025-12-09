Описание экскурсииПровести свободное время пересадки с гидом-историком: посетить пирамиды Гизы и открыть для себя новый грандиозный музей "Grand Egyptian museum". Гид встретит вас в аэропорту с табличкой. Оттуда вы отправитесь в удивительное путешествие в мир Древнего Египта. Ваш осмотр начнется с плато Гизы, где расположено 9 пирамид. А в основные пирамиды возможно зайти вовнутрь по дополнительному билету. Не оставим без внимания и статую сфинкса, вы сделаете несколько фото на его фоне. Далее ваша экскурсия продолжится в крупнейшем музее Египта. В пути от пирамид не более 20 минут! Вы пройдете по современным залам, где хранятся порядка 50 000 экспонатов. На входе в музей вас встретит величественная статуя Рамзеса II. По окончании экскурсионной программы гид отвезет вас обратно в аэропорт. Важная информация: До 4 ноября Большой Египетский музей закрыт. Вместо него можно посетить музей египетской цивилизации либо старый национальный музей на площади Тахрир (на выбор)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Большой Египетский музей
Что включено
- Трансфер на авто с кондиционером
- Русскоговорящий гид-египтолог высшей категории
Что не входит в цену
- Входные билеты по программе
- Обед и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из терминала прилета
Завершение: Терминал вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
