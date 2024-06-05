1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215€129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€72 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€88 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€140 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
180€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
€199 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186€131 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€154 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€173 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- YYulia31 мая 2024Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
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