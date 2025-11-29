Индивидуальный трансфер из аэропорта Каира — комфортно, безопасно и без ожидания.
Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в любую точку города в любое время суток. Начните путешествие без забот!
Описание трансферКомфортный трансфер Предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта Каира — удобный, безопасный и продуманный до мелочей способ начать ваше путешествие без спешки и забот. Забронировав трансфер заранее, вы сможете спокойно планировать поездку, зная, что по прилёте вас уже ждут. Наш водитель встретит вас в зоне прибытия с табличкой, поможет с багажом и проводит к комфортному автомобилю с кондиционером. Дорога пройдет легко и приятно — вы сможете расслабиться после перелёта, наслаждаясь первыми видами Каира. Мы доставим вас в любую точку города — будь то отель, апартаменты или частный адрес. Трансфер доступен в любое время суток, без скрытых доплат и ожидания такси. Это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, безопасность и личный сервис. Ваш отдых в Египте начинается с заботы — доверив нам встречу в аэропорту, вы выбираете спокойствие и удобство с первых минут пребывания в Каире. Важная информация:
- При бронировании укажите дату и время прилёта, номер рейса, адрес отеля, количество путешественников и примерный объём багажа, после этого мы свяжемся с вами в Whats.
- App или Telegram и укажем подробную инструкцию о встрече.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта до отеля
- Встреча, помощь с багажом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- При бронировании укажите дату и время прилёта
- Номер рейса
- Адрес отеля
- Количество путешественников и примерный объём багажа
- После этого мы свяжемся с вами в WhatsApp или Telegram и укажем подробную инструкцию о встрече
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natalya
29 ноя 2025
Спасибо большое.
Всё прошло отлично с учётом того, что трансфер мы заказывали поздно ночью, чтобы нас встретили утром в аэропорту.
