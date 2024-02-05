Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
Индивидуальный трансфер в Каире

Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером

Если вы находитесь в Каире в ожидании своего следующего рейса и желаете использовать это время с пользой, наша эксклюзивная программа трансфера с экскурсией на пирамиды идеально подойдет для вас.

Вас ожидает встреча в аэропорту, откуда вы отправитесь на комфортабельном автомобиле Toyota к величественным памятникам Древнего Египта.

Наш опытный гид поделится знаниями об истории и архитектуре пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, а также покажет вам Большого сфинкса и храм Сфинкса.

Вы сможете сделать незабываемые фотографии и, при желании, насладиться прогулкой на фелуке по Нилу и традиционным обедом в местном кафе.

В завершение дня мы обеспечим ваш комфортный возврат в аэропорт, чтобы вы могли продолжить свое путешествие
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы заедем за вами в аэропорт и сразу отправимся на легендарное плато, где находятся культовые памятники Древнего Египта.
  • Вы рассмотрите три главные пирамиды и при желании посетите их. Гид расскажет главное об их истории и различных версиях возведения сооружений.
  • Со смотровой площадки вы сможете сделать панорамные фотографий плато со всеми тремя пирамидами.
  • Осмотрите древнейшую из сохранившихся монументальных скульптур, высеченных из монолитной известковой скалы, — Большого сфинкса. Увидите храм Сфинкса.
  • Если захотите, покатаетесь на фелуке, традиционной парусной лодочке, по Нилу и пообедаете в местном кафе, после чего мы с комфортом доставим вас обратно в аэропорт или по нужному адресу в Каире.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota и сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты на территорию комплекса — 540 египетских фунтов (17$) с человека
    — посещение пирамиды Хеопса — 900 египетских фунтов (30$) с человека, пирамид Хефрена и Микерина — по 230 египетских фунтов (8$) с человека
    — прогулка на лодке 10$ с человека
    — обед в местном ресторане по желанию (~10$ с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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