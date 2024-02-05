Если вы находитесь в Каире в ожидании своего следующего рейса и желаете использовать это время с пользой, наша эксклюзивная программа трансфера с экскурсией на пирамиды идеально подойдет для вас.



Вас ожидает встреча в аэропорту, откуда вы отправитесь на комфортабельном автомобиле Toyota к величественным памятникам Древнего Египта.



Наш опытный гид поделится знаниями об истории и архитектуре пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, а также покажет вам Большого сфинкса и храм Сфинкса.



Вы сможете сделать незабываемые фотографии и, при желании, насладиться прогулкой на фелуке по Нилу и традиционным обедом в местном кафе.



В завершение дня мы обеспечим ваш комфортный возврат в аэропорт, чтобы вы могли продолжить свое путешествие