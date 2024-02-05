Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Если вы находитесь в Каире в ожидании своего следующего рейса и желаете использовать это время с пользой, наша эксклюзивная программа трансфера с экскурсией на пирамиды идеально подойдет для вас.
Вас ожидает встреча в аэропорту, откуда вы отправитесь на комфортабельном автомобиле Toyota к величественным памятникам Древнего Египта.
Наш опытный гид поделится знаниями об истории и архитектуре пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, а также покажет вам Большого сфинкса и храм Сфинкса.
Вы сможете сделать незабываемые фотографии и, при желании, насладиться прогулкой на фелуке по Нилу и традиционным обедом в местном кафе.
В завершение дня мы обеспечим ваш комфортный возврат в аэропорт, чтобы вы могли продолжить свое путешествие
Вас ожидает встреча в аэропорту, откуда вы отправитесь на комфортабельном автомобиле Toyota к величественным памятникам Древнего Египта.
Наш опытный гид поделится знаниями об истории и архитектуре пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, а также покажет вам Большого сфинкса и храм Сфинкса.
Вы сможете сделать незабываемые фотографии и, при желании, насладиться прогулкой на фелуке по Нилу и традиционным обедом в местном кафе.
В завершение дня мы обеспечим ваш комфортный возврат в аэропорт, чтобы вы могли продолжить свое путешествие
Ближайшие даты:
5
фев
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6
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7
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Описание
Что вас ожидает
- Мы заедем за вами в аэропорт и сразу отправимся на легендарное плато, где находятся культовые памятники Древнего Египта.
- Вы рассмотрите три главные пирамиды и при желании посетите их. Гид расскажет главное об их истории и различных версиях возведения сооружений.
- Со смотровой площадки вы сможете сделать панорамные фотографий плато со всеми тремя пирамидами.
- Осмотрите древнейшую из сохранившихся монументальных скульптур, высеченных из монолитной известковой скалы, — Большого сфинкса. Увидите храм Сфинкса.
- Если захотите, покатаетесь на фелуке, традиционной парусной лодочке, по Нилу и пообедаете в местном кафе, после чего мы с комфортом доставим вас обратно в аэропорт или по нужному адресу в Каире.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы:
— входные билеты на территорию комплекса — 540 египетских фунтов (17$) с человека
— посещение пирамиды Хеопса — 900 египетских фунтов (30$) с человека, пирамид Хефрена и Микерина — по 230 египетских фунтов (8$) с человека
— прогулка на лодке 10$ с человека
— обед в местном ресторане по желанию (~10$ с человека).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Каире
Дорогие путешественники, гости Каира! Меня зовут Ибрагим. Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Со мной и моими опытными гидами вы посетите Каир, Гизу. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.
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