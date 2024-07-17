Каир — величественный и колоритный мегаполис, органично сочетающий дыхание прошлого и бурлящую современную жизнь. Что общего между Каиром и Стамбулом? Почему город раньше называли «африканским Парижем»? Как развивается египетская столица в наши дни? Узнаете в автопешеходном путешествии по знаковым и малоизвестным местам города.

Описание экскурсии

Часть маршрута мы преодолеем на автомобиле, но основная часть экскурсии пройдёт в колоритных районах Старого Каира, где будем ходить пешком и осматривать достопримечательности (от 20 до 30 минут на каждую). Вы увидите сразу шесть локаций за один день:

Цитадель Саладина — гигантский комплекс из стен и башен, в облике и устройстве которых проглядывают черты всех исторических периодов Каира

— гигантский комплекс из стен и башен, в облике и устройстве которых проглядывают черты всех исторических периодов Каира Город Мусорщиков — уголок христианского Каира, где перед вами предстанет коптский храм

— уголок христианского Каира, где перед вами предстанет коптский храм Исламский рынок Хан эль-Халили — один из самых древних базаров Египта и Ближнего Востока. Чтобы продавцы не рассказывали вам байки в духе «Тысячи и одной ночи», научу, как правильно задавать вопросы и торговаться

— один из самых древних базаров Египта и Ближнего Востока. Чтобы продавцы не рассказывали вам байки в духе «Тысячи и одной ночи», научу, как правильно задавать вопросы и торговаться Замок барона Эмпена — стилизованное здание с огромной территорией, пользующееся дурной славой. Почему — расскажу при встрече

— стилизованное здание с огромной территорией, пользующееся дурной славой. Почему — расскажу при встрече Город мёртвых — современный антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора

— современный антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора Прогулка на кораблике по Нилу — устроим фотосессию на верхней палубе и полюбуемся изумительными речными панорамами

Организационные детали