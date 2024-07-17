Каир — величественный и колоритный мегаполис, органично сочетающий дыхание прошлого и бурлящую современную жизнь.
Что общего между Каиром и Стамбулом? Почему город раньше называли «африканским Парижем»? Как развивается египетская столица в наши дни? Узнаете в автопешеходном путешествии по знаковым и малоизвестным местам города.
Что общего между Каиром и Стамбулом? Почему город раньше называли «африканским Парижем»? Как развивается египетская столица в наши дни? Узнаете в автопешеходном путешествии по знаковым и малоизвестным местам города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Часть маршрута мы преодолеем на автомобиле, но основная часть экскурсии пройдёт в колоритных районах Старого Каира, где будем ходить пешком и осматривать достопримечательности (от 20 до 30 минут на каждую). Вы увидите сразу шесть локаций за один день:
- Цитадель Саладина — гигантский комплекс из стен и башен, в облике и устройстве которых проглядывают черты всех исторических периодов Каира
- Город Мусорщиков — уголок христианского Каира, где перед вами предстанет коптский храм
- Исламский рынок Хан эль-Халили — один из самых древних базаров Египта и Ближнего Востока. Чтобы продавцы не рассказывали вам байки в духе «Тысячи и одной ночи», научу, как правильно задавать вопросы и торговаться
- Замок барона Эмпена — стилизованное здание с огромной территорией, пользующееся дурной славой. Почему — расскажу при встрече
- Город мёртвых — современный антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора
- Прогулка на кораблике по Нилу — устроим фотосессию на верхней палубе и полюбуемся изумительными речными панорамами
Организационные детали
- Начало экскурсии в любом отеле Каира в пределах города (не возле аэропорта). За трансфер из прилегающих к аэропорту районов (туда и обратно) доплата $15
- В стоимость включено экскурсионное сопровождение по маршруту и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле
- Если в вашей компании 3 или 4 человека, предоставлю минивэн, доплата $25 за всех
- Для группы 5–9 человек можно заказать микроавтобус, доплата $40 за всех
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Каире
Я родился и вырос в Каире. Выпускник факультета иностранных языков. Дипломированный историк, египтолог, гид-экскурсовод с 22-летним стажем и опытом. Закончил курсы фотографа. Хочу показать вам — со всей душой иЗадать вопрос
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