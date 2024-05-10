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организацию указанного! Самолет прилетел чуть раньше запланированного времени и соответственно я вышел раньше указанного времени но водитель уже ожидал меня в указанном ранее месте с табличкой! Помог загрузить багаж в машину! Машина новая, читая,ухоженная! С большим комфортом добрался до отеля! Также далле я воспользовался услугами организатора Махмеда и заказал на 10 марта 2024 года индивидуальные экскурсии в ГИЗУ на Пирамиды, Каирский Национальный музей и Христьянский квартал Каира с русскоговорящим гидом! все вышеуказанные экскурсии прошли на высоком уровне, мне был предоставлен автомобиль с водителем и русскоговорящим гидом так же через организатора Махмеда я заказал обратный трансфер с отеля в аэропорт, который прошел великолепно! Рекомендую пользоваться услугами организатора Махмеда в городе Каир по всем вопросам трансфера и организаций и проведения экскурсий и развлечений в Каире телефон Мухамеда +201156382218