Трансфер из аэропорта Каира

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Каире, цены от €25, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер по Каиру и не только
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
«Трансфер Аэропорт — Каир (и наоборот)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3528 за всё до 10 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
30 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 04:30
40 за всё до 3 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200100 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Каире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
25 за всё до 3 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Начало: Аэропорт в Каире
Расписание: Ежедневно в любое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$40 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLESIA
    10 мая 2024
    Персональный трансфер из аэропорта в Каир
    Спасибо организаторам, отличный сервис.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
    Ибрагим лучший гид! Мы с ним заранее договорились о деталях встречи, маршруте, он всегда на связи и инициативен. Встретил нас в аэропорту,
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    провез по городу, к пирамидам, и другим интересным местам) Его рассказ был живой, интересный, одно наслаждение было его слушать! Можно было уточнить детали хоть о прошлом, хоть о настоящем Каира, он хорошо осведомлен и отлично рассказывает. И шутки замечательные! Отдельно хочу заметить, что он хорошо следит за временем (мы были в нем ограничены), и заботится о гостях - включает кондиционер в машине, покупает воду, это очень приятно. Всем рекомендую узнавать Каир вместе с Ибрагимом!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Трансфер по Каиру и не только
    Вовремя встретили, безопасно довезли по адекватной цене. Опытный водитель, комфортный автомобиль.
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Трансфер по Каиру и не только
    Заказывали трансфер по Каиру с целью покататься на лодке по Нилу. Заказали трансфер, так же договорились об экскурсии по Нилу. Нас привезли на центральную набережную, посадили на отличную яхту! Водитель нас ждал. Все прошло замечательно.
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
    Все вовремя, чисто. Рекомендую
  • Л
    Любовь
    23 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
    Сегодня прилетели в Каир из Москвы, заранее заказали трансфер по времени. Нас встретили, помогли с нашими тяжелыми чемоданами в аэропорту
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    и при заселении в отель. Комфортный автомобиль, все чисто, аккуратно и главное очень внимательный на дороге водитель, что немаловажно при хаотичном движении в Каире:))) Большая благодарность Ахмеду и его команде за терпение и ожидание нас при встречи в аэропорту пока мы искали наш багаж:)))

  • A
    ALEXEY
    14 марта 2024
    Персональный трансфер из аэропорта в Каир
    Хочу от души поблагодарить организатора трансфера от 08 марта 2024 года Муамеда от аэропорта Каира до отеля Софитель за прекрасную
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    организацию указанного! Самолет прилетел чуть раньше запланированного времени и соответственно я вышел раньше указанного времени но водитель уже ожидал меня в указанном ранее месте с табличкой! Помог загрузить багаж в машину! Машина новая, читая,ухоженная! С большим комфортом добрался до отеля! Также далле я воспользовался услугами организатора Махмеда и заказал на 10 марта 2024 года индивидуальные экскурсии в ГИЗУ на Пирамиды, Каирский Национальный музей и Христьянский квартал Каира с русскоговорящим гидом! все вышеуказанные экскурсии прошли на высоком уровне, мне был предоставлен автомобиль с водителем и русскоговорящим гидом так же через организатора Махмеда я заказал обратный трансфер с отеля в аэропорт, который прошел великолепно! Рекомендую пользоваться услугами организатора Махмеда в городе Каир по всем вопросам трансфера и организаций и проведения экскурсий и развлечений в Каире телефон Мухамеда +201156382218

  • С
    София
    14 февраля 2024
    Трансфер по Каиру и не только
    Все было отлично и четко организовано, встретили вовремя, с табличкой, водитель вел машину плавно и комфортно (что редкость для Каира😂). Машина чистая и удобная, трансфер рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Трансфер из аэропорта»

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Какие места ещё посмотреть в Каире
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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 100 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Каира, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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