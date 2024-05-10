1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
«Также мы предоставляем услуги трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сохну, Мерса-Матрух, Аламин и Дабу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35€28 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
«Также возможен трансфер от места вашего проживания в аэропорт»
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
€30 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
«Трансфер можно заказать и в обратную сторону»
Сегодня в 06:30
Завтра в 04:30
€40 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota и сопровождение гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира или обратно (можно оплатить РУБЛЯМИ)
Начало: По договоренности
«Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером»
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Начало: Любой отель Каира/Гизы или аэропорт
«Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером»
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
«Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером»
10 июня в 13:30
11 июня в 00:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Каире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Начало: Аэропорт в Каире
«О трансфере• Встречающий вас водитель будет ожидать вас с табличкой, поможет с багажом, вы расположитесь в заранее выбранном на сайте автомобиле и будете доставлены до дверей вашего отеля или любой другой локации»
Расписание: Ежедневно в любое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$40 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер для бизнесменов
Начало: По договоренности
«Представляем услуги трансфера для бизнесменов, важных звёзд и актёров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLESIA10 мая 2024Спасибо организаторам, отличный сервис.
- ММария6 мая 2024Ибрагим лучший гид! Мы с ним заранее договорились о деталях встречи, маршруте, он всегда на связи и инициативен. Встретил нас в аэропорту,
- ННаталья1 мая 2024Вовремя встретили, безопасно довезли по адекватной цене. Опытный водитель, комфортный автомобиль.
- ННаталья19 апреля 2024Заказывали трансфер по Каиру с целью покататься на лодке по Нилу. Заказали трансфер, так же договорились об экскурсии по Нилу. Нас привезли на центральную набережную, посадили на отличную яхту! Водитель нас ждал. Все прошло замечательно.
- ММарина1 апреля 2024Все вовремя, чисто. Рекомендую
- ЛЛюбовь23 марта 2024Сегодня прилетели в Каир из Москвы, заранее заказали трансфер по времени. Нас встретили, помогли с нашими тяжелыми чемоданами в аэропорту
- AALEXEY14 марта 2024Хочу от души поблагодарить организатора трансфера от 08 марта 2024 года Муамеда от аэропорта Каира до отеля Софитель за прекрасную
- ССофия14 февраля 2024Все было отлично и четко организовано, встретили вовремя, с табличкой, водитель вел машину плавно и комфортно (что редкость для Каира😂). Машина чистая и удобная, трансфер рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Трансфер»
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