Форт Кайт-Бей — крепость в Египте расположенная на руинах одного из семи чудес света — античного маяка в Александрии. Катакомбы Ком-эль-Шукафа — самый большой из известных некрополей римского периода в Египте. Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — известная мечеть в Александрии, которая посвящена Александрийская суфийского святого Абуль-Аббаса аль-Мурси. Римский амфитеатр, само строение которого впечатляет своей величественностью. Александрийский национальный музей — представленные в экспозиции предметы наглядно характеризуют четыре основных периода египетской истории: древнего, греко-римского, коптского и исламского.
Библиотека Александрина — организация ЮНЕСКО совместно с правительством Египта, а также некоторые страны Европы и арабского мира, Япония объединили свои усилия для возрождения уникального книгохранилища. Кроме того, многие страны мира внесли свой вклад в создание фонда библиотеки, пожертвовав туда книги. Помпеева колонна — вы увидите монолит из красного гранита в Александрии (Египте). Дворец Монтаза располагается на территории парка площадь 150 га с красивым ландшафтным дизайном, множеством цветников, водоёмов, беседок и статуй.
Важная информация:
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на легковом авто. Для большего количества человек — на микроавтобусе.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
$220
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
Автомобиль/микроавтобус с водителем. Мы заранее получим все необходимые разрешения для вашего перемещения между городами
Трансфер из любого отеля в Каире/Гизе.
Что не входит
Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$, Римский амфитеатр — 5$, Помпеева колонна — 5$, Александрийский музей — 6$
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. ).
Где начинаем и завершаем
Начало: любой отель в Каире/Гизе
Завершение: любой отель в Каире/Гизе или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.