Путешествуйте по Александрии в наиболее комфортном для Вас ритме, ведь у нас с Вами будет целый день для знакомства с одним из самых колоритных городов Египта.



В вашем распоряжении русскоговорящий гид и транспорт с водителем, кроме того вы сможете подкорректировать маршрут.