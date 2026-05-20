7:00–10:00 — переезд из Каира с остановкой на кофе
10:30–11:30 — катакомбы Ком-эш-Шукафа. В уникальном трёхэтажном лабиринте 2 века вы увидите редчайшее смешение стилей: египетские боги Анубис и Тот здесь изображены в доспехах римских легионеров
11:45–12:45 — цитадель Кайт-Бей. Пройдёте по стенам мощной крепости 15 века, которые построены из гранитных блоков Фаросского маяка
13:00–14:00 — Александрийская библиотека на месте величайшей библиотеки античности. Вы осмотрите футуристичное здание снаружи и внутри
14:15–15:30 — обед в культовом рыбном ресторане. Вам подадут ассорти из свежайших средиземноморских морепродуктов (креветок, рыбы, кальмаров)
15:30–17:00 — релакс на побережье. Вы будете пить традиционный египетский чай с мятой, наслаждаться морским бризом и обсуждать тайны древнего города
17:00–20:00 — возвращение в Каир
Что обсудим в поездке:
как великий Александр Македонский выбирал место для города и почему именно здесь античный мир встретился с Древним Египтом
как выглядел Фаросский маяк и почему его камни теперь служат фундаментом крепости Кайт-Бей
почему в катакомбах Анубис одет как римский солдат
как город жил в 19–20 веках и когда он стал культурным центром Средиземноморья
почему александрийские морепродукты считаются лучшими в Египте
и многое другое
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются входные билеты в катакомбы, цитадель, библиотеку — суммарно около $15 за чел. и обед — $15–25 за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 95 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте.
Мы с моими коллегами поможем
вам не просто увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажем не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажем истории, которые не пишут в путеводителях, и поможем понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города.
Для нас важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
экскурсия в Александию из Каира очень понравилось, за это спасибо большое, нашиму гиду Ахмеду. Он нас окружил заботой и вниманием, отвечал на все наши вопросы, так,что смело можем советовать эту экскурсию
Ахмед
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вам всё понравилось и поездка оставила такие приятные впечатления. Будем рады новым встречам!
