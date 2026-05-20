В этой поездке мы покажем вам загадочные катакомбы, величественную цитадель Кайт-Бей и легендарную библиотеку. Познакомим с прошлым Александрии и расскажем правдивую историю последней царицы Египта, отделяя исторические факты от голливудских мифов. Отвезём в рыбный ресторан со свежими морепродуктами, а потом к морю — посидим на берегу с мятным чаем под шум прибоя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Описание экскурсии

7:00–10:00 — переезд из Каира с остановкой на кофе

10:30–11:30 — катакомбы Ком-эш-Шукафа. В уникальном трёхэтажном лабиринте 2 века вы увидите редчайшее смешение стилей: египетские боги Анубис и Тот здесь изображены в доспехах римских легионеров

11:45–12:45 — цитадель Кайт-Бей. Пройдёте по стенам мощной крепости 15 века, которые построены из гранитных блоков Фаросского маяка

13:00–14:00 — Александрийская библиотека на месте величайшей библиотеки античности. Вы осмотрите футуристичное здание снаружи и внутри

14:15–15:30 — обед в культовом рыбном ресторане. Вам подадут ассорти из свежайших средиземноморских морепродуктов (креветок, рыбы, кальмаров)

15:30–17:00 — релакс на побережье. Вы будете пить традиционный египетский чай с мятой, наслаждаться морским бризом и обсуждать тайны древнего города

17:00–20:00 — возвращение в Каир

Что обсудим в поездке:

как великий Александр Македонский выбирал место для города и почему именно здесь античный мир встретился с Древним Египтом

как выглядел Фаросский маяк и почему его камни теперь служат фундаментом крепости Кайт-Бей

почему в катакомбах Анубис одет как римский солдат

как город жил в 19–20 веках и когда он стал культурным центром Средиземноморья

почему александрийские морепродукты считаются лучшими в Египте

и многое другое

Организационные детали