Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями. На стенах древних сооружений появятся изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения фараонов, которые были здесь захоронены и многое другое.

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