Шоу «Звук и свет» на пирамидах

Световое шоу

Световое шоу.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге от отеля до места проведения шоу.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Шоу «Звук и свет» на пирамидах

Что вас ожидает 🤩

  • Великие пирамиды
  • Сфинкс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями. На стенах древних сооружений появятся изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения фараонов, которые были здесь захоронены и многое другое.

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Входные билеты на шоу
Что не входит
  • Трансфер из районов: аэропорт Каира
  • Новый аэропорт Каира "Сфинкс"
  • Новый Каир (оплачивается при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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