Вы пройдёте по древнейшей улице города Муиз и посетите рынок Хан эль-Халили. Это настоящий город в городе, состоящий из путаных торговых улочек и передающий атмосферу Старого Каира. Кроме того, я покажу вам Коптский квартал — оплот христианства в египетской столице. Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия. Я поделюсь их богатой историей.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
Из Семи чудес света только пирамиды Гизы устояли в неизменном виде перед натиском времени. Вы увидите три знаменитые пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также легендарного Большого сфинкса — самую крупную статую в мире. Я подробно расскажу вам историю пирамид: кто и когда их построил, какова их главная функция, кому они принадлежали, из чего сделаны и сколько ещё простоят.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Innova. Транспорт включён в стоимость.
Входные билеты оплачиваются дополнительно (на гида билет покупать не нужно): пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
По желанию мы можем добавить в программу 30-минутный круиз по Нилу — 50$ c группы
Я готов скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Меня зовут Махмуд, уже 16 лет я работаю в сфере туризма. Я профессиональный гид-историк со всеми необходимыми лицензиями. Образование получил в Каире, закончил два факультета: «Иностранные языки» и «Туризм и читать дальшеуменьшить
сервис». Свободно говорю на русском и английском. Очень люблю историю и культуру Египта и с удовольствием делюсь с путешественниками своими знаниями. Провожу экскурсии не только по известным местам, но и по тайным уголкам. Ведь чтобы почувствовать колорит страны, мало просто увидеть достопримечательности — нужно попробовать национальные блюда, нырнуть в переулки, пообщаться с людьми. Самое главное в работе для меня — счастливые лица гостей. Эмоции, которые вы проживаете в путешествии, остаются в памяти навсегда. Поэтому я подхожу к каждой экскурсии с ответственностью и душой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Отличная получилась экскурсия с Махмудом с корректировали маршрут по нашим пожеланиям, интересно и познавательно познакомил нас с историей Каира и ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую 👍
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