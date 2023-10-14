Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом

Увидеть самые интересные места города и совершить путешествие к пирамидам

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сколько всего написано о Каире: городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике. Я познакомлю вас с его многовековой историей и помогу погрузиться в атмосферу Востока. Вы погуляете по старейшей улице города, посетите древний рынок и христианский квартал.

А потом отправитесь к пирамидам Гизы! В пути я поделюсь прошлым и настоящим, традициями и культурой любимой страны.
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Каиром

Вы пройдёте по древнейшей улице города Муиз и посетите рынок Хан эль-Халили. Это настоящий город в городе, состоящий из путаных торговых улочек и передающий атмосферу Старого Каира. Кроме того, я покажу вам Коптский квартал — оплот христианства в египетской столице. Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия. Я поделюсь их богатой историей.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Из Семи чудес света только пирамиды Гизы устояли в неизменном виде перед натиском времени. Вы увидите три знаменитые пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также легендарного Большого сфинкса — самую крупную статую в мире. Я подробно расскажу вам историю пирамид: кто и когда их построил, какова их главная функция, кому они принадлежали, из чего сделаны и сколько ещё простоят.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Innova. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (на гида билет покупать не нужно): пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • По желанию мы можем добавить в программу 30-минутный круиз по Нилу — 50$ c группы
  • Я готов скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Обзорные
Пирамиды Гизы
Популярные места
Висячая церковь Святой Девы Марии
Святые места
Базар Хан Эль Халили
Самое главное

Похожие туры из Каира

Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день
Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
230184 за всё до 3 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Прикоснуться к древности, исследуя памятники Саккары, Дашура и Мемфиса
По договору с туристом
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
215183 за всё до 5 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
в вашем отеле
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
400360 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каире
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ