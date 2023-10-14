Увидеть самые интересные места города и совершить путешествие к пирамидам
А потом отправитесь к пирамидам Гизы! В пути я поделюсь прошлым и настоящим, традициями и культурой любимой страны.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Каиром
Вы пройдёте по древнейшей улице города Муиз и посетите рынок Хан эль-Халили. Это настоящий город в городе, состоящий из путаных торговых улочек и передающий атмосферу Старого Каира. Кроме того, я покажу вам Коптский квартал — оплот христианства в египетской столице. Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия. Я поделюсь их богатой историей.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
Из Семи чудес света только пирамиды Гизы устояли в неизменном виде перед натиском времени. Вы увидите три знаменитые пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также легендарного Большого сфинкса — самую крупную статую в мире. Я подробно расскажу вам историю пирамид: кто и когда их построил, какова их главная функция, кому они принадлежали, из чего сделаны и сколько ещё простоят.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Innova. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (на гида билет покупать не нужно): пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
- По желанию мы можем добавить в программу 30-минутный круиз по Нилу — 50$ c группы
- Я готов скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.