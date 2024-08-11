Мои заказы

Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом

Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Каир, город с богатой историей и уникальной культурой, всегда привлекал путешественников со всего мира.

Эта экскурсия предлагает вам не просто увидеть, но и по-настоящему познакомиться с древними улицами Каира, его рынками
читать дальшеуменьшить

и христианским кварталом.

А затем, как кульминация путешествия, вы отправитесь к легендарным пирамидам Гизы, чтобы своими глазами увидеть это чудо света.

Вас ждет незабываемое приключение, полное открытий и новых знаний, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🕍 Уникальные культурные объекты
  • 📜 Глубокие исторические знания гида
  • 🚢 Возможность круиза по Нилу
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом

Что можно увидеть

  • Улица Муиз
  • Рынок Хан эль-Халили
  • Коптский квартал
  • Римская крепость Вавилон
  • Висячая церковь
  • Греческая церковь Святого Георгия
  • Пирамиды Гизы
  • Большой сфинкс

Описание экскурсии

Знакомство с Каиром

Вы пройдёте по древнейшей улице города Муиз и посетите рынок Хан эль-Халили. Это настоящий город в городе, состоящий из путаных торговых улочек и передающий атмосферу Старого Каира. Кроме того, я покажу вам Коптский квартал — оплот христианства в египетской столице. Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия. Я поделюсь их богатой историей.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Из Семи чудес света только пирамиды Гизы устояли в неизменном виде перед натиском времени. Вы увидите три знаменитые пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также легендарного Большого сфинкса — самую крупную статую в мире. Я подробно расскажу вам историю пирамид: кто и когда их построил, какова их главная функция, кому они принадлежали, из чего сделаны и сколько ещё простоят.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Innova. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (на гида билет покупать не нужно): пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • По желанию мы можем добавить в программу 30-минутный круиз по Нилу — 50$ c группы
  • Я готов скорректировать маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Меня зовут Махмуд, уже 16 лет я работаю в сфере туризма. Я профессиональный гид-историк со всеми необходимыми лицензиями. Образование получил в Каире, закончил два факультета: «Иностранные языки» и «Туризм и
читать дальшеуменьшить

сервис». Свободно говорю на русском и английском. Очень люблю историю и культуру Египта и с удовольствием делюсь с путешественниками своими знаниями. Провожу экскурсии не только по известным местам, но и по тайным уголкам. Ведь чтобы почувствовать колорит страны, мало просто увидеть достопримечательности — нужно попробовать национальные блюда, нырнуть в переулки, пообщаться с людьми. Самое главное в работе для меня — счастливые лица гостей. Эмоции, которые вы проживаете в путешествии, остаются в памяти навсегда. Поэтому я подхожу к каждой экскурсии с ответственностью и душой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Отличная получилась экскурсия с Махмудом с корректировали маршрут по нашим пожеланиям, интересно и познавательно познакомил нас с историей Каира и ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую 👍
Отличная получилась экскурсия с Махмудом с корректировали маршрут по нашим пожеланиям, интересно и познавательно познакомил нас
Отличная получилась экскурсия с Махмудом с корректировали маршрут по нашим пожеланиям, интересно и познавательно познакомил нас
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом»

Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
7 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы
На машине
7 часов
-
30%
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от $189$270 за всё до 3 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
Посетить древние поселения, увидеть необычные пирамиды и прикоснуться к их истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $350 за экскурсию