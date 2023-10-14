Сколько всего написано о Каире: городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике. Я познакомлю вас с его многовековой историей и помогу погрузиться в атмосферу Востока. Вы погуляете по старейшей улице города, посетите древний рынок и христианский квартал. А потом отправитесь к пирамидам Гизы! В пути я поделюсь прошлым и настоящим, традициями и культурой любимой страны.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Каиром

Вы пройдёте по древнейшей улице города Муиз и посетите рынок Хан эль-Халили. Это настоящий город в городе, состоящий из путаных торговых улочек и передающий атмосферу Старого Каира. Кроме того, я покажу вам Коптский квартал — оплот христианства в египетской столице. Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия. Я поделюсь их богатой историей.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Из Семи чудес света только пирамиды Гизы устояли в неизменном виде перед натиском времени. Вы увидите три знаменитые пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также легендарного Большого сфинкса — самую крупную статую в мире. Я подробно расскажу вам историю пирамид: кто и когда их построил, какова их главная функция, кому они принадлежали, из чего сделаны и сколько ещё простоят.

Организационные детали