Каир, город с богатой историей и уникальной культурой, всегда привлекал путешественников со всего мира.Эта экскурсия предлагает вам не просто увидеть, но и по-настоящему познакомиться с древними улицами Каира, его рынками

и христианским кварталом. А затем, как кульминация путешествия, вы отправитесь к легендарным пирамидам Гизы, чтобы своими глазами увидеть это чудо света. Вас ждет незабываемое приключение, полное открытий и новых знаний, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь

Описание экскурсии

Знакомство с Каиром

Вы пройдёте по древнейшей улице города Муиз и посетите рынок Хан эль-Халили. Это настоящий город в городе, состоящий из путаных торговых улочек и передающий атмосферу Старого Каира. Кроме того, я покажу вам Коптский квартал — оплот христианства в египетской столице. Там вы увидите римскую крепость Вавилон, Висячую церковь и греческую церковь Святого Георгия. Я поделюсь их богатой историей.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Из Семи чудес света только пирамиды Гизы устояли в неизменном виде перед натиском времени. Вы увидите три знаменитые пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также легендарного Большого сфинкса — самую крупную статую в мире. Я подробно расскажу вам историю пирамид: кто и когда их построил, какова их главная функция, кому они принадлежали, из чего сделаны и сколько ещё простоят.

Организационные детали