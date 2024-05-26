Ф Федор Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.

М Марова Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!

Н Надежда Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу Все очень понравилось

М Маргарита Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света Понравилась организация и само шоу

Е Елена Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!

Т Татьяна Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!

Е Елена Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!

Л Любовь Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света Наша задача была добраться из Александрии к пирамидам, что с блеском выполнил наш невидимый проводник (водитель Хани просто выше всяких похвал)

И Ирина Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света Это замечательное шоу,я очень рада,что мы его посетили, в нем дается вкраце вся история Египта,гид замечательный, вовремя забрал из отеля, был к нам внимателен и очень интересный рассказчик.