Посетите невероятные шоу в Каире

Найдено 7 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Каире, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
«Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора»
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, поужинаете в приятной атмосфере и оцените красочное фольклорное шоу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
«Пирамиды Гизы и завораживающее шоу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
65 за человека
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Билеты
3 часа
5 отзывов
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
«Вас ждет захватывающее дух шоу»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
3 часа
20 отзывов
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Шоу-программа (танцы живота, танура, восточное и западное шоу)»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Билеты
1 час
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Световое шоу
«Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света»
Расписание: Ежедневно в 18:00
$84 за экскурсию

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Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
  2. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
  3. Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
  4. Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
  5. Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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