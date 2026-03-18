Экскурсия к пирамидам Гизы на закате - это уникальная возможность увидеть одно из чудес света в самое живописное время дня.Вас ждет 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид, когда солнце

медленно садится за горизонт, создавая потрясающие виды для фотографий. В специально подобранном месте вы сможете насладиться закатом с видом на все пирамиды Гизы. После этого вас угостят традиционным мятным чаем, приготовленным на костре в пустыне. Экскурсию проведет опытный гид, который расскажет интересные факты из истории Египта и легенды о пирамидах. В стоимость экскурсии включены транспорт, катание на верблюдах и чаепитие. Обратите внимание, что программа не предполагает посещение пирамид внутри. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести вечер в Каире незабываемо и комфортно

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Описание экскурсии

Катание на верблюде. Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт.

Закат с видом на пирамиды. Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото.

Чаепитие в пустыне. Мы угостим вас традиционным мятным чаем, приготовленном на костре.

Организационные детали