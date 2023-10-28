Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах

Полюбоваться пирамидами в лучшее время дня и прокатиться на верблюдах в пустыне

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Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться к пирамидам в самое красивое время дня — на закате! Вы полюбуетесь медленно уходящим в пустыню солнцем, прокатитесь на верблюдах и выпьете мятный чай, приготовленный на костре. По пути мы расскажем самое интересное из истории Египта, Каира и легендарных пирамид.
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Ближайшие даты:
28
окт
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окт
30
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катание на верблюде. Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт.

Закат с видом на пирамиды. Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото.

Чаепитие в пустыне. Мы угостим вас традиционным мятным чаем, приготовленном на костре.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость всё включено: транспорт, катание на верблюдах и чаепитие
  • Эта программа не предполагает посещение пирамид

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Вечерние
Летние
Выездные
Пирамиды Гизы
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