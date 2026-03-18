Экскурсия к пирамидам Гизы на закате - это уникальная возможность увидеть одно из чудес света в самое живописное время дня.
Вас ждет 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид, когда солнце
Вас ждет 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид, когда солнце
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Впечатляющий закат у пирамид
- 🐪 Увлекательное катание на верблюдах
- 🍵 Традиционный мятный чай на костре
- 📸 Отличные фото с видом на пирамиды
- 📚 Интересные истории о Египте и Каире
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
Описание экскурсии
Катание на верблюде. Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт.
Закат с видом на пирамиды. Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото.
Чаепитие в пустыне. Мы угостим вас традиционным мятным чаем, приготовленном на костре.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, катание на верблюдах и чаепитие
- Эта программа не предполагает посещение пирамид
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$68
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамер — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 498 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тамер (Тимур), я профессиональный русскоговорящий гид-египтолог. Провожу экскурсии по Каиру и Александрии с 2005 года. С радостью поделюсь с вами богатой историей страны, покажу ее самые интересные места и сделаю все, чтобы вы остались довольны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Аутентично. Есть в этом особое настроение побывать на границе города и пустыни, дня и ночи и к тому же рядом с пирамидами. К верблюду надо приспособиться - просто расслабиться, как
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А
это была наша первая экскурсия. спасибо Тимуру за рассказ и подсказки по Каиру. всего у нас было 4 экскурсии и точно могу сказать, что Тимур лучше и больше всех рассказывает про историю своего края.
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М
Экскурсию я заказала спонтанно прямо перед отъездом. Это было чудесное впечатление напоследок, мы с сыном очень довольны. Пирамиды в темноте светились и были очень красивые. Тимур очень любезен. Спасибо!
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D
Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых, по пути к пирамидам гид рассказал много интересного о городе и его достопримечательностях, ответив
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К
Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку!
Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно.
Удивило то насколько оперативно и профессионально сработано! Нас забрали из отеля,
Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно.
Удивило то насколько оперативно и профессионально сработано! Нас забрали из отеля,
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Н
Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
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