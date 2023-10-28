Приглашаем отправиться к пирамидам в самое красивое время дня — на закате! Вы полюбуетесь медленно уходящим в пустыню солнцем, прокатитесь на верблюдах и выпьете мятный чай, приготовленный на костре. По пути мы расскажем самое интересное из истории Египта, Каира и легендарных пирамид.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катание на верблюде. Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт.

Закат с видом на пирамиды. Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото.

Чаепитие в пустыне. Мы угостим вас традиционным мятным чаем, приготовленном на костре.

Организационные детали