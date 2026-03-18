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Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах

Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Экскурсия к пирамидам Гизы на закате - это уникальная возможность увидеть одно из чудес света в самое живописное время дня.

Вас ждет 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид, когда солнце
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медленно садится за горизонт, создавая потрясающие виды для фотографий. В специально подобранном месте вы сможете насладиться закатом с видом на все пирамиды Гизы. После этого вас угостят традиционным мятным чаем, приготовленным на костре в пустыне.

Экскурсию проведет опытный гид, который расскажет интересные факты из истории Египта и легенды о пирамидах. В стоимость экскурсии включены транспорт, катание на верблюдах и чаепитие. Обратите внимание, что программа не предполагает посещение пирамид внутри. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести вечер в Каире незабываемо и комфортно

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Впечатляющий закат у пирамид
  • 🐪 Увлекательное катание на верблюдах
  • 🍵 Традиционный мятный чай на костре
  • 📸 Отличные фото с видом на пирамиды
  • 📚 Интересные истории о Египте и Каире
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы

Описание экскурсии

Катание на верблюде. Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт.

Закат с видом на пирамиды. Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото.

Чаепитие в пустыне. Мы угостим вас традиционным мятным чаем, приготовленном на костре.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость всё включено: транспорт, катание на верблюдах и чаепитие
  • Эта программа не предполагает посещение пирамид

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$68
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамер
Тамер — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 498 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тамер (Тимур), я профессиональный русскоговорящий гид-египтолог. Провожу экскурсии по Каиру и Александрии с 2005 года. С радостью поделюсь с вами богатой историей страны, покажу ее самые интересные места и сделаю все, чтобы вы остались довольны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Аутентично. Есть в этом особое настроение побывать на границе города и пустыни, дня и ночи и к тому же рядом с пирамидами. К верблюду надо приспособиться - просто расслабиться, как
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советует погонщик. Но фото получаются хороши. Пирамиды стоят, ветер дует, солнце садится, местная молодежь на лошадях шумит неподалеку, верблюд идет, а я стараюсь стать частью все этого.
Организовано все хорошо, гид встретил меня в аэропорту - это отдельный запрос за отдельную плату, по дороге рассказал о городе и стране, ответил на все вопросы.

Аутентично. Есть в этом особое настроение побывать на границе города и пустыни, дня и ночи и
Аутентично. Есть в этом особое настроение побывать на границе города и пустыни, дня и ночи и
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А
это была наша первая экскурсия. спасибо Тимуру за рассказ и подсказки по Каиру. всего у нас было 4 экскурсии и точно могу сказать, что Тимур лучше и больше всех рассказывает про историю своего края.
это была наша первая экскурсия. спасибо Тимуру за рассказ и подсказки по Каиру. всего у нас
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М
Экскурсию я заказала спонтанно прямо перед отъездом. Это было чудесное впечатление напоследок, мы с сыном очень довольны. Пирамиды в темноте светились и были очень красивые. Тимур очень любезен. Спасибо!
Экскурсию я заказала спонтанно прямо перед отъездом. Это было чудесное впечатление напоследок, мы с сыном очень
Экскурсию я заказала спонтанно прямо перед отъездом. Это было чудесное впечатление напоследок, мы с сыном очень
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D
Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых, по пути к пирамидам гид рассказал много интересного о городе и его достопримечательностях, ответив
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на все мои вопросы. Во-вторых, понравилось управлять верблюдом даже несмотря на то, что тот поначалу резко двигался. Не смотря на смог, закат посмотреть удалось, понравился бедуинский чай. Человек готовивший чай попросил чаевые, я его выслал. Погонщик верблюдов попытался провернуть трюк, взяв с меня все деньги за поездку, которые я по дурости ему и отдал, но позвонил Тамеру(имя моего гида) и Тамер все порешал (ещё один его плюс). Обратное путешествие от пирамид на верблюде было ещё более приятным, потому что под горку и верблюд меня слушался. Ну и тайминг - 3 часа, как раз то время, на которое я рассчитывал. В общем экскурсии большой лайк

Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых,
Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых,
Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых,
Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых,
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К
Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку!
Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно.
Удивило то насколько оперативно и профессионально сработано! Нас забрали из отеля,
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рассказали столько истории! Тамер замечательно говорит по-русски и знает Каир как свои 5 пальцев. Поездка на верблюдах, на фоне заходящего солнца, сверкающей панорамы древнего города и загадочных пирамид Хеопса.
Верблюды это прямо экстремально и незабываемо! Я уже каталась на верблюдах в Ливии и Йемене, но тут было интересно, мы шли караваном, я ощущала себя в сказке!!
А после мы пили чай по-бедуински, жгли костер и смотрели на звёзды. На обратной дороге было безумно романтично. Пирамиды после захода солнца, верблюды, кони, кареты, арабский язык. Все времена слились в одно.
Тамер, благодарю тебя за эту экскурсию и за потрясающие фотографии!
желаю вам много клиентов!

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Н
Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
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Входит в следующие категории Каира

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