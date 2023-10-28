Полюбоваться пирамидами в лучшее время дня и прокатиться на верблюдах в пустыне
Приглашаем отправиться к пирамидам в самое красивое время дня — на закате! Вы полюбуетесь медленно уходящим в пустыню солнцем, прокатитесь на верблюдах и выпьете мятный чай, приготовленный на костре. По пути мы расскажем самое интересное из истории Египта, Каира и легендарных пирамид.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Катание на верблюде. Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт.
Закат с видом на пирамиды. Мы подобрали для вас лучшее место для встречи заката, откуда видно все пирамиды Гизы и получаются роскошные фото.
Чаепитие в пустыне. Мы угостим вас традиционным мятным чаем, приготовленном на костре.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, катание на верблюдах и чаепитие
- Эта программа не предполагает посещение пирамид
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tamer — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 423 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тамер (Тимур), я профессиональный русскоговорящий гид-египтолог. Провожу экскурсии по Каиру и Александрии с 2005 года. С радостью поделюсь с вами богатой историей страны, покажу ее самые интересные места и сделаю все, чтобы вы остались довольны.
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