Начало экскурсии обговаривается с вами

Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира

Встречаем в любой точке Каира и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх

Встречаем в любой точке Каира и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх.

Вам не нужно ни о чём думать, мы заберём Вас, поможем с багажом и доставим на кондиционированном минивэне или микроавтобусе по указанному адресу.
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира

Надёжное путешествие с комфортом

Уважаемые соотечественники! Если вы прилетаете на отдых большой веселой компанией, или с маленькими детками, или просто хотите быстро и комфортно доехать до своего отеля или куда вам будет нужно — мы приедем вовремя, довезём быстро и безопасно! Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером.

Важная информация:

  • Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
  • За рулём будет англоговорящий водитель. На все оргвопросы перед бронированием и после вам ответит русскоязычный менеджер.
  • Мы работаем официально. Для получения разрешений от египетской туристической полиции вам необходимо будет прислать фото паспортов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
$300

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: Любой отель Каира/Гизы или аэропорт
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Надежда К.
Надежда К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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