Начало экскурсии обговаривается с вами

Надёжное путешествие с комфортом
Уважаемые соотечественники! Если вы прилетаете на отдых большой веселой компанией, или с маленькими детками, или просто хотите быстро и комфортно доехать до своего отеля или куда вам будет нужно — мы приедем вовремя, довезём быстро и безопасно! Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером.
Важная информация:
- Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- За рулём будет англоговорящий водитель. На все оргвопросы перед бронированием и после вам ответит русскоязычный менеджер.
- Мы работаем официально. Для получения разрешений от египетской туристической полиции вам необходимо будет прислать фото паспортов.